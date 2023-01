Thị trường heo Tết ảm đạm

Ngày 7-1, giá heo hơi tại cả 3 khu vực Bắc, Trung, Nam đều ổn định ở mức thấp, dao động quanh 51.000 - 54.000 đồng/kg. Thị trường TP HCM ghi nhận giá heo mảnh ở chợ đầu mối khoảng 60.000 - 68.000 đồng/kg. Tại các hệ thống phân phối và chợ truyền thống, giá bán lẻ thịt heo khá "mềm": ba rọi khoảng 115.000 đồng/kg; nạc vai, nạc đùi 90.000 - 110.000 đồng; sườn già, đuôi heo dao động 90.000 - 110.000 đồng; sườn non khoảng 150.000 đồng; thịt xay 80.000 đồng…



Giá ổn định, sức mua èo uột

Chiều 8-1, ông Phan Văn Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan), sốt ruột cho biết đến thời điểm này vẫn chưa có hiện tượng quầy thịt Vissan tại các siêu thị "rớt kệ" (hết hàng, trống kệ - PV).

Kinh doanh thịt heo sỉ tại chợ đầu mối Hóc Môn, TP HCM .Ảnh: AN NA

"Mọi năm, ở thời điểm này, nhiều điểm bán đã "rớt kệ", công ty phải bổ sung hàng liên tục. Năm nay, hàng hóa đầy ắp siêu thị nhưng sức mua chưa tăng như kỳ vọng" - ông Dũng nêu thực trạng.

Theo ông Dũng, sức mua mặt hàng thịt heo tươi sống vẫn chưa tăng nhiều so với ngày thường. Tương tự, các mặt hàng thực phẩm chế biến, thực phẩm đông lạnh cũng còn đầy ắp trên thị trường.

"Theo kế hoạch, Vissan chuẩn bị 2.000 tấn thực phẩm tươi sống, tăng 30% so với Tết năm trước, cùng 4.200 tấn thực phẩm chế biến, tăng 10%. Lượng hàng đưa ra đã tăng 10% nhưng mức hấp thu của thị trường chưa thể dự báo. Công ty đang luân phiên thực hiện khuyến mãi 5%-10% một số mặt hàng theo kế hoạch và theo dõi thị trường thêm vài ngày nữa. Đến ngày 20 tháng chạp, tùy tình hình, chúng tôi sẽ triển khai thêm các chương trình để đẩy mạnh kích cầu" - ông Dũng cho biết.

Trong khi kênh siêu thị, cửa hàng còn chờ khách mua thì tại 2 chợ đầu mối Hóc Môn và Bình Điền, khu vực bán thịt heo đã nhộn nhịp không khí Tết từ khoảng 1 tuần nay. Ông Lê Văn Tiển, Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, cho biết trong tuần qua, trung bình mỗi ngày có khoảng 5.600 con heo (tương đương 420 tấn) về chợ, tăng khoảng 1.000 - 1.100 con so với mức bình quân mỗi ngày trong năm 2022.

"Sản lượng và sức mua tăng do nhiều nhà máy, xưởng chế biến thực phẩm có sử dụng thịt heo làm nguyên liệu chính (giò, chả, nem, bánh chưng, bánh tét…). Do nhu cầu tăng nên dù giá heo hơi vẫn ổn định so với 1 tháng trước (loại 1 của Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam đang bán ra thị trường là 58.500 đồng/kg, loại 2 là 54.500 đồng/kg) nhưng giá heo mảnh, thịt heo pha lóc bán tại chợ đầu mối đã tăng khoảng 3.000 đồng/kg so với cuối tháng 12-2022" - ông Tiển thông tin.

Một số thương nhân kinh doanh thịt heo ở chợ đầu mối này dự báo từ nay đến cao điểm 28-29 tháng chạp, giá thịt heo sẽ ít biến động. Nguồn hàng rất dồi dào, khả năng có trên 10.000 con heo về chợ/ngày đêm, giá heo đầu vào khó có khả năng tăng sẽ là điều kiện cần và đủ để giữ ổn định giá.

Siêu thị, cửa hàng lo giảm giá sớm

Diễn biến của thị trường thịt heo hiện tại buộc giới sản xuất - kinh doanh, phân phối sớm đưa mặt hàng này vào danh sách ưu tiên thực hiện khuyến mãi từ 1 tháng trước Tết. Với mức giảm giá trung bình 10%-30% kèm hứa hẹn sẽ giảm giá sâu hơn, đa dạng mặt hàng hơn trong những ngày sát Tết, giới kinh doanh hy vọng sẽ đủ sức kéo sức người mua thịt heo lên trong những ngày tới.

Hệ thống Co.opmart, Co.opXtra khu vực TP HCM - Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ đang áp dụng giảm giá 30% các mặt hàng thịt heo xay, xương bộ heo, xương ống heo, sườn sống heo; giảm giá 7% thịt đùi heo. "Đây là nguyên liệu chính của ẩm thực Tết: bánh chưng, bánh tét, thịt kho hột vịt… nên hệ thống sẽ giảm giá đến hết tháng 1-2023" - đại diện Co.opmart cho hay.

Hệ thống siêu thị GO!, Big C, Tops Market thì lần đầu tiên áp dụng "khóa giá" - bán thịt lợn/heo tươi không lợi nhuận trên cả 3 miền (không bao gồm sản phẩm của MEATDeli, G-Kitchen, Sagrifood). Theo đó, từ ngày 5 đến hết 15-1 (tức 14 đến 24 tháng chạp), hệ thống siêu thị GO!, Big C, Tops Market trên toàn quốc "khóa giá" đối với các sản phẩm thịt heo/heo tươi chủ lực như: ba rọi, vai, đùi, sườn non, nạc dăm, cốt lết…; bán các sản phẩm thịt heo khác như nội tạng, sườn già, nạc thăn, thịt tẩm ướp… với mức giá không lợi nhuận.

Hệ thống siêu thị MM Mega Market cũng áp dụng nhiều ưu đãi với mặt hàng thịt heo nhập khẩu. Chẳng hạn, cốt lết heo đông lạnh và nạc đùi heo đông lạnh nhập khẩu có giá 89.000 đồng/kg, sườn sụn heo đông lạnh nhập khẩu 69.000 đồng/kg...

Hệ thống cửa hàng Bách Hóa Xanh ngoài việc áp dụng giá tốt hơn ngày thường đối với thịt heo của Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam còn ưu đãi mua 1 kg được tặng thêm 200 g xương, giò hoặc nạc. Ngoài ra, các loại thịt nhập khẩu từ Nga, Úc, Đức, Brazil xuất xứ rõ ràng cũng lên kệ với mức giá ưu đãi sâu. Hệ thống siêu thị, cửa hàng WinMart, WinMart+ thì luân phiên giảm giá 20%-30% các mặt hàng thịt heo thương hiệu MEATDeli .

Đại diện Masan MEATLife cho biết công ty đã gia tăng công suất các tổ hợp chế biến thịt mát MEATDeli tại Hà Nam và Long An. Tổng sản lượng thịt heo mát và gà mát mang thương hiệu MEATDeli đưa ra thị trường trong dịp Tết Quý Mão 2023 dự kiến lên đến gần 4.000 tấn, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu dùng với giá bình ổn trong dịp Tết.

Từ đây đến Tết Nguyên đán, MEATDeli thực hiện luân phiên chương trình áp dụng giá tốt (ưu đãi đến 20%) cho nhiều mặt hàng như giò chả, thịt heo xay, thịt đùi, nạc dăm, bắp giò cuộn, gà ngon LaChanh…