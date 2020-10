Giá heo giảm, nguồn cung chưa nhiều

Theo ghi nhận của Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TP HCM), từ đầu tháng 10 đến nay, giá heo hơi đã có 2 đợt giảm giá với tổng mức giảm 7.000 đồng/kg (loại 1) và 8.500 đồng/kg (loại 2). Hiện tại, giá heo hơi của các công ty chăn nuôi lớn là 73.000 đồng/kg (loại 1) và 70.000 đồng/kg (loại 2).

Giảm vì sức mua yếu

Về lý do heo hơi giảm giá liên tục, ông Lê Xuân Huy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, cho hay sức mua yếu và áp lực cạnh tranh với nguồn heo nhập khẩu giá rẻ nên doanh nghiệp phải giảm giá để phù hợp với thị trường.

Không chỉ giá heo hơi giảm, giá heo mảnh tại chợ đầu mối Hóc Môn cũng giảm mạnh. Cụ thể, giá heo mảnh ngày 14-10 tại chợ là 93.000 đồng/kg (loại 1) và 85.000 đồng/kg (loại 2), giảm từ 7.000-12.000 đồng/kg so với ngày đầu tháng 10. Lượng heo về chợ trong nửa tháng qua bình quân ở mức khoảng 4.300 con/ngày, cao nhất lên đến 4.600 con/ngày trong khi bình quân lượng heo về chợ năm ngoái khoảng 5.100 con/ngày. Đáng chú ý, trong thời gian trên, chợ ghi nhận có 249 con heo nhỏ dưới 65 kg trong khi thông thường heo đạt tiêu chuẩn xuất chuồng phải đạt từ 90 kg trở lên. Điều này cho thấy tình hình chăn nuôi vẫn chưa trở lại ổn định như trước.

Sức mua trên thị trường thấp là nguyên nhân chính khiến giá heo giảm mạnh.

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho hay giá heo hơi tại các trang trại không thuộc hệ thống của doanh nghiệp đang xoay quanh mức 70.000 đồng/kg, một số trại phải xuất bán dưới giá 70.000 đồng. Trước đó, Cục Chăn nuôi công bố giá thành heo hơi của các trang trại này là 71.000 đồng/kg do phải mua heo giống với giá cao. Như vậy, một bộ phận người chăn nuôi đã phải bán lỗ khi giá heo hơi giảm.

Ông Quách Phong, Giám đốc Bộ phận Tư vấn Ipsos - một công ty nghiên cứu thị trường thường xuyên có báo cáo về ngành heo Việt Nam, nhận xét đợt giảm giá heo lần này là do bị tác động bởi thời tiết xấu (TP HCM mưa nhiều, các tỉnh miền Trung bão lụt) và dịch Covid-19, người dân thắt chặt chi tiêu nên sức mua giảm. "Thịt heo là thực phẩm tươi sống nên giá cả thường xuyên biến động, chỉ cần mưa nhiều, tiểu thương bán chậm cũng khiến giá heo hôm sau giảm" - ông Phong dẫn chứng.

Do giá heo hơi giảm nên giá thịt heo tại TP HCM cũng hạ nhiệt. Nhiều cửa hàng, siêu thị giảm giá từ 10.000-20.000 đồng/kg so với trước. Đa phần các mặt hàng thịt heo đều về mức dưới 150.000 đồng/kg (trừ sườn non và ba rọi rút sườn, thăn).

Tổng đàn heo chưa thể tăng nhanh

Tại buổi họp báo ở khu vực phía Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức vào đầu tuần, bộ này cho biết đàn heo cả nước đang dần được khôi phục nhưng việc tái đàn tại các địa phương vẫn còn chậm so với kỳ vọng. Theo đó, sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng 9 tháng đầu năm ước đạt 2,48 triệu tấn, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm 2019. Đáng chú ý, dịch bệnh trên đàn heo vẫn còn. Tính đến hết tháng 9, cả nước có 9 ổ dịch lở mồm long móng tại 5 tỉnh và bệnh dịch tả heo châu Phi đã khiến 15.769 con heo bị tiêu hủy và 29 tỉnh, thành có dịch chưa qua 21 ngày.

Theo ông Quách Phong, việc bệnh dịch tả heo châu Phi chưa có thuốc chữa, chưa có vắc-xin ảnh hưởng lớn đến công tác tái đàn, do vậy, tổng đàn heo không thể tăng nhanh. Do đó, nguồn cung thịt heo trong nước chỉ có thể tăng từ từ theo chu trình sinh học của loài vật nuôi này. Vì thế, đợt giảm giá này chủ yếu do cầu giảm chứ không phải do nguồn cung tăng.

Ngày 14-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Hữu Thắng - chủ trang trại Hoa Phượng (tỉnh Đồng Nai), thành viên Công ty Thùy Dương Phát, một đầu mối nhập khẩu heo Thái Lan lớn tại phía Nam - xác nhận đã ngưng nhập khẩu 1 tuần qua. "Giá heo hơi trong nước đang thấp hơn giá heo của Thái Lan đưa về Việt Nam nên chúng tôi phải ngưng để khỏi chịu lỗ. Bao giờ giá cả có sự chênh lệch, kinh doanh có lời thì chúng tôi tiếp tục" - ông Thắng giải thích.