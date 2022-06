Thi tốt nghiệp THPT 2022: Căng mình chống gian lận

Thứ trưởng Bộ GD&ÐT Hoàng Minh Sơn (thứ hai trái sang) kiểm tra khu vực lưu trữ đề thi, bài thi

Yêu cầu các hộ dân gần phòng thi ký cam kết

Sáng qua, khi kiểm tra thực tế tại điểm thi trường THPT Lê Viết Thuật (Nghệ An), Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cũng như các thành viên trong Đoàn kiểm tra số 3 của Bộ GD&ĐT băn khoăn về công tác bảo đảm an ninh kỳ thi khi có dãy phòng thi nằm sát khu chung cư, đông dân ở do hệ thống cửa sổ quay ra phía chung cư đều làm bằng kính. Các thành viên trong đoàn đề nghị điểm thi nên dán giấy báo hoặc giấy bóng kính mờ để ngăn chặn tình trạng có thể dùng máy ảnh công nghệ cao từ các phòng của chung cư để chụp bài thi.

Tại các điểm thi của 2 Hội đồng thi là Nghệ An và Hà Tĩnh, khi Đoàn kiểm tra số 3 đến kiểm tra, lãnh đạo các trường đều khẳng định, tất cả thí sinh nếu đeo khẩu trang tới điểm thi sẽ được thay khẩu trang do trường phát ngay từ cổng. Đồng thời, từ vòng 1 này, đội thanh niên tiếp sức mùa thi sẽ nhắc nhở thí sinh về quy định không được mang điện thoại vào phòng thi. Sau khi thí sinh vào phòng thi, cán bộ coi thi nhắc lại một lần nữa.

Lãnh đạo Phòng PA03 Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã tăng cường quản lý chặt các đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn, quản lý các cơ sở in ấn, cửa hàng photocopy, cửa hàng trang thiết bị công nghệ cao; triển khai các biện pháp nhằm kịp thời phát hiện thiết bị công nghệ cao được dùng để gian lận trong kỳ thi.

Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, nói rằng, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 sắp tới, công tác vận chuyển đề thi và điện thoại được đặt lên hàng đầu. “Đội ngũ thanh niên, sinh viên tình nguyện có nhiệm vụ giữ, bảo quản đồ của thí sinh ngay từ vòng ngoài cổng trường. Sở GD&ĐT đã yêu cầu tập huấn riêng từng đối tượng tham gia kỳ thi”, bà Diệp nói.

GS.TS Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, cho hay, năm 2022, tỉnh có 69 điểm thi với gần 37.000 thí sinh. Các điểm thi có tường rào bao quanh chắc chắn. Ban chỉ đạo thi cấp huyện đã xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông và công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong những ngày thi tại địa phương. Trong đó lưu ý rà soát các điểm thi nếu có phòng thi gần nhà dân thì phải làm việc cụ thể với các hộ dân và ký cam kết đảm bảo an toàn, không thông đồng, tiếp tay cho những hành vi vi phạm quy chế thi.

Làm đúng vai, không sáng tạo

Chia sẻ tại Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được Bộ GD&ĐT tổ chức vừa qua, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục A05, Bộ Công an, cho biết, hiện vẫn còn tình trạng mua bán thiết bị ghi âm, ghi hình ngụy trang, tiềm ẩn yếu tố sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử. Thí sinh vi phạm thường sử dụng camera dạng cúc áo và điện thoại chính là thiết bị trung gian được sử dụng để đối tượng bên ngoài điều khiển, kết nối với thí sinh thực hiện hành vi vi phạm.

Thiếu tướng Lê Minh Mạnh cho rằng, camera giấu kín có kích thước rất nhỏ, thí sinh có ý định vi phạm có thể lợi dụng khẩu trang để giấu thiết bị này. Giải pháp ngăn ngừa chính là cách ly thiết bị trung gian. Quy định bố trí địa điểm bảo đảm an toàn, cách biệt phòng thi tối thiểu 25m để bảo quản vật dụng cá nhân và tài liệu, vật dụng bị cấm mang vào phòng thi là nhằm thực hiện điều này.

Ông Đinh Quang Tuấn, Cục A03, Bộ Công an, lưu ý các địa phương một số vấn đề như Ban chỉ đạo thi rà soát lại toàn bộ các khâu của kỳ thi, nhất là khâu đảm bảo an ninh, an toàn trước, trong và sau kỳ thi. Trước mắt tập trung công tác in sao, vận chuyển đề thi tới các điểm thi. Đề nghị công an các tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ bố trí lực lượng đấu tranh, tập trung kịp thời xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, gian lận trong kỳ thi nhất là các trường hợp sử dụng điện thoại, thiết bị công nghệ cao trong phòng thi để tuồn bài thi ra khỏi khu vực thi nhằm mục đích giải đề, đọc đáp án.

Qua kiểm tra thực tế và lắng nghe các báo cáo, trao đổi, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, công tác tập huấn cần quan tâm thêm tới đội ngũ cán bộ coi thi nhưng đừng quên những lực lượng hỗ trợ kỳ thi. Cán bộ coi thi cần lưu ý thêm một điểm, khi thí sinh vào làm thủ tục, phải hỏi thêm về điện thoại, thiết bị. Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, cán bộ làm thi cần làm đúng vai, không sáng tạo.