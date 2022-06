Bộ GD&ĐT đề xuất dùng ngân sách mua SGK cho học sinh mượn: Trong vòng luẩn quẩn?

Nhà nghiên cứu giáo dục Nguyễn Sóng Hiền tốt nghiệp bằng MPhil nghiên cứu giáo dục trường ĐH Newcastle; Bằng Graduate Diploma về quản lý sau đại học Viện giáo dục chuyên nghiệp Australia; Bằng Diploma công nghệ thông tin Sydney College.

Thạc sĩ quản lý giáo dục, ĐH Vinh Cử nhân tiếng Anh ĐH Quy Nhơn.

Thành viên hiệp hội các nhà giáo dục quốc tế (NAFSA) Thành viên liên đoàn giáo dục độc lập Úc (IEU) Thành viên hiệp hội giáo dục đào tạo nghề Úc Ban kiểm duyệt tạp chí nghiên cứu quốc tế International Journal of Training Research.

Công trình công bố quốc tế : History of Vietnamese Vocational Training and Education since 1954 The development of Vietnamese Vocational Training and Education Models since 1954. NXB Francis & Taylor, London.

Sách xuất bản : Lãnh đạo và quản lý nhà trường trong thế kỷ 21.

Dịch giả : Túp Lều Bác Tôm NXB văn học. Nghị sĩ sinh viên quốc tế đại diện sinh viên quốc tế 30 quốc gia các nước khu vực Tây Thái Bình Dương.