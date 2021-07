Thi THPT đợt 2: Địa phương không tổ chức, thí sinh phải làm thế nào?

Gửi thí sinh đến các hội đồng thi khác nhau

Địa phương có ít thí sinh tính tới kịch bản gửi thí sinh đến 1 hoặc nhiều hội đồng thi gần nhất, nhằm hạn chế đi lại, tạo điều kiện thuận lợi cho các em trong bối cảnh có dịch COVID-19.

Phó giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị ông Võ Văn Minh cho biết, địa phương hiện còn có 5 thí sinh chưa dự thi đợt 1 và có nguyện vọng thi đợt 2. Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, hiện địa phương đang lên 2 phương án, trong đó, phương án tốt nhất là gửi thí sinh đến các hội đồng thi gần nhất để dự thi.

Sở GD&ĐT kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ thí sinh và người nhà kinh phí với mong muốn các em yên tâm dự thi. Tuỳ tình hình dịch bệnh, thí sinh sẽ được xét nghiệm COVID-19 trước kỳ thi. Tuy nhiên, chỉ có 3 thí sinh hiện ở địa phương, 1 thí sinh ở TP HCM; 1 thí sinh ở Hậu Giang nên Sở đang liên hệ 2 hội đồng thi gần nhất để các em dự thi.

Phương án 2 là trường hợp bất khả kháng không gửi được thí sinh, địa phương sẽ tổ chức thi. Tuy nhiên, ông Minh cũng nói thêm, việc tổ chức thi cho rất ít thí sinh nhỏ lẻ địa phương vẫn phải thành lập Hội đồng thi, điểm thi, cử nhiều cán bộ, giáo viên coi thi, lực lượng giám sát…sẽ rất cồng kềnh, tốn kém.

Thành lập ban in sao đề thi mới

Trong khi đó, các địa phương có nhiều thí sinh dự thi đã sẵn sàng chuẩn thị thi đợt 2.

Ông Lưu Thanh Hải, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Quảng Ngãi nói rằng, địa phương hiện có gần 1.400 thí sinh chưa dự thi đợt 1 sẽ thi đợt 2. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn khá ổn nên hoàn toàn đồng ý với lịch thi dự kiến của Bộ GD&ĐT là từ 5-7/8. Hội đồng thi dự kiến sẽ tổ chức thi ở 5 điểm thi. Trước và sau kỳ thi, các điểm thi sẽ được phun khử khuẩn, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng dịch để đảm bảo an toàn cho thí sinh và cán bộ, thí sinh.

Riêng đề thi, kết thúc kỳ thi đợt 1, Ban in sao đề thi đã được giải tán, kỳ thi đợt 2, địa phương tiếp tục thành lập Ban in sao đề thi thực hiện nhiệm vụ in sao đề cho thí sinh. “Toàn bộ đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức kỳ thi cũng như thí sinh dự thi đợt 2 sẽ được xét nghiệm COVID-19 trước khi dự thi”, ông Hải nói.

Sở GD&ĐT gửi văn bản đến các nhà trường yêu cầu động viên, hỗ trợ thí sinh trong việc ôn tập. Học sinh đã nghỉ học nhưng giáo viên các trường THPT vẫn gửi các bộ đề, bài hướng dẫn để thí sinh chủ động ôn tập. Các vấn đề khó khăn, vướng mắc có thể trao đổi với giáo viên, chuẩn bị tâm thế tốt nhất dự thi đợt 2.

An Giang là địa phương có số lượng thí sinh dự thi đợt 2 nhiều nhất, khoảng gần 5.000 em. Bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang cho biết, địa phương hiện đang thực hiện Chỉ thị 16 về phòng, chống dịch COVID-19. Sở GD&ĐT An Giang đã chỉ đạo các nhà trường biết về lịch thi dự kiến, động viên thí sinh tiếp tục ôn tập; thực hiện nghiêm việc giãn cách để đảo bảo sức khoẻ dự thi đợt 2.

Bắc Giang cũng là một trong những địa phương có số lượng thí sinh dự thi đợt 2 khá lớn với 3.053 thí sinh. Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh này cho biết, địa phương chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức kỳ thi sẵn sàng tổ chức tại chỗ cho thí sinh.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, kỳ thi đợt 2 sẽ có hơn 26.000 thí sinh ở 42 tỉnh, thành phố dự thi. Đây là các thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 và các thí sinh trong khu vực cách ly, phong tỏa do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Một trong những vấn đề được phụ huynh quan tâm là việc rà soát, tổ chức kỳ thi làm sao đảm bảo an toàn cho thí sinh. Bởi trước đó, tại kỳ thi đợt 1 ở TP HCM đã bất ngờ xảy ra các tình huống thí sinh đang dự thi bị ngất xỉu, test có kết quả mắc COVID-19 hoặc để lọt thí sinh dương tính đến làm thủ tục dự thi làm ảnh hưởng tới các thí sinh tại phòng thi, điểm thi đó.