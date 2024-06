Khác với các bạn thí sinh buổi sáng trước khi đi thi sẽ được bố mẹ chuẩn bị xôi đỗ, xôi gấc, bạn Vũ Thảo My (Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội), mẹ nấu gì thì ăn đó. Và sáng nay Thảo My ăn mì trộn do mẹ làm. Thảo My chia sẻ: "Mấy kì thi trước, em toàn ăn xôi, thế nhưng khi vào phòng thi, em bị đầy bụng, không làm được bài. Em thấy ăn xôi xui xẻo lắm. Nên sáng nay mẹ nấu mì trộn cho em. Với em, chỉ cần no bụng vào phòng thi đầu óc sẽ linh hoạt hơn"