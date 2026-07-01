Thí sinh "không có điểm yếu" của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Thủ khoa A01, Á khoa D01, SAT tuyệt đối 1600

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, cái tên Hoàng Hương Giang, học sinh lớp 12 Toán 1 - K57, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm (Hà Nội) nhanh chóng nhận được sự chú ý khi trở thành Thủ khoa toàn quốc khối A01 với 29,75 điểm.

Không dừng lại ở đó, nữ sinh còn là Á khoa khối D01 với 28,25 điểm và là Á khoa toàn quốc theo tổng điểm 4 môn, đồng thời đứng đầu Hà Nội ở tiêu chí này với 38,25/40 điểm.

Đây là những thành tích tiếp tục nối dài truyền thống học tập nổi bật của Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm - ngôi trường nhiều năm liền có học sinh nằm trong nhóm dẫn đầu các kỳ thi quốc gia và quốc tế.

Điều khiến profile của Hoàng Hương Giang trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. Theo chia sẻ từ nhà trường, trước đó, nữ sinh này đã đạt điểm tuyệt đối 1600/1600 SAT - mức điểm cao nhất của bài thi chuẩn hóa quốc tế được nhiều trường đại học trên thế giới sử dụng trong tuyển sinh. Đây là thành tích mà rất ít thí sinh đạt được mỗi năm.

Bên cạnh đó, Hương Giang còn nhận học bổng toàn phần ngành Khoa học Máy tính (Computer Science) của Đại học KAIST và Đại học Quốc gia Seoul (SNU) - hai trường đại học hàng đầu của Hàn Quốc.

Đáng chú ý hơn, nữ sinh còn là thành viên chương trình học bổng Samsung, được tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Samsung Việt Nam (SRV), đồng thời nhận học bổng của tập đoàn để theo học tại một trong những trường đại học hàng đầu Hàn Quốc.

Nhìn vào bảng thành tích của Hoàng Hương Giang, có thể thấy nữ sinh không chỉ đầu tư cho kỳ thi tốt nghiệp THPT mà còn chuẩn bị từ sớm cho hành trình học tập quốc tế. Việc đạt SAT tuyệt đối, chinh phục học bổng toàn phần của các trường đại học danh tiếng và tham gia chương trình đào tạo của Samsung cho thấy quá trình tích lũy kiến thức, ngoại ngữ và định hướng nghề nghiệp đã được xây dựng từ nhiều năm trước.

Với thành tích tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 cùng profile học tập ấn tượng, Hoàng Hương Giang trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của mùa thi năm nay, đồng thời tiếp tục khẳng định truyền thống đào tạo học sinh xuất sắc của Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm.