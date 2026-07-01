Điều đặc biệt ở 2 nam sinh đồng thủ khoa tốt nghiệp THPT tỉnh Phú Thọ

Nguyễn Duy Vinh (bìa trái) và Bùi Tuấn Tài là đồng thủ khoa thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Phú Thọ.



Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ghi nhận kết quả nổi bật của giáo dục Phú Thọ khi địa phương đạt điểm trung bình 6,08, xếp thứ 6 toàn quốc theo thống kê 34 tỉnh, thành. Trước đó, toàn tỉnh có hơn 47.000 thí sinh đăng ký dự thi tại 110 điểm thi.

Trong nhóm thí sinh có tổng điểm cao nhất tỉnh, hai cái tên Nguyễn Duy Vinh, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Lê Xoay và Bùi Tuấn Tài, học sinh lớp 12A, Trường THPT Yên Lạc cùng đạt 38 điểm, trở thành đồng thủ khoa tốt nghiệp THPT tỉnh Phú Thọ.

Điều đáng chú ý, không chỉ bằng nhau về tổng điểm xét tốt nghiệp, hai nam sinh còn cùng đạt 29,75 điểm ở tổ hợp A00 gồm Toán, Vật lí, Hóa học.

Cụ thể, Nguyễn Duy Vinh đạt Toán 10, Vật lí 10, Hóa học 9,75, Ngữ văn 8,25. Trong khi đó, Bùi Tuấn Tài đạt Toán 10, Hóa học 10, Vật lí 9,75, Ngữ văn 8,25. Cả hai cùng có điểm trung bình 9,5.

Với Bùi Tuấn Tài, kết quả này là sự tiếp nối của hành trình học tập bền bỉ tại Trường THPT Yên Lạc. Trong 3 năm THPT, em liên tiếp đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán, gồm giải Nhất lớp 10, giải Nhì lớp 11 và giải Nhất lớp 12. Ngoài Toán học, Tài còn tham gia các sân chơi Tin học, đạt giải Ba, giải Khuyến khích học sinh giỏi môn Tin và giải Ba cuộc thi Tin học trẻ cấp tỉnh.

Thầy Lê Xuân Hưng, giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên Toán lớp 12A, nhận xét Tài là học sinh có tư duy thông minh, tinh thần nỗ lực và thường có cách giải hay với những bài toán khó. Điều khiến thầy ấn tượng hơn cả là sự khiêm tốn, điềm đạm, cầu thị, luôn lễ phép với thầy cô và hòa đồng với bạn bè.

Không chỉ học tốt, nam sinh Trường THPT Yên Lạc còn tích cực tham gia hoạt động tập thể, yêu thích bóng đá và được xem là nhân tố gắn kết tinh thần lớp 12A. Theo chia sẻ của Tài, bí quyết học tập của em không nằm ở việc học quá khuya hay tạo áp lực nặng nề, mà là tập trung trong giờ học, biết tự đặt câu hỏi phản biện và tìm cách tối ưu lời giải.

Nguyễn Duy Vinh, học sinh Trường THPT Lê Xoay, cũng có bảng thành tích ổn định trong suốt bậc THPT. Em đạt giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán trong cả 3 năm lớp 10, 11 và 12. Bên cạnh đó, Vinh duy trì học lực tốt, hạnh kiểm tốt trong 3 năm học.

Kết quả 38 điểm của Nguyễn Duy Vinh và Bùi Tuấn Tài không chỉ cho thấy năng lực nổi bật ở nhóm môn tự nhiên, mà còn thể hiện sự cân bằng khi cả hai cùng đạt 8,25 điểm môn Ngữ văn. Đây là nền tảng quan trọng giúp hai em cùng vươn lên vị trí cao nhất trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Phú Thọ.