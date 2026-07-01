"Tư vấn cho em với ạ, em hết cách mất rồi!" – Đọc lời than thở của bà mẹ Hà Nội mà tưởng chuyện của mình!

Mới đây, bài đăng đầy bất lực của một người mẹ có con sinh năm 2012 ở Hà Nội đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Từ một đứa trẻ ngoan ngoãn, cậu con trai bỗng thay đổi chóng mặt khi bước vào tuổi dậy thì: nghiện game, lơ mơ trong giờ, liên tục bị giáo viên phê bình vì nợ bài tập và điểm số tụt dốc không phanh.

Đỉnh điểm là những cuộc "đấu trí" xuyên đêm giữa cha mẹ và con cái. Dù bố mẹ đã mang máy tính đi làm, đổi mật khẩu, ngắt mạng, cậu bé vẫn tìm mọi cách "vượt rào" bằng cách câu wifi hàng xóm, nhìn trộm pass để lén chơi game đến 2-3 giờ sáng. Sau hàng loạt biện pháp từ phân tích, mắng mỏ cho đến đòn roi đều thất bại, người mẹ cay đắng thừa nhận: "Con lần nào cũng hứa đây là lần cuối nhưng hôm sau lại tái phạm. Em hết cách mất rồi!" .

Dưới bài viết, hàng trăm phụ huynh cùng để lại bình luận. Hóa ra, câu chuyện này không phải cá biệt, mà là "bản hồ sơ chung" của rất nhiều gia đình có con tuổi teen.

Kiểm soát công nghệ: Chỉ là giải pháp "phần ngọn"

Để giải quyết tình huống trước mắt, nhiều phụ huynh có kinh nghiệm đã lập tức "mách nước" các biện pháp kỹ thuật để giành lại quyền kiểm soát: Thứ nhất, dùng công cụ quản lý: Đặt cấu hình giới hạn giờ giấc ngắt mạng, khóa app tự động sau 10 giờ tối; sử dụng các ứng dụng chuyên sâu để chặn trang web độc hại và kiểm soát nội dung trò chuyện của con.

Thứ hai, thay đổi không gian: Đưa toàn bộ tivi, máy tính ra phòng khách có lắp camera giám sát; tuyệt đối không để thiết bị công nghệ trong phòng ngủ của con sau 10 giờ tối.

Tuy nhiên, đa số ý kiến đều đồng tình rằng đây chỉ là giải pháp tình thế trong giai đoạn đầu. Khi thiết bị luôn trong tầm tay, trẻ rất khó cưỡng lại sức hấp dẫn của thế giới ảo nếu cha mẹ không xử lý được căn nguyên tâm lý.

Đi tìm "phần gốc": Lấp đầy khoảng trống cảm xúc

Một góc nhìn rất đáng suy ngẫm từ một phụ huynh khác đã chỉ ra chi tiết quan trọng: Cậu bé trong câu chuyện dù mê game nhưng vẫn chăm làm việc nhà, sai nấu cơm, rửa bát hay dọn vệ sinh khi mẹ giận vẫn làm chứ không chống đối.

Vị phụ huynh này phân tích: "Điều này chứng tỏ con không hề chống đối cha mẹ, sợi dây kết nối gia đình vẫn còn. Ở tuổi teen, trẻ có nhu cầu rất lớn về sự tôn trọng, được kết nối và công nhận. Khi đời thực thiếu vắng điều đó, thế giới trực tuyến lại mang đến cảm giác thành công tức thì và sự ghi nhận liên tục. Con thực ra biết đúng sai, nhưng khả năng kiểm soát cảm xúc khi bị kích thích chưa đủ, dẫn đến việc dù đã hứa nhưng vẫn tái phạm" .

Thay vì tiếp tục đẩy mối quan hệ vào thế đối đầu căng thẳng, các bậc phụ huynh khuyên người mẹ nên thay đổi chiến thuật. Đầu tiên, hãy ghi nhận giá trị đời thực của con: Đừng coi việc con làm việc nhà là hiển nhiên. Hãy khen ngợi, cảm ơn và công nhận nỗ lực của con để trẻ không phải đi tìm cảm giác "thành tựu" ảo trong game.

Sau đó, hãy đưa ra hạn mức thay vì cấm tuyệt đối: Cho phép con chơi đường hoàng tại phòng khách từ 30 phút đến 1 tiếng mỗi ngày sau khi hoàn thành bài tập, thay vì ép con phải lén lút trong bóng tối. Cuối cùng, hãy "thâm nhập" thế giới của trẻ: Thử nhờ con hướng dẫn chơi cùng để hiểu lý do con mê game, từ đó kéo con ra bằng các hoạt động thực tế khác như thể thao, bóng đá, lego.

Tuổi dậy thì vốn là giai đoạn nhiều biến động. Một đứa trẻ mê game chưa chắc đã là đứa trẻ hư. Điều các em cần lúc này không chỉ là những hàng rào công nghệ hay đòn roi, mà là một người đồng hành đủ kiên nhẫn để cùng ngồi xuống, thiết lập một "hiệp ước" công bằng và lấp đầy khoảng trống cảm xúc bằng sự thấu hiểu của gia đình.