Lại 1 thí sinh Đường lên đỉnh Olympia gây bão MXH: Ngoại hình trông như anh em sinh đôi với nhóc Bi béo nhà Xuân Bắc

Cứ mỗi trưa cuối tuần, khán giả cả nước lại hào hứng bật kênh VTV3 để đón xem trận tranh tài của các thí sinh Đường lên đỉnh Olympia. Ngoài những màn đấu trí đầy căng thẳng, chương trình còn đem lại những tràng cười đầy sảng khoái. Bởi mỗi thí sinh ngoài năng lực học tập xuất sắc còn có tài năng nghệ thuật hoặc cá tính riêng cực hài hước và lầy lội.

Không ít lần, các thí sinh Đường lên đỉnh Olympia khiến 2 MC và khán giả cười lăn lộn vì những màn đối thoại mặn chát của mình.

Mới đây, fanpage chính thức của Đường lên đỉnh Olympia đã giới thiệu những hình ảnh đầu tiên về 4 bạn học sinh sẽ tham gia vòng thi Tuần 3 - Tháng 2 - Quý 3, lên sóng vào 13h15 trưa Chủ nhật ngày 9/5/2021.

Fanpage Đường lên đỉnh Olympia giới thiệu 4 thí sinh tranh tài trong vòng thi tuần sắp tới.

Trong số đó, 1 thí sinh đến từ THPT Kiến An, Hải Phòng bỗng gây bão mạng xã hội và còn được fanpage chương trình ưu ái, đăng một bài post riêng. Nguyên do là bởi, cậu bạn có ngoại hình cực kỳ đặc biệt, giống hệt nhóc Bi béo - con trai thứ hai của nghệ sĩ Xuân Bắc.

“Demo tạo hình của Bi béo năm 2026, khi đủ 17 tuổi. Mũi to ra 1 chút, có lẽ là do phải hít thở nhiều hơn. Miệng to ra một chút, có lẽ là để ăn hàu nướng không bị dính mỡ hành ở mép nữa”, admin fanpage Olympia hài hước miêu tả.

Nam sinh với ngoại hình giống hệt Bi béo.

Bài đăng sau đó nhận được hơn 17k lượt thích cùng hàng trăm bình luận. MC Diệp Chi thậm chí còn tag cả Xuân Bắc ở phần bình luận để hỏi cảm nhận của anh. Sự trùng hợp hài hước về ngoại hình khiến ai cũng mong chờ vòng thi tuần, để xem màn thể hiện của “Bi béo Hải Phòng”.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên thí sinh Olympia gây bão vì quá ngoại hình giống với người nổi tiếng. Trước đó trong vòng thi Tuần 3, Tháng 1, Quý 3 (phát sóng ngày 11/4/2021), nữ sinh Lưu Phương Diệu (17 tuổi - THPT Giao Thủy B Nam Định) cũng gây bão MXH.

"Lâm Vỹ Dạ" đi thi Đường lên đỉnh Olympia.

Nguyên do bởi cô bạn có ngoại hình khá đặc biệt, nhìn hao hao nữ danh hài đình đám Lâm Vỹ Dạ: Từ khuôn mặt bầu bĩnh đến đôi môi cong, thậm chí mái tóc cũng khá tương đồng.

Chương trình Đường lên đỉnh Olympia thậm chí còn lầy đến mức, ghép hình ảnh của Phương Diệu cạnh ảnh năm 17 tuổi và lúc đóng Táo quân của Lâm Vỹ Dạ để khán giả tiện so sánh. "Nhìn xa thì tưởng không quen - Nhìn gần khéo có tí gen họ hàng", admin fanpage Đường lên đỉnh Olympia hài hước viết. Ngay lập tức, bức ảnh nhận gần 10k lượt like và của cộng đồng mạng.