Thí sinh đội Call Me Duy bị loại vì quá kênh kiệu, Phạm Thoại vỗ tay mắng điều này

Tập 3 của chương trình thực tế Ngôi sao chốt đơn vừa lên sóng cùng kết quả gây xôn xao mạng xã hội. Theo đó, đội của Lucie Nguyễn - Tuấn Dương đã giành chiến thắng trong thử thách nhóm và được quyền loại thí sinh.

Call Me Duy

Đội Long Chun được Lucie - Tuấn Dương lựa chọn chỉ có chọn 1 thí sinh vào vòng loại, trong khi đội Call Me Duy và Phạm Thoại phải đề cử 2 thành viên. Như vậy, các thí sinh bước vào vòng loại bao gồm: Phi Hùng và Marko Nguyễn (đội Phạm Thoại), Nhật Hào và Wanbo (đội Call Me Duy) và song Vy (đội Long Chun)

Các thí sinh vòng nguy hiểm sẽ thực hiện thử thách phụ với 30 giây để chọn xe và 45 giây review về sản phẩm. Song Vy cho thấy được sự lanh lợi, nhịp nhàng, thể hiện được đầy đủ thông tin sản phẩm. Marko luôn hài hước, lăn xả hết mình trong những phần thi của mình. Trong khi đó, Nhật Hào và Wanbo vẫn duy trì được sự nhanh nhạy và xử lý tình huống kịp thời, trái ngược hoàn toàn là Phi Hùng bởi nội dung rối và không rõ ràng.

Wanbo Vành Môi

Lucie Nguyễn - Tuấn Dương

Kết thúc tập 3, đội Long Chun vẫn bảo toàn được thí sinh, trong khi Phạm Thoại bị “hụt” 1 thành viên là Phi Hùng và Call Me Duy “mất trắng” hai “gà chiến” là Wanbo và Nhật Hào.

Việc Wanbo Vành Môi bị loại gây phản ứng trái chiều trong khán giả. Nhiều người cho rằng Wanbo xứng đáng bị loại vì có thái độ quá kênh kiệu, luôn tỏ ra sang chảnh nhưng lại không có sự tập trung, chuẩn bị tốt cho phần thi của nhóm.

Long Chun nhận xét Wanbo là người giỏi, có năng lực. Còn Phạm Thoại lại thẳng thắn nhận xét Wanbo không phù hợp với Ngôi sao chốt đơn.

Hương Giang là host của chương trình

Ở cuối tập 3, khi đón nhận thông tin đội Call Me Duy mất 2 thí sinh, Phạm Thoại hả hê vỗ tay mắng đối thủ: "Quả báo, quả báo. Chim trên cây đang hót, tất cả đoàn người đang vui. Chúc mừng Duy nha".

Trước kết quả này, Call Me Duy cho biết: "Bất kỳ cuộc thi nào thì cũng có sự công tâm và không công tâm. Cho nên loại rồi thì thôi, mình không cần bàn về lý do và cũng không cần biết lý do. Mọi người thắng thì mọi người có quyền loại, như cách mà em thắng và loại mọi người ở tập trước. Vậy thôi".