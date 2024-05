Phạm Thoại đăng đàn gọi thẳng tên Hương Giang, "đòi 1 câu công bằng"

Tập 2 của chương trình thực tế Ngôi sao chốt đơn vừa lên sóng cùng với loạt diễn biến hấp dẫn. Trong tập này, 4 đội gồm Phạm Thoại, Long Chun, Tuấn Dương - Lucie Nguyễn, Call Me Duy thực hiện thử thách quay clip giới thiệu cho 1 phiên livestream giả định.

Phạm Thoại

Kết thúc phần thi quyết định, đội Call Me Duy bất ngờ giành được chiến thắng. Các giám khảo cho đội Long Chung 7 điểm, đội Tuấn Dương - Lucie Nguyễn 8 điểm, đội Phạm Thoại 9 điểm, đội Call Me Duy 10 điểm.

Cho rằng kết quả này không công bằng, sau khi tập 2 lên sóng, Phạm Thoại đã đăng đàn gọi thẳng tên Hương Giang - nhà sản xuất chương trình Ngôi sao chốt đơn. Phạm Thoại bức xúc bày tỏ: "Chị Giang cho em hỏi như thế nào là fashion (thời trang)? Xuât thân bạn là 1 designer từ cách quay, góc máy hay cách bạn chọn đồ nhìn đã fashion chưa? Nhìn clip như mới chơi TikTok được 3 tháng. Chiến thắng ú oà".

Bên dưới bài đăng này, Phạm Thoại cũng thẳng thắn đòi một sự công bằng. Phạm Thoại nói: "Ai dân làm thời trang, designer, anh chị có thể nói 1 câu công bằng với ạ chứ cả đêm em ngủ không nổi vì lướt quá nhiều, thấy video khiến mình ức muốn khóc", "Ai chưa xem thì mọi người xem giùm em rồi nhận xét giúp em với chứ giờ xong rồi tự dưng xem thì eo ơi"...

Call Me Duy

Hương Giang

Về phần Hương Giang, nữ ca sĩ vẫn chưa đáp lại Phạm Thoại khi bị hỏi thẳng chuyện công bằng trong Ngôi sao chốt đơn.

Long Chun và các thành viên trong đội

Trở lại với diễn biến chính trong tập 2 Ngôi sao chốt đơn, Call Me Duy được quyền chọn 1 đội an toàn, đồng thời loại đi 2 thí sinh trong các đội không an toàn. Đội an toàn được Call Me Duy đưa ra lựa chọn là team Long Chun vì nhận định thí sinh đội này không có khả năng vượt qua các thành viên của đội mình. Thế là dù thực hiện phần thi khá tốt song Lucie Nguyễn - Tuấn Dương và Phạm Thoại vẫn ngậm ngùi mất thí sinh.

Kết thúc tập 2, team Call Me Duy và team Long Chun vẫn bảo toàn được thí sinh, trong khi đó các team còn lại đều bị “hụt” 1 thành viên.