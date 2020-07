Thí sinh có thành tích học tập "khét" nhất Hoa hậu Việt Nam: Suýt là thủ khoa Ngoại thương, điểm tổng kết đại học khủng

Sau hơn 1 tháng chính thức khởi động, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 đang dần dần nóng lên bởi sự lộ diện dần dần từ dàn thí sinh. Điều đáng nói, trong số rất nhiều cô gái xinh đẹp, sở hữu thân hình nóng bỏng, có một mỹ nhân đã được ngoại hình lại còn nổi bật về học thức đó chính là Nguyễn Hà My.

Nguyễn Hà My sinh năm 1999, hiện đang là sinh viên trực thuộc ngôi trường hàng top Việt Nam là Đại học Ngoại Thương. Cô từng đạt 29 điểm ở tổ hợp xét tuyển đại học với 10 điểm tròn môn Hóa học. Không chỉ vậy, đến bậc đại học, Hà My còn xuất sắc đạt điểm tổng kết cao ngất ngưởng với 9,7 điểm môn Toán cao cấp và 9,6 điểm môn Xác xuất Thống kê. Có thể nói, ngay khi xuất hiện trên fanpage của Hoa hậu Việt Nam, Nguyễn Hà My đã gây ấn tượng với khán giả và trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất nhì mạng xã hội ở thời điểm hiện tại. Cô nàng được đánh giá là thí sinh tiềm năng và chắc chắn sẽ có cơ hội tiến sâu trong chương trình này.

Nguyễn Hà My khiến nhiều khán giả phải xuýt xoa ngưỡng mộ khi từng đạt 29 điểm đầu vào đại học.

Khi theo học ở Đại học Ngoại thương, Hà My vẫn duy trì phong độ học tập của mình khi xuất sắc đạt 9,7 điểm tổng kết môn Toán cao cấp và 9,6 điểm tổng kết môn Xác xuất Thống kê.

Không chỉ sở hữu bảng thành tích học tập khủng, Hà My còn có vẻ ngoài cực kỳ thu hút.