Sáng 15/5, báo Hải Phòng thông tin, ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Đức Phong (sinh năm 1991, trú phường Ngọc Hà, TP Hà Nội) và Vũ Thái Nam (sinh năm 2002, trú phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh) về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đoàn Thị Thúy An (sinh năm 1990, trú tại Đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng) bị khởi tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đối với Lê Ánh Nhật (sinh năm 1990, trú phường Nhiêu Lộc, TP HCM còn gọi là ca sĩ Miu Lê), Trần Minh Trang (sinh năm 1996) và Vũ Khương An (sinh năm 1995, trú phường Tân Sơn Hòa, TP HCM), bước đầu cơ quan điều tra xác định là những người thụ hưởng, chưa đủ căn cứ xử lý hình sự.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 10/5, Công an đặc khu Cát Hải tiến hành kiểm tra cơ sở lưu trú T.B thuộc bãi tắm Tùng Thu, địa chỉ thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng phát hiện các đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiến hành khám xét khẩn cấp địa điểm trên, Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều vật chứng gồm đĩa, thẻ nhựa, ống hút, cốc sứ bám dính các chất ma túy Ketamine, Cocaine, Nimetazepam...

Ngoài ra, thu giữ trong balo của Vũ Thái Nam 1 túi nilon bên trong chứa 5,35 gam ma túy Ketamine. Tiến hành giám định thử phản ứng với các chất ma túy, kết quả cả 6 đối tượng đều dương tính với nhiều chất ma túy gồm: Methamphetamine, MDMA, Ketamine, Nimetazepam.

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Cơ sở lưu trú T.B do Đoàn Thị Thúy An quản lý, sử dụng, khai thác kinh doanh.

Từ ngày 7 đến 9/5, Đoàn Thị Thúy An mời bạn bè gồm Lê Ánh Nhật, Vũ Khương An và vợ chồng Trần Đức Phong - Trần Minh Trang đến cơ sở lưu trú trên chơi. Phong đã rủ thêm Vũ Thái Nam đi cùng và chuẩn bị trước ma túy để cả nhóm cùng sử dụng.

Đến sáng 10/5, nhóm đối tượng bị cơ quan Công an phát hiện.

Kết quả xét nghiệm cho thấy cả 6 người có mặt tại hiện trường đều dương tính với chất ma túy, thông tin này được thuật lại trên tờ Lao động.