Sáng 15/5, đại diện Viện Kiểm sát công bố phần luận tội Bùi Đình Khánh cùng đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, nổ súng khiến một Thiếu tá công an hy sinh.

Bị cáo Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo khác bị đề nghị mức án tử hình do các hành vi phạm tội gây ra.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát khẳng định có đủ căn cứ xác định bị cáo Bùi Đình Khánh đã phạm vào các tội “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma tuý”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản” với tổng mức hình phạt đề nghị đối với bị cáo này là tử hình.

Bạn gái Khánh là Triệu Nguyễn Hoài Thương bị đề nghị mức án từ 15 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng về tội “Che giấu tội phạm”.

Bị cáo Hà Thương Hải phạm vào các tội “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”, “Mua bán trái phép chất ma tuý”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý” và “Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng” với tổng hợp hình phạt bị đề nghị là tử hình.

Các bị cáo Ngô Văn Tuyên, Nguyễn Hữu Đằng phạm vào tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” và cùng bị đề nghị mức án tử hình.

Bị cáo Hà Quang Sơn phạm các tội “Giết người”; “Mua bán trái phép chất ma tuý”; “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” với tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Bị cáo Hoàng Văn Đông phạm tội “Giết người”; “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” với tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Một bị cáo ngất xỉu sau khi nghe đại diện Viện Kiểm sát công bố luận tội.

Bị cáo Nguyễn Thị Phương phạm các tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”; “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý” với tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Tương tự, các bị cáo Dương Tiến Tú, Nguyễn Văn Linh phạm tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” và cùng bị đề nghị mức án tù chung thân. Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 20 năm tù cho đến 24-30 tháng tù.

Ngoài các mức án tù kể trên, đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị tịch thu tiêu huỷ các mẫu vật ma tuý hoàn lại sau giám định; giao 3 khẩu súng và đạn giao cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh xử lý theo quy định.

Tịch thu sung ngân sách số tiền 8 triệu đồng thu của Nguyễn Quang Tư, tịch thu các điện thoại di động và 1/2 giá trị ô tô mà các bị cáo sử dụng vào việc thực hiện hành vi phạm phạm tội thu phát mại sung ngân sách nhà nước.

Buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính do phạm tội mà có, cụ thể bị cáo Sơn nộp lại 30 triệu thu lời từ tiền bán súng. Bị cáo Phương nộp lại 233 triệu đồng từ tiền bán ma túy...