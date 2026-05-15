Thời gian gần đây, vụ việc phát hiện 6 người có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có Lê Ánh Nhật (tức ca sĩ Miu Lê) đã thu hút sự chú ý của dư luận. Địa điểm xảy ra sự việc được xác định là TiTi Beach nằm ở khu vực bãi tắm Tùng Thu (đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng) - nơi vốn thu hút đông du khách vào mùa hè.

Theo ghi nhận, chiều 14/5, hoạt động du lịch tại bãi tắm Tùng Thu vẫn diễn ra bình thường. Một số du khách vẫn xuống biển tắm, chụp ảnh và tham gia các hoạt động vui chơi ven bờ. Khu vực xung quanh cơ sở lưu trú này không xuất hiện tình trạng tụ tập đông người hay xáo trộn sau thông tin vụ việc liên quan nhóm ca sĩ Miu Lê được công bố.

Một số người dân địa phương cho biết khu vực bãi tắm Tùng Thu hiện chỉ có một cơ sở lưu trú nằm sát bãi biển. Theo ghi nhận, sau khi vụ việc xảy ra, khu nghỉ dưỡng này vẫn hoạt động và đón khách thuê phòng như bình thường.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h30 ngày 10/5/2026, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra cơ sở lưu trú TiTi Beach nằm tại bãi tắm Tùng Thu, thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng và phát hiện 6 người có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm này gồm Trần Đức Phong (SN 1991, trú Hà Nội), Đoàn Thị Thúy An (SN 1990, trú đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng), Vũ Thái Nam (SN 2002, trú Bắc Ninh), Trần Minh Trang (SN 1996, trú Hà Nội), Lê Ánh Nhật (SN 1991, trú TP.HCM, ca sĩ có nghệ danh Miu Lê) và Vũ Khương An (SN 1995, trú TP.HCM).

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, từ ngày 7/5, An mời nhóm bạn tới Cát Bà nghỉ dưỡng. Phong rủ Vũ Thái Nam đi cùng và chuẩn bị trước ma túy tổng hợp là nước vui, Ketamine để cả nhóm cùng sử dụng. Đến đêm 9/5, Phong pha nước vui vào cốc và đổ Ketamine ra đĩa để Nam đánh mịn sau đó đưa cho 6 người. Cả nhóm sử dụng ma túy đến khoảng 5h hôm sau.

Qua tin báo của người dân, công an kiểm tra khu vực bãi tắm này, đưa 6 người về trụ sở làm việc.

Kết quả test nhanh cho thấy cả nhóm dương tính với nhiều chất ma túy như Methamphetamine, MDMA, Ketamine và Nimetazepam.

Khám xét khẩn cấp địa điểm lưu trú tại TiTi Beach, công an thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm đĩa, thẻ nhựa, ống hút, cốc sứ có bám dính các chất ma túy Ketamine, Cocaine và Nimetazepam. Trong balo của Vũ Thái Nam còn có một túi nilon chứa 5,35 gam Ketamine.

Ngày 14/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Đức Phong, Vũ Thái Nam về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đoàn Thị Thúy An bị khởi tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Các quyết định tố tụng đã được VKSND khu vực 4, TP Hải Phòng phê chuẩn theo quy định.

Đối với Lê Ánh Nhật, Vũ Khương An và Trần Minh Trang, tài liệu điều tra ban đầu xác định là những đối tượng được thụ hưởng, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự, Cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.