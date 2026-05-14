Miu Lê bị xử phạt hành chính, quản lý tại địa phương trong 1 năm

Tối 14/5, trên trang chính thức của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã đưa ra thông tin liên quan đến sự việc của Miu Lê. Trang này thông tin: "Viện VKSND khu vực 4, TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố 3 bị can trong vụ Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại Cát Bà. Trong số những người bị khởi tố không có Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê)".

Trang chính thức của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an cũng cho hay theo quy định, ca sĩ Miu Lê sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý và áp dụng biện pháp quản lý tại địa phương trong thời hạn 1 năm.

Sau sự việc của Miu Lê, trang thông tin này gửi lời nhắn nhủ đến cộng đồng: "Hy vọng sau sự việc này, sẽ là bài học lớn cho Miu Lê, đồng thời là lời cảnh tỉnh cho nhiều người. Mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức, tránh xa matuy để không ảnh hưởng đến sức khỏe, tương lai và cuộc sống".

Ngay sau đó, KIM Entertainment - đơn vị quản lý trực tiếp của nghệ sĩ Miu Lê cũng đưa ra thông báo cụ thể: "Căn cứ theo tài liệu điều tra và các quyết định tố tụng ngày 14/5/2026 của Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng (đã được VKSND khu vực 4, TP Hải Phòng phê chuẩn), đối với trường hợp của công dân Lê Ánh Nhật (nghệ sĩ Miu Lê), cơ quan chức năng xác định cô là đối tượng thụ hưởng.

Do đó, hiện chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự và Miu Lê không bị khởi tố. Tuy nhiên, theo đúng quy định của pháp luật, Miu Lê sẽ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời nghiêm túc chấp hành biện pháp quản lý tại địa phương trong thời hạn 01 năm.

Hiện tại, vụ án vẫn đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra làm rõ. Miu Lê và KIM Entertainment cam kết sẽ tiếp tục phối hợp tuyệt đối và tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định pháp luật trong các giai đoạn tiếp theo".

Ồn ào Miu Lê sử dụng chất ma tuý

Khoảng 12h30 ngày 10/5, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng, phát hiện 06 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Vũ Khương An, sinh năm 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh; Trần Đức Phong, sinh năm 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội; Đoàn Thị Thúy An, sinh năm 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng; Trần Minh Trang, sinh năm 1996, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội; Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991, trú tại phường Nhiên Lộc, TP Hồ Chí Minh và Vũ Thái Nam, sinh năm 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh.

Diễn biến sự việc được công bố là đối tượng An mời bạn bè là ca sĩ Miu Lê, Vũ Khương An và vợ chồng Trần Đức Phong - Trần Minh Trang đến chơi. Trần Đức Phong rủ Vũ Thái Nam đi cùng và chuẩn bị trước ma túy tổng hợp là nước vui, Ketamine để cả nhóm cùng sử dụng. Đêm 9/5, Phong pha nước vui vào cốc và đổ Ketamine ra đĩa để Nam đánh mịn sau đó đưa cho 6 người. Cả nhóm sử dụng ma túy đến khoảng 5h hôm sau.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 14/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đức Phong và Vũ Thái Nam về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đoàn Thị Thúy An bị khởi tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Các quyết định, lệnh tố tụng trên đã được VKSND khu vực 4, TP Hải Phòng phê chuẩn theo quy định.

Miu Lê, Vũ Khương An và Trần Minh Trang là đối tượng được thụ hưởng, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Đây cũng là lý do ca sĩ Miu Lê không bị khởi tố.

