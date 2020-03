Theo đuổi suốt 3 năm mới cưới được người đàn bà góa chồng, thế nhưng chỉ vì 1 câu nói trong lúc tức giận mà đánh mất cả cuộc hôn nhân

Nhiều người từng tâm sự về lý do ly hôn trên mạng xã hội. Với họ, chuyện “dứt áo ra đi” đến từ việc chồng ngoại tình, chồng vũ phu, bố mẹ chồng quá đáng hay những xích mích trong cuộc sống. Đó đều là những lý do thật khó để giải quyết trong một sớm một chiều. Chịu đựng không nổi nữa, họ đành phải chia tay thôi.



Ấy thế nhưng có một người phụ nữ, vì một lời nói mà đùng đùng ra tòa ly hôn. Ai khuyên răn nhiều đến mức nào đi chăng nữa cũng chẳng thể giải quyết được. Đơn giản, lúc đó trong lòng họ đã chết lặng vì nỗi tổn thương lớn mất rồi. Câu chuyện được kể trong group Weibo Việt Nam.

“Chị bạn của tôi cũng vì một câu nói mà ly hôn.

Chị ấy với chồng sau này là tái hôn. Chồng trước của chị ấy mất vì tai nạn giao thông, chị ấy định ở một mình chứ không đi bước nữa. Người chồng sau thì đã có tình cảm với chị ấy từ lâu rồi.

Ảnh minh họa

Cái đợt chị ấy bận bịu lo tang lễ cho chồng trước, may mà có anh ta để ý đến chị, đưa chị đến bệnh viện rửa ruột kịp thời, không thì chị cũng đi theo chồng trước luôn rồi. Vì quá yêu chồng nên chị đã uống thuốc ngủ, định đi theo.

Sau đó anh ta tận tình khuyên ngăn chị ấy với đủ lý lẽ rất chính đáng. Nào là chồng em mất rồi, nếu em không mạnh mẽ lên thì con em còn thơ còn dại phải làm sao đây? Ba mẹ em tuổi đã xế chiều phải làm sao đây?

Khoảng thời gian đó, anh ta ba ngày hai bữa đưa cơm đến tận cửa. Nấu cơm cho chị và các con, rồi giúp trông luôn các bé, lại còn vào viện phụ chăm sóc ba mẹ chị. Anh quan tâm từng li từng tí, không chút sơ suất gì. Ba mẹ chị thấy vậy cũng hài lòng, ông bà hay bóng gió với chị anh ta không tệ, làm cha dượng của mấy đứa nhỏ ông bà cũng yên tâm.

Thế là tròn 3 năm kể từ khi chồng chị mất, chị và anh ta kết hôn. Nhưng non nửa năm sau, hai người ly hôn.

Lý do là vì trong lúc cãi nhau, anh ta nói những lời hết sức khó nghe: ‘Cô ngang bướng như thế sẽ khắc chết chồng đấy biết không? Nếu cô dịu dàng một chút thì anh Lý đã không chết rồi. Cô khắc chết anh ấy, bây giờ còn muốn khắc chết luôn cả tôi phải không?’.

Chị ấy bảo, lúc chị ấy nghe được những lời đó, máu toàn thân như ngưng chảy, hai tai ù đi, ở ngực như thể có hòn đá to đè lên vậy.

Anh ta nói không sai. Hôm chồng chị xảy ra tai nạn, trước khi anh ấy đi làm hai người có đôi co vài câu. Lúc nhận được tin có tai nạn, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chị là do chị đã hại anh ấy. Giá mà hôm ấy chị có thể nhịn đi một tí, giá mà chị không to tiếng, giá mà chị ngăn không để anh lái xe, giá mà… Người chồng sau đã biết điều đó, anh ta dùng chính sự hiểu biết của mình về nỗi đau, ‘cứa’ thêm một nhát vào lòng chị khiến nó chảy máu.

Ảnh minh họa.

Không ai biết, đây là điều mà chị hối hận nhất trong cuộc đời. Chị đã mở lòng muốn bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng chẳng ngờ, chuyện ấy vẫn mãi là lời nguyền trong lòng chị. Người mang lại nỗi đau đó lại chính là kẻ mà chị vừa kết hôn, định dựa vào nhau suốt quãng đời còn lại”.

Đọc xong câu chuyện, người ta không khỏi bức xúc cho sự nặng lời mà người chồng sau đã dành cho vợ mình. Đúng là những người thân thuộc sẽ có cách làm chúng ta đau đớn bậc nhất. Họ biết “điểm yếu” của ta ở đâu và “khai thác” điểm yếu sao cho hiệu quả, có sự sát thương lớn nhất có thể. Những cách thức đó đủ phá hủy một người hoàn toàn, triệt để.

Trong cuộc sống, có không ít những vụ ly hôn đến từ một câu nói như vậy. Đôi khi, ý xúc phạm không nhiều nhưng sự tổn thương mang đến lại lớn biết bao. Xúc phạm người ta đôi khi có thể được bỏ qua dễ dàng nhưng khiến người khác tổn thương, đó rõ ràng là một nỗi đau dai dẳng mãi không thôi. Sự xúc phạm đó đến từ người càng thân thiết thì sức ảnh hưởng càng lớn. Kết cục là kết thúc một cuộc hôn nhân có lẽ chẳng lạ chút nào.