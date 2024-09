Thông tin trên được trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 nhấn mạnh trong thông báo phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2025. Theo đó, trường thực hiện 6 phương thức xét tuyển, tăng thêm một phương thức so với năm 2024:

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

Xét kết quả học học bạ

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của 2 Đại học Quốc gia, của trường Đại học Sư phạm Hà Nội và kỳ thi đánh giá chuyên biệt của trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tuyển sinh riêng của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức

Xét tuyển kết quả thi năng khiếu với một số ngành

Thêm một trường đại học tổ chức kỳ thi riêng từ 2025. (Ảnh minh hoạ)

Các ngành đào tạo sư phạm chuyên biệt như giáo dục mầm non, giáo dục thể chất, quản lý thể dục thể thao sử dụng các phương thức trên nhưng trong các tổ hợp tuyển sinh có sử dụng kết quả thi năng khiếu do nhà trường tổ chức. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 không sử dụng kết quả thi năng khiếu do các trường đại học khác tổ chức.

Như vậy, theo thông báo này, từ năm 2025, trường sẽ tổ chức một kỳ thi tuyển sinh riêng để xét tuyển.

Đại diện Phòng Đào tạo, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cho biết, theo quy định, trước khi tổ chức kỳ thi riêng trường phải công bố phương án tuyển. Sau đó, trường sẽ thành lập Ban xây dựng phương án và kế hoạch tổ chức kỳ thi riêng trước khi công bố rộng rãi.

Hiện cả nước có 10 đơn vị, trường đại học, tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng, gồm: Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trường Đại học Sư phạm TP.HCM, trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, trường Đại học Sài Gòn, Bộ Công an, trường Đại học Việt Đức, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Trong đó, kỳ thi của 2 Đại học Quốc gia và Bách khoa Hà Nội thu hút đông thí sinh và được nhiều trường dùng để xét tuyển nhất. Điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM được 105 trường đại học, cao đẳng sử dụng để tuyển sinh. Con số này là 90 và 40, lần lượt với kỳ thi của Đại học Quốc gia Hà Nội và Bách khoa Hà Nội.