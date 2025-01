Thêm một NSƯT nổi tiếng tiết lộ bị ung thư phổi, Đàm Vĩnh Hưng: "Thương chị"

Mới đây, diva Hồng Nhung khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ mắc bệnh ung thư vú. Cô viết trên Facebook cá nhân: "Xin chào! Khi bạn đọc được những dòng chia sẻ này, Hồng Nhung đã hoàn thành xong một đợt điều trị và sẵn sàng đối mặt với căn bệnh ung thư vú, cũng như cố gắng vượt qua nó.

Hồng Nhung vẫn ổn, vẫn có thể hát và cống hiến hết sức mình! Mong bạn đừng xem những dòng chia sẻ này với góc nhìn tiêu cực, bởi Bống đang sống cùng với tất cả tình yêu thương và hy vọng rằng mọi thử thách sẽ qua đi và những điều tích cực nhất sẽ đến nếu chúng ta tin vào bản thân mình.

Diva Hồng Nhung.

Năm hết Tết đến, chúng ta hãy cùng khép lại những điều không may và chờ đón những điều tích cực nhất! Bước sang 2025, cùng với nhận biết về căn bệnh này có thể đến với bất kì ai, Hồng Nhung mong rằng chúng ta, nhất là các chị em phụ nữ hãy sớm tầm soát ung thư, bản lĩnh và trao yêu thương để cùng nhau vượt qua nó. Cảm ơn bạn đã đọc và nghe những dòng chia sẻ này".

Dưới chia sẻ của Hồng Nhung hơn 2 nghìn người đã vào để lại bình luận động viên. Trong đó có hàng trăm nghệ sĩ của showbiz Việt cũng vào chúc nữ nghệ sĩ sẽ vượt qua biến cố bệnh tật như Thanh Lam, Bằng Kiều, Lệ Quyên, Chi Bảo, Quốc Thiên, Thu Phương, Mỹ Linh...

Đặc biệt trong số những bình luận chúc Hồng Nhung vượt qua bệnh tật thì gây chú ý nhất chính là chia sẻ của nữ NSƯT Minh Trang. Chị gây bất ngờ khi tiết lộ bản thân cũng từng phải đối mặt với bệnh ung thư phổi và đã vượt qua.

Chia sẻ của NSƯT Minh Trang.

"Cách đây 8 năm, chị cũng trải qua căn bệnh ung thư phổi và chị đã phải cắt đi 1 phần của cơ thể. Nhưng nhờ tình yêu thương của gia đình bạn bè và sự lạc quan trên hết là tinh yêu nghệ thuật chị cũng đã vượt qua đuợc thời gian vô cùng khó khăn. Và chị tin rằng Bống của chị cũng sẽ làm được như vậy. Chị tin mọi sự tốt đẹp nhất sẽ đến với em Lê Hồng Nhung. Love you so much".

Dưới bình luận của NSƯT Minh Trang, Đàm Vĩnh Hưng cũng để lại chia sẻ "thương chị".

NSƯT Minh Trang sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, chị từng gắn bó sâu đậm với Nhà hát Kịch Hà Nội. Tuy nhiên sau này chị vào TP.HCM hội tụ cùng gia đình. Hiện tại, nữ nghệ sĩ định cư ở Singapore.