Bạn đã quá quen thuộc với lá tía tô như một loại rau thơm ăn kèm trong các bữa ăn gia đình? Hãy thử ngay một biến tấu hoàn toàn mới lạ và đầy thú vị đang gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội: Món lá tía tô chiên giòn. Chỉ với vài bước chuẩn bị đơn giản cùng các nguyên liệu sẵn có trong bếp, kết hợp giữa lớp bột áo giòn tan và hương thơm mộc mạc đặc trưng của tía tô, bạn sẽ có ngay một món ăn vặt độc đáo, giòn rụm rôm rả để cùng gia đình thưởng thức trong những dịp quây quần hay những buổi tối xem phim thư giãn.

Bí quyết chọn nguyên liệu và sơ chế chuẩn xác

Để món ăn đạt được độ giòn ngon tối đa và giữ trọn hương vị, khâu lựa chọn và sơ chế nguyên liệu đóng vai trò vô cùng quan trọng:

Nên chọn những lá tía tô có kích thước vừa phải, không quá non để bị nhũn khi chiên, cũng không quá già để tránh vị đắng. Lá phải tươi, nguyên vẹn, không bị sâu hay dập nát. Việc ngâm lá tía tô trong nước muối loãng từ 5 đến 10 phút giúp loại bỏ hoàn toàn tạp chất và vi khuẩn bám trên bề mặt lá.

Thấm khô là bước "sống còn" quyết định món ăn có bị bắn dầu hay không. Hãy dùng khăn giấy chuyên dụng trong nhà bếp để lau thật khô từng mặt lá trước khi nhúng bột.

Công thức pha bột áo hoàn hảo cho lớp vỏ giòn tan

Một lớp vỏ bột đạt chuẩn phải có độ sánh mịn vừa phải, khi bọc vào lá không bị quá dày hay quá mỏng.

Tỷ lệ vàng: Sự kết hợp giữa 2 thìa bột mì (giúp tạo kết cấu xốp mềm) và 1 thìa bột ngô (tạo độ giòn lâu) cùng một quả trứng gà tươi sẽ mang lại màu sắc vàng óng bắt mắt cùng độ béo ngậy tự nhiên.

Kỹ thuật khuấy bột: Thêm một chút dầu ăn và lượng nước vừa đủ, dùng phới lồng khuấy đều tay cho đến khi hỗn hợp sánh lại giống như kết cấu của sữa chua đặc. Hợp chất này sẽ giúp lớp áo bám dính chắc chắn vào bề mặt lá tía tô mà không bị tuột ra khi gặp dầu sôi.

Kỹ thuật chiên chuẩn đầu bếp giúp món ăn không bị ngấm dầu

Quy trình chiên đòi hỏi sự tỉ mỉ để giữ cho hình dáng chiếc lá được đẹp mắt nhất:

Kiểm soát nhiệt độ bằng cách sử dụng chảo lòng sâu với lượng dầu ăn ngập mặt. Đun nóng dầu rồi hạ nhỏ lửa để chiên từ từ (chiên nhỏ lửa).

Cách chiên tốt nhất là nhúng từng chiếc lá tía tô đã thấm khô vào bát bột, nhẹ nhàng thả vào chảo. Dùng xẻng hoặc vá múc dầu nóng rưới đều lên bề mặt lá để phần bột chín phồng và giòn đều từ trong ra ngoài. Khi lớp vỏ chuyển sang màu vàng sậm, giòn rụm thì vớt ra đĩa có lót giấy thấm dầu.

Thưởng thức thành phẩm, bạn sẽ cảm nhận ngay âm thanh giòn rụm vui tai khi bẻ nhỏ từng miếng bánh. Vị béo ngậy của trứng và bột chiên quyện lẫn với hương thơm nồng nàn đặc trưng của lá tía tô tạo nên một trải nghiệm vị giác vô cùng mới lạ, hoàn toàn không hề gây cảm giác ngấy mỡ. Đây chắc chắn sẽ là món ăn vặt "gây nghiện" cho cả gia đình trong những buổi tối quây quần bên nhau.