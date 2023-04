Thêm một công thức nấu món rau giúp chị em chống lão hóa làm đẹp da và duy trì vóc dáng

Cải thảo vốn có vị ngọt nên khi chế biến món ăn, đặc biệt là món hấp sẽ rất tuyệt. So với việc chỉ hấp chay cải thảo, nếu bạn hấp cùng với thịt thì độ dinh dưỡng và hương vị sẽ tăng lên gấp đôi. Do đó hôm nay chúng tôi giới thiệu tới bạn công thức cải thảo thịt bò xếp tầng hấp. Món ăn này trọn vị hơn khi có phần nước sốt ngọt ngon kết hợp với thịt bò và rau cải thảo. Cải thảo thịt bò xếp tầng là món ăn ít calo và tạo cảm giác no lâu nên rất phù hợp cho một bữa ăn kiêng. Thêm một lợi thế nữa là món ăn này chế biến rất đơn giản mà trông cũng rất bắt mắt. Bạn hãy thử làm nhé!



Nguyên liệu để làm món cải thảo thịt bò xếp tầng hấp:

Cột 1 Cột 2 - Bắp cải thảo: 1/2 cái (350g) - Thịt bò (loại thái mỏng): 200g - Bột gừng 1 thìa cà phê - Muối 1 thìa cà phê - Rượu gạo: 3 thìa canh - Bột tiêu: một chút - Xì dầu: 2 muỗng canh - Giấm 1+1/2 muỗng canh - Rượu nấu ăn: 1 thìa canh - Xi-rô mận: 1 thìa canh - Đường: 1+1/2 thìa canh - Hành củ xắt nhỏ: 2 thìa canh - Ớt sừng xanh (ớt dưa chuột): 1 quả - Bột tiêu: một chút

Cách chế biến món cải thảo thịt bò xếp tầng hấp:

Bước 1: Cắt đôi phần cải thảo ra. Sau đó đó rửa sạch từng bẹ cải thảo dưới vòi nước. Bạn lưu ý vì giữ nguyên phần gốc nên cần rửa sạch kẽ giữa các bẹ với nhau. Tiếp theo bạn cho vào dụng cụ vẩy rau để loại bỏ nước.

Hoặc nếu nhà bạn có khoảng không thoáng thì hãy đem vẩy nhẹ cho hết nước. Khi vẩy lưu ý để các lá không bị gãy, rơi khỏi gốc. Hoặc bạn để cải thảo trên rổ rồi nhẹ nhàng tạo khe hở giữa các bẹ và để ráo tự nhiên.

Bước 2: Dùng khăn bếp loại bỏ phần nước. Kế tiếp nêm nếm thịt bò với rượu nấu ăn, bột gừng, muối và hạt tiêu. Cắt ớt sừng (ớt dưa chuột) thành từng miếng mỏng.

Bước 3: Cho tất cả các nguyên liệu thuộc phần nước sốt vào bát tô và trộn đều.



Bước 4: Xếp xen kẽ từng miếng thịt bò vào giữa các bẹ cải thảo.

Bước 5: Đặt xửng hấp lên bếp và đun nóng. Khi thấy hơi nước trong nồi bốc lên thì cho cải thảo vào hấp trong khoảng 10 phút.

Lưu ý cho bạn: Bạn có thể điều chỉnh thời gian hấp cải thảo thịt bò xếp tầng từ 8-12 phút tùy thuộc vào độ dày của thịt.

Bước 6: Khi cải thảo thịt bò xếp tầng chín, bạn cho ra một đĩa rộng. Cho phần nước sốt tưới đều lên và thưởng thức.

Vào những ngày bận rộn, bạn không có nhiều thời gian để chuẩn bị một bữa ăn tươm tất với đầy đủ các món. Bạn vẫn luôn muốn có thể kết hợp các loại thực phẩm, nấu nướng đơn giản mà vẫn bổ sung đủ dưỡng chất cho gia đình. Vậy thì cải thảo thịt bò xếp tầng hấp là một gợi ý hoàn hảo.

Các loại nguyên liệu trong món ăn được hấp chín ở khoảng thời gian vừa đủ nên giữ được độ ngọt tự nhiên. Khi vị ngọt của thịt bò kết hợp với vị ngọt thanh mát của rau cải thảo, thêm chút đậm đà của nước sốt thì ngay cả trẻ nhỏ cũng thích mê.



Nhờ có lượng khoáng chất vượt trội như: phốt pho, kali, canxi, sắt, cùng các vitamin A, B, C, E mà cải thảo có thể hỗ trợ tích cực cho quá trình chống oxy hóa. Rau cải thảo chứa 14 loại chất chống ung thư trong đó có Glucosinolate - một hợp chất có khả năng chống lại các chất gây ung thư hoặc chất thúc đẩy tiến triển của bệnh ung thư. Rau cải thảo cũng chứa nhiều nước, giúp cung cấp nước cho cơ thể, hỗ trợ giữ ẩm, duy trì sự trẻ trung cho làn da của chị em.

Bên cạnh đó, nhờ có nhiều chất xơ tự nhiên, bắp cải thảo giúp cho người ăn thấy no nhanh và no lâu. Hàm lượng calo trong cải thảo lại rất thấp (chỉ vào khoảng 17kcal) nên đây là một loại thực phẩm được chị em yêu thích để đưa vào thực đơn giảm cân mỗi ngày.

Dẫu cải thảo là một thực phẩm rất có lợi cho sức khỏe nhưng người có bệnh viêm đường tiêu hóa không nên ăn cải thảo sống như kim chi, salad... để tránh gây kích thích cho vùng viêm loét.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món ăn cải thảo thịt bò xếp tầng hấp nhé!