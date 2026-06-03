Thèm bát canh chua giải nhiệt trưa hè: Bỏ qua me với dứa đi, nướng quả này thả vào nước luộc hến là được nồi canh tuyệt phẩm

Vào những ngày thời tiết ngột ngạt, cơ thể háo nước thì một bát canh chua dịu luôn là thứ được mong chờ nhất trên mâm cơm. Thế nhưng, nếu đã quá quen thuộc với vị chua của me, sấu hay dứa, bạn hãy thử quay về với một sự kết hợp mang đậm hương vị làng quê mộc mạc. Chỉ cần đem nướng qua thứ quả vỏ vàng ươm này rồi thả vào nồi nước luộc hến, bạn sẽ có ngay một bát canh thanh mát tuyệt đối, húp một muôi là tỉnh cả người.

"Liều thuốc" bù nước, mát gan từ lòng sông và vườn nhà

Chỉ cần đem nướng qua thứ quả vỏ vàng ươm này rồi thả vào nồi nước luộc hến, bạn sẽ có ngay một bát canh thanh mát tuyệt đối

Không cầu kỳ thịt cá, sự cộng hưởng giữa con hến bình dân và quả dọc (hoặc quả thanh trà) mang lại những lợi ích sức khỏe bất ngờ cho mùa nắng nóng:

Bù khoáng chất, trị ra mồ hôi trộm: Thịt hến tính hàn, vị ngọt mặn tự nhiên, chứa hàm lượng kẽm, sắt và các vitamin nhóm B cực cao. Đây là thực phẩm vàng giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi thể lực, thanh nhiệt và giảm cảm giác mệt mỏi do mất nước.

Chua thanh nhẹ bụng, kích thích tiêu hóa: Khác với vị chua gắt của me, quả dọc khi được nướng chín sẽ tiết ra vị chua rất êm, thơm nồng nàn. Vị chua này kết hợp với tính mát của hến giúp kích thích dịch vị dạ dày, làm sạch ruột và không hề gây cồn cào hay đầy bụng.

Quy trình lên mâm thần tốc gói gọn trong 10 phút

Món canh này ăn điểm ở chỗ nước dùng trong vắt, không một giọt dầu mỡ nên khâu chế biến cực kỳ nhanh gọn:

Sơ chế nhanh: 1kg hến tươi mua về ngâm nước vo gạo cho sạch cát, luộc chín rồi đãi lấy ruột. Giữ lại phần nước luộc hến, để lắng rồi gạn lấy phần nước trong veo bên trên. 1 hoặc 2 quả dọc xanh (hoặc quả thanh trà). Một nắm rau thì là, hành hoa và rau răm thái nhỏ.

Mẹo xử lý quả tạo chua: Bí quyết nằm ở bước này. Bạn hãy cho quả dọc lên bếp ga hoặc bếp than nướng sơ cho đến khi phần vỏ ngoài hơi cháy xém và ngửi thấy mùi thơm. Sau đó, bóc lớp vỏ cháy đi, dùng dao khía nhẹ xung quanh quả.

Nấu canh thanh mát: Đổ nước luộc hến vào nồi, thả quả dọc đã nướng vào cùng rồi bật bếp đun sôi sùng sục. Khi nước sôi, dùng muôi dầm nhẹ quả dọc ngay trong nồi để vị chua thơm tiết ra hòa vào nước canh. Cuối cùng, trút phần ruột hến vào, nêm chút muối, hạt nêm cho vừa vặn. Nước sôi bùng trở lại thì rắc hành, thì là, rau răm vào rồi tắt bếp ngay.

Ảnh minh họa

Bí quyết cốt lõi: Rau nêm cho canh hến nấu chua bắt buộc phải có rau răm và một chút thì là. Rau răm tính ấm sẽ trung hòa tính hàn của hến, giúp người bụng yếu ăn vào không bị đau bụng. Việc nướng quả dọc trước khi nấu là mẹo giúp loại bỏ vị chát của mủ quả tươi, đồng thời gọi mùi thơm thanh tao đặc trưng cho nồi canh.

Thành quả mát lành, đưa cơm ngày nóngBát canh hến nấu quả dọc mộc mạc mang một sắc vóc vô cùng kích thích vị giác: nước canh trong veo, thoảng hương khói bếp thơm nồng từ quả nướng quyện với mùi rau răm hành hoa. Khi thưởng thức, vị ngọt sâu tự nhiên của nước hến quyện chặt vào vị chua dịu dàng, thanh khiết của quả dọc, ăn kèm những miếng ruột hến nhỏ bùi bùi. Giữa trưa hè nắng cháy đầu, chỉ cần chan bát canh này với cơm nguội, thêm vài quả cà pháo giòn tan là đủ để cả nhà đánh bay vài bát cơm một cách ngon lành, sảng khoái.