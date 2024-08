Thêm 1 mỹ nhân Vbiz lộ bụng bầu sau thời gian im hơi lặng tiếng

Thời gian gần đây, showbiz Việt rầm rộ loạt tin vui khi nhiều cặp đôi thông báo sắp đón thêm thành viên mới. Ngoài những mỹ nhân đã công khai thì vài người chọn cách giữ kín, thế nhưng vẫn lộ một số dấu hiệu rõ rành rành qua những lần xuất hiện. Sau khi bị Trường Giang lỡ miệng tiết lộ chuyện xin thực đơn dành cho mẹ bầu, Diễm My 9X tiếp tục bị soi chi tiết đang có tin vui.

Mới đây, vợ chồng Diễm My 9X - Vinh Nguyễn có chuyến nghỉ dưỡng sang chảnh cùng NTK Adrian Anh Tuấn. Trước kia, phu nhân hào môn thường xuyên lên đồ bó sát, hay diện bikini để thả dáng khi đi du lịch biển nhưng lần này cô chỉ mặc váy thùng thình, mang dép bệt và di chuyển từ tốn.

Đáng nói nhất, qua 1 bức ảnh được bạn bè chia sẻ, Diễm My 9X lộ rõ bụng nay đã "to vượt mặt", như phụ nữ đang trong những tháng cuối thai kỳ. Không chỉ vòng 2 thay đổi, khuôn mặt của nữ diễn viên cũng trông tròn trịa sau thời gian dài "im hơi lặng tiếng".

Diễm My lộ vòng 2 lùm xùm khi cùng chồng dự sinh nhật NTK Adrian Anh Tuấn

Nữ diễn viên ưu tiên những chiếc váy che dáng thay vì diện bikini "flex" 3 vòng đâu ra đấy như trước kia

Trong loạt ảnh check in cùng chồng, Diễm My cũng chỉ chụp từ xa hoặc tạo dáng che khéo vòng 2

Cách đây không lâu, trong một livestream Nhã Phương và Trường Giang cũng vô tình để lộ dấu hiệu được cho là Diễm My 9x đang mang bầu. Cụ thể, Nhã Phương đã quay sang hỏi chồng: "Hôm bữa menu ăn lúc bầu của em, anh có cho ai đúng không?". Ngay lập tức, Trường Giang đã đáp lại: "Diễm My đó, Diễm My 9x". Khi vừa nghe câu trả lời của chồng, Nhã Phương có biểu cảm cười gượng, xoay camera về hướng khác rồi nói: "À, Diễm My cũng đang có dự định thôi".

Dạo này, Diễm My chỉ đăng những vlog quay tại nhà, chụp ảnh thời trang... chứ không đóng phim hay tham dự sự kiện giải trí. Trước kia, mỗi khi vướng nghi vấn mang thai cô sẽ lên tiếng giải thích nhưng lần này bị soi 101 dấu hiệu thì vẫn giữ im lặng. Tổng hợp những chi tiết liên tục này, cư dân mạng cho rằng tình yêu của Diễm My và Vinh Nguyễn sắp có "trái ngọt".

Dạo này Diễm My không tham dự các sự kiện giải trí công khai, Trường Giang tiết lộ nữ diễn viên xin thực đơn cho mẹ bầu

Diễm My và Vinh Nguyễn biết nhau từ cuối năm 2015, đến tháng 10/2016 công khai xuất hiện trong sự kiện Liên hoan phim Australia. Chồng của Diễm My là người không hoạt động nghệ thuật, anh là doanh nhân làm việc trong lĩnh vực xây dựng, thường xuyên đi lại giữa hai nước Việt Nam và Australia. Trước đó, Vinh Nguyễn từng theo học tại Đại học Công nghệ Swinburne ở Melbourne, bang Victoria, Australia và Đại học RMIT. Gần đây, anh đã chuyển về Việt Nam để sinh sống và làm việc. Vinh Nguyễn và gia đình có công ty chuyên sản xuất cà phê hòa tan và kinh doanh nhà hàng.

Thời gian đầu, Diễm My 9X và Vinh Nguyễn phải yêu xa, cả hai tạo bất ngờ cho đối phương bằng cách đặt vé bay không báo trước đến để thăm nhau. Tuy nhiên, trong giai đoạn 3 năm đầu cả hai cũng không tránh khỏi những rạn nứt, đổ vỡ. Khi những khác biệt trong tính cách quá lớn, không thể hoà giải thì Diễm My và Vinh Nguyễn quyết định dừng lại. Thế nhưng sau 4 tháng không liên lạc thì cả hai cho nhau cơ hội để yêu lại từ đầu, Diễm My chia sẻ: "Sau những trận cãi vã rất lớn và một thời gian chia cách thì lại cảm thấy hiểu và thương nhau nhiều hơn".

Kể từ đó, cặp đôi dành nhiều thời gian tìm hiểu đối phương, thường xuyên cùng nhau đi du lịch để hâm nóng tình cảm. Dù không làm nghệ thuật nhưng Vinh Nguyễn thông cảm, thấu hiểu cho công việc diễn viên của bà xã. Nam doanh nhân cầu hôn nữ diễn viên trên khinh khí cầu tại Úc hồi tháng 12/2022 đến tháng 12/2023 thì tổ chức lễ cưới.

Diễm My chia sẻ rằng mẹ chồng tâm lý như mẹ ruột, luôn chia sẻ và thấu hiểu cho con dâu. Nữ diễn viên từng thổ lộ: "Lúc đầu mới đến nhà anh Vinh, tôi rất ngạc nhiên vì thấy các thành viên trong gia đình rất yêu thương, quan tâm và trò chuyện vui vẻ cùng nhau. Ban đầu tôi cũng không 'bắt nhịp' được với không khí ở nhà chồng, nhưng cách quan tâm và san sẻ của mọi người đã giúp tôi dần mở lòng hơn".