Thêm 1 cách làm món hấp siêu nhanh trong 15 phút mà kết cấu giòn, ngọt, mềm mướt, thực sự rất ngon

Khi bước vào mùa hè, thời tiết nóng nực khiến chúng ta dễ sinh cảm giác mệt mỏi, chán ăn. Lúc này, những món ăn dễ tiêu, tạo cảm giác mát mẻ luôn là gợi ý hợp lý. Món ăn dùng phương pháp hấp vốn luôn thích hợp trong thời tiết những ngày hè nóng bức bởi chúng ít dầu mỡ, thường được kết hợp cùng các loại rau củ nên luôn tạo cảm giác tươi mát. Bên cạnh đó món hấp cũng giữ nguyên được vị ngọt tự nhiên, bảo toàn được lượng vitamin và khoáng chất trong thực phẩm, tốt cho sức khỏe.

Bên cạnh đó, khi chế biến món hấp, bạn không tốn quá nhiều thời gian đứng bếp. Nếu có nồi chiên không dầu với chức năng hấp thì mọi việc lại càng đơn giản hơn.

Hôm nay chúng ta sẽ thêm 1 công thức món hấp vào danh sách thực đơn của bạn. Chúng đặc biệt thích hợp để tiêu thụ vào mùa hè. Thành phẩm món ăn sau khi hoàn thành vừa giòn tươi, mềm, ngọt không chê vào đâu được.

Nguyên liệu chính mà chúng ta sử dụng cho món ăn này bao gồm một thịt heo và bí ngòi. Cách làm món ăn rất đơn giản, nhanh gọn, ai cũng có thể làm được.

Bí ngòi rất giàu chất dinh dưỡng như protein, khoáng chất và nhiều loại vitamin. Chúng không chứa chất béo và ít natri. Ngoài ra, đã có nhiều nghiên cứu chứng minh bí ngòi rất giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ cơ thể khỏi ảnh hưởng của các gốc tự do. Trong đó, lượng vitamin C trong bí ngòi là một chất chống oxy hóa mạnh giúp ngăn ngừa stress oxy hóa, tăng cường miễn dịch, khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể. Bên cạnh đó, bí ngòi rất giàu nước giúp làm mềm phân, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tiêu hóa, từ đó giúp hỗ trợ ngăn ngừa tình trạng táo bón. Mặt khác theo Đông y, bí ngòi có công dụng giúp làm ẩm phổi và giảm ho, thanh nhiệt và thúc đẩy lợi tiểu do giàu nước.

Giờ thì hãy cùng xem công thức cụ thể của món hấp này nhé!

Nguyên liệu làm món thịt viên và bí ngòi hấp

1 quả bí ngòi, 300g thịt heo, 20g hành lá (hoặc hành baro), 2g bột gừng, 1g nấm hương tươi, 3g muối, 15g rượu nấu ăn, 30g tinh bột khoai lang, một chút nước.

Cách làm món thịt viên và bí ngòi hấp

Bước 1: Bí ngòi rửa sạch, cắt bỏ cuống. Sau đó bạn cắt đôi quả bí ngòi theo chiều dọc. Tiếp đó thái thành các lát dày khoảng 8mm rồi cho vào đĩa sâu lòng, bát tô hoặc khay hấp. Bạn để lại một chút bí ngòi rồi xắt vụn. Nấm hương tươi rửa sạch sau đó xắt thành dạng hạt lựu nhỏ. Thịt heo bạn rửa sạch, thấm khô nước sau đó băm hoặc xay nhỏ.

Bước 2: Cho thịt băm vào bát tô, thêm bí ngòi xắt vụn, hành lá thái nhỏ, lượng muối thích hợp, bột gừng, nấm hương tươi, tinh bột khoai lang (hoặc bạn có thể thay thế bằng bột năng), rượu nấu ăn và một chút nước, trộn đều. Quá trình trộn bạn có thể xoay ngược - xuôi theo chiều kim đồng hồ để tạo sự đồng nhất, khiến phần hỗn hợp nhân thịt sánh cứng lại.

Bước 3: Bạn lấy lượng nhân thịt vừa phải, nặn thành những viên tròn rồi đặt lên phần bí ngòi. Sau khi viên thịt xong, cho vào đĩa đựng bí ngòi và thịt viên một chút nước (nên mem theo miệng đĩa để cho nước, không đổ trực tiếp lên trên bề mặt thịt viên).

Bước 4: Tiếp theo bạn cho nước vào nồi hấp, đun sôi. Sau đó đặt đĩa nguyên liệu bí ngòi, thịt viên vào xửng rồi bắt đầu hấp ở lửa lớn trong khoảng 15 phút. Khi các nguyên liệu chín, bạn lấy ra, rắc hành lá xắt nhỏ lên là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món thịt viên và bí ngòi hấp

Món bí ngòi và thịt viên hấp sau khi lấy ra khỏi nồi bạn sẽ cảm nhận được mùi thơm lừng từ các nguyên liệu. Màu xanh tươi của bí ngòi xen lẫn giữa những viên thịt màu trắng nhạt hơi hồng, điểm xuyết chút hành lá, tạo nên món ăn vừa ngon miệng lại đẹp mắt. Từng viên thịt hấp dẫn với vị ngọt, mềm tự nhiên, xen lẫn bí ngòi và nấm hương rất độc đáo. Khi ăn cùng với những miếng bí ngòi cắt lát, màu xanh tươi sẽ giúp cân bằng vị giác, tạo cảm giác mát mẻ, tươi mới trong khoang miệng.

Lưu ý khi làm món thịt viên và bí ngòi hấp

1. Bí ngòi rất dễ chín và nhanh mềm, do đó khi thái lát dày một chút sẽ khiến món ăn ngon, giữ được độ tươi mềm, ngọt mát.

2. Phần nhân thịt không nên quá mịn, bạn chỉ cần băm nhỏ, khi trộn với nấm hương, bí ngòi vụn sẽ hòa quyện và ngon hơn.

3. Có thể điều chỉnh gia vị theo khẩu vị.