The Wonderfools: Biệt đội siêu anh hùng “báo đời” nhất màn ảnh, cứu thế giới mà như đi tấu hài

Màn ảnh Hàn tháng 5 này tiếp tục gây chú ý bởi một siêu phẩm hài hước mang tên The Wonderfools (Tựa Việt: Biệt Đội Siêu Khờ). Vừa chính thức đổ bộ Netflix vào ngày giữa tháng 5, bộ phim đã nhanh chóng giật lấy ngôi vương Top 1 phim được yêu thích nhất tại Việt Nam với hơn 2,7 triệu lượt xem trên toàn cầu chỉ sau 3 ngày lên sóng.

Đứng sau thành công bùng nổ này chính là đạo diễn tài ba Yoo In Sik - "cha đẻ" của siêu phẩm quốc dân Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo và series đình đám Người Thầy Y Đức. Với bàn tay nhào nặn của Yoo In Sik, The Wonderfools mang đến một làn gió mới toanh khi lấy bối cảnh thời kỳ cuối năm 1999 đầy hoài niệm, nơi một biệt đội kỳ lạ bỗng dưng sở hữu siêu năng lực nhưng lại không biết cách sử dụng, tạo nên những tình huống dở khóc dở cười.

Yếu tố khiến các khán giả đứng ngồi không yên chính là màn kết hợp giữa Park Eun Bin và Cha Eun Woo. Khác hẳn với hình ảnh nghiêm túc thường thấy, nữ diễn viên tài sắc Park Eun Bin lột xác hoàn toàn thành Eun Chae Ni - cô nàng ngổ ngáo, tinh nghịch mang siêu năng lực dịch chuyển tức thời. Sánh đôi cùng nữ diễn viên là nam thần Cha Eun Woo trong vai anh chàng công chức nghiêm túc Lee Un Jeong sở hữu khả năng di chuyển vật thể bằng suy nghĩ. Bên cạnh đó, phim còn sở hữu dàn diễn viên thực lực như Choi Dae Hoon, Im Seong Jae và gương mặt kỳ cựu Kim Hae Sook.

Một bộ phim siêu anh hùng kỳ lạ

The Wonderfools mở ra bằng một chủ đề tưởng chừng điên rồ nhưng lại được xử lý theo cách rất đời, khi đặt nữ chính Eun Chae Ni vào vị trí trung tâm câu chuyện. Cô gái trẻ đen đủi này mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh quái ác ngay từ khi mới lọt lòng. Chae Ni lớn lên cùng cảm giác bị cả khu phố xem là điềm xui xẻo, một sự ghẻ lạnh vô hình bủa vây suốt thời thanh xuân. Chính điều đó đã trực tiếp nhào nặn nên một tính cách bất cần, nóng nảy và có phần liều lĩnh đến mức cực đoan của cô nàng. Để rồi từ đó, cô kéo hai người bạn thân vào kế hoạch tự bắt cóc chính mình nhằm tống tiền người bà giàu có.

Mục đích của phi vụ lừa đảo ngốc nghếch này chỉ là để đổi lấy một chuyến đi chơi cuối đời trước khi chết. Đây là một chi tiết vừa bi vừa hài, đồng thời phơi bày rõ trạng thái tuyệt vọng cùng cực của nhân vật. Từ cú trượt nhịp đầu tiên đầy bất ổn ấy, bộ phim bắt đầu chuyển mình sang một hướng đi hoàn toàn khác biệt. Thay vì bi kịch hóa, bộ phim lại trao cho Chae Ni cùng Kang Ro Bin và Son Gyeong Hun những năng lực siêu nhiên vô cùng đặc biệt. Thế nhưng, trớ trêu thay khi những sức mạnh này lại không hề hoàn hảo, thậm chí là có phần kỳ lạ so với câu chuyện siêu anh hùng mà chúng ta thường thấy.

Chính sự sắp đặt này đã tạo nên một tổ hợp có một không hai trên màn ảnh Hàn Quốc khi họ là những kẻ mà ngay từ bản chất đã không được sinh ra để đi cứu thế giới theo cách thông thường. Điểm đáng nói nhất nằm ở cách bộ phim xây dựng siêu năng lực như một phép ẩn dụ tinh tế. Những món quà từ trên trời rơi xuống này phản chiếu chính xác những khiếm khuyết cá nhân của mỗi con người. Khả năng dịch chuyển tức thời của Chae Ni thực chất chính là mong muốn sâu kín được trốn chạy khỏi thực tại tàn nhẫn. Trong khi đó, sức mạnh ném đồ vật của Ro Bin lại giống một dạng bộc phát của những cảm xúc u uất bị dồn nén bấy lâu. Còn cơ thể dính như keo của Gyeong Hun lại trở thành hình ảnh vật lý hóa cho sự mắc kẹt của anh trong cuộc đời bế tắc. Cách xử lý thông minh này khiến yếu tố siêu anh hùng không còn là lớp vỏ giải trí đơn thuần mà trở thành công cụ đắc lực giúp đạo diễn đào sâu vào thế giới tâm lý nhân vật.

Bộ phim đặt các nhân vật vào thế đối đầu trực diện với một hệ thống kiểm soát con người đến đáng sợ. Tổ chức tà giáo này ngang nhiên hoạt động dưới danh nghĩa nghiên cứu khoa học và những niềm tin cực đoan lệch lạc. Tuy nhiên, điều khiến tác phẩm này trở nên khác biệt không nằm ở việc cố gắng kể một câu chuyện đao to búa lớn. Sức hút của phim đến từ cách nó liên tục thách thức và phá vỡ mọi quy chuẩn cảm xúc của người xem. Khi khán giả vừa kịp chạm đến đỉnh điểm bi kịch của nhân vật thì phim đã lập tức kéo lại bằng những mảng miếng hài hước. Những tình huống gây cười có phần lố bịch này không hề vô nghĩa hay mang lại cảm giác nhảm nhí. Trái lại, chúng tạo ra một nhịp điệu kể chuyện rất đặc trưng và vô cùng duyên dáng của điện ảnh xứ Kim Chi. Đó là một thế giới mà nơi đó tiếng cười và nỗi buồn luôn tồn tại song song, nâng đỡ và bù đắp cho nhau.

Dẫu vậy, chính lựa chọn mạo hiểm này cũng vô tình trở thành con dao hai lưỡi bộc lộ điểm yếu của tác phẩm. Thời lượng vỏn vẹn 8 tập phim đã khiến nhiều tuyến nhân vật phụ chưa được phát triển đến độ chín cần thiết. Ngoài ra, phần kỹ xảo hình ảnh chưa thực sự thuyết phục cũng là một điểm trừ đáng tiếc của dự án này. Điểm yếu đồ họa đã khiến một số phân đoạn hành động đáng lẽ phải bùng nổ lại trở nên thiếu lực và hơi sượng.

Diễn xuất duyên dáng của dàn diễn viên

Nếu kịch bản đóng vai trò như nền móng định hình toàn bộ câu chuyện thì diễn xuất chính là yếu tố thổi hồn, giúp The Wonderfools vượt qua ranh giới của một tác phẩm giải trí đơn thuần để chạm đến cảm xúc người xem một cách rõ rệt. Eun Chae Ni trở thành tâm điểm không phải vì cô được viết theo hướng hoàn hảo, mà ngược lại, chính sự gai góc và đôi khi khó chịu trong cách hành xử ban đầu lại khiến nhân vật này trở nên đáng nhớ. Một cô gái tin rằng thời gian của mình sắp cạn kiệt nên sống như thể không còn gì để mất, nhưng càng đi sâu, khán giả càng nhận ra tất cả chỉ là lớp vỏ để che giấu cảm giác lạc lõng và nhu cầu được nhìn nhận như một con người có giá trị. Park Eun Bin xử lý vai diễn này bằng một sự linh hoạt đáng nể, khi cô giữ được nhịp điệu tươi sáng đặc trưng nhưng vẫn đủ chiều sâu để đào vào những khoảng tối trong nội tâm nhân vật, khiến Chae Ni không bao giờ bị một màu.

Đối trọng với Chae Ni là Lee Un Jeong, nhân vật mang màu sắc lạnh hơn, khép kín hơn và cũng chất chứa nhiều bí mật hơn. Sự xa cách ban đầu của Un Jeong không phải là biểu hiện của sự vô cảm mà xuất phát từ nhận thức rõ ràng về cái giá mà những người sở hữu năng lực đặc biệt phải trả, khi họ luôn bị đẩy ra ngoài lề xã hội và đối diện với những hiểm nguy rình rập. Quá khứ bị biến thành công cụ và mất đi người quan trọng khiến Un Jeong hình thành một lớp phòng vệ dày, khiến anh khó mở lòng nhưng cũng vì thế mà trở nên thú vị khi dần thay đổi.

Xét về diễn xuất, Cha Eun Woo vẫn chưa thực sự ngang hàng với các bạn diễn có nền tảng vững chắc hơn, nhưng sự tiến bộ là điều có thể nhận ra rõ ràng khi anh tiết chế biểu cảm và tập trung vào những chi tiết nhỏ như ánh mắt hay cử chỉ, giúp nhân vật trở nên tự nhiên hơn đáng kể. Đặc biệt, tương tác giữa anh và Park Eun Bin vẫn tạo ra sức hút đủ lớn để giữ chân người xem từ những tình huống “oan gia ngõ hẹp” đầy dễ thương cho đến phân cảnh cảm xúc.

Hai mảnh ghép còn lại của biệt đội, Gyeong Hun và Ro Bin, đảm nhận vai trò cân bằng không khí bằng yếu tố hài hước nhưng không bị đẩy thành những nhân vật gây cười vô nghĩa. Kịch bản cho thấy sự chắc tay khi khéo léo lồng ghép vào họ những nỗi sợ và mặc cảm rất con người, từ cảm giác bị xem thường đến nỗi ám ảnh về sự vô dụng của chính mình. Chính việc trao cho họ siêu năng lực không chỉ tạo nên yếu tố giải trí mà còn mở ra một hành trình tự nhận thức, nơi những kẻ từng thất bại lần đầu cảm thấy bản thân có giá trị. Cách tiếp cận này mang lại cho bộ phim những khoảng lặng cảm xúc đủ sâu, khiến hành trình giải cứu thế giới không còn là một nhiệm vụ xa vời mà trở thành câu chuyện về việc tìm lại ý nghĩa tồn tại của những con người tưởng chừng đã bị bỏ quên.

Chấm điểm: 3/5

Tựu trung, The Wonderfools không phải là một bộ phim hoàn hảo về mặt cấu trúc hay kỹ thuật, nhưng lại là ví dụ khá điển hình cho kiểu tác phẩm biết rõ thế mạnh của mình nằm ở đâu và khai thác nó đến cùng. Phim chọn đi theo hướng nhẹ nhàng, giàu tính giải trí, chấp nhận sự vụng về trong cách kể để đổi lại cảm giác gần gũi và dễ chịu cho người xem. Có thể hành trình của biệt đội siêu khờ đôi lúc còn gấp gáp và chưa đủ độ trau chuốt, nhưng chính sự lộn xộn mang tính có chủ đích ấy lại tạo nên một trải nghiệm xem không quá nặng nề, phù hợp để thư giãn hơn là tìm kiếm chiều sâu. Với những khán giả không đặt kỳ vọng quá cao vào kỹ xảo hay một kịch bản chặt chẽ tuyệt đối, đây vẫn là lựa chọn thích để giải trí sau giờ làm trong những ngày cuối tuần!