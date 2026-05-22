Bùng nổ tin Lee Jun Ki hẹn hò bạn gái tin đồn của Song Joong Ki

Sáng 22/5, tờ Koreaboo cho hay, cộng đồng mạng châu Á hiện đang náo loạn trước thông tin Lee Jun Ki và Moon Chae Won được cho là đã “phim giả tình thật” sau màn hợp tác ăn ý ở bộ phim truyền hình nổi tiếng 1 thời Flower Of Evil (Hoa Của Quỷ). Cũng theo nguồn tin này, 2 ngôi sao đình đám đã “đường ai nấy đi” sau 1 khoảng thời gian bên nhau.

Và mới đây trong phần giao lưu cùng Moon Chae Won trên YouTube, 1 khán giả đã thẳng thắn đề cập tới nghi vấn tình cảm của nữ diễn viên với tài tử họ Lee: “Tại sao chị lại chia tay Lee Jun Ki vậy?”. Mỹ nhân họ Moon ban đầu tỏ ra ngỡ ngàng, nhưng cô đã kịp lấy lại sự bình tĩnh và làm rõ những hiểu lầm của người hâm mộ: “Tôi nghĩ câu hỏi này đến từ 1 vị khán giả đã quá lụy phim rồi. Thực ra không hề có chuyện tôi và anh Lee Jun Ki chia tay, đơn giản là vì 2 chúng tôi chưa từng hẹn hò với nhau”. Thì ra từ trước tới nay, nữ diễn viên chưa từng ở trong mối quan hệ yêu đương với Lee Jun Ki. Và tin đồn tình ái liên quan tới 2 ngôi sao chỉ đơn giản xuất phát từ sự ghép cặp ảo tưởng của 1 bộ phận khán giả mà thôi.

Moon Chae Won vừa chính thức lên tiếng về nghi vấn hẹn hò Lee Jun Ki. Ảnh: Naver

Moon Chae Won sinh năm 1986, tên tuổi cô gắn liền với loạt tác phẩm “làm mưa làm gió” màn ảnh xứ kim chi như Good Doctor, Nice Guy, The Princess’s Man, Họa Sĩ Gió... Bên cạnh sự nghiệp gặt hái được nhiều thành công, cô còn từng dính nghi vấn hẹn hò nam thần hàng đầu xứ Hàn Song Joong Ki sau khi được bắt gặp dùng chung 1 chiếc túi giữ nhiệt trên phim trường Nice Guy với đàng trai.

Dù rất nổi tiếng tại xứ sở kim chi nhưng từng có giai đoạn từ năm 2023 -2025, nữ minh tinh họ Moon bỗng “bốc hơi” hoàn toàn khỏi giới giải trí. Ký giả của TV Daily cho hay trong 2 năm biến mất khỏi showbiz, Moon Chae Won có chủ động bày tỏ sự quan tâm đối với 1 số dự án, thậm chí cô cũng nhiệt tình muốn tham gia thảo luận cùng các ekip. Thế nhưng, không nhà sản xuất và đoàn làm phim nào muốn chọn nữ diễn viên cho tác phẩm của họ. Tình cảnh này trái ngược hoàn toàn với khoảng hơn 10 năm trước khi Moon Chae Won là gương mặt ăn khách trên màn ảnh Hàn, được nhiều ekip quan tâm, ưu ái.

Về tình duyên, gần đây Moon Chae Won đã chính thức tuyên bố kết hôn ở tuổi 40. Theo nguồn tin, chồng tương lai của mỹ nhân họ Moon hoạt động ngoài showbiz và cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân vào tháng 6 này sau thời gian dài gắn bó.

Moon Chae Won gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp khoảng vài năm trở lại đây. Ảnh: Naver

Trong khi đó, Lee Jun Ki sinh năm 1982, là tài tử “bảo chứng rating” xứ Hàn. Anh nổi tiếng với vai diễn trong hàng loạt bộ phim đình đám như Nhà Vua Và Chàng Hề, Nhất Chi Mai, My Girl, Người Tình Ánh Trăng, Hoa Của Quỷ, Luật Sư Vô Pháp... Bên cạnh đóng phim, Lee Jun Ki còn tỏa sáng trên mặt trận ca hát. Anh sở hữu giọng ca ngọt ngào, truyền cảm và đã phát hành nhiều album nhạc nhận được vô vàn lời khen ngợi từ công chúng.

Về tình duyên, hồi tháng 4/2017, Lee Jun Ki và nữ minh tinh Jeon Hye Bin đã xác nhận chuyện tình cảm sau khi bị Dispatch khui loạt ảnh hẹn hò. Đáng tiếc, cặp đôi “trai tài gái sắc” này đã tuyên bố “đường ai nấy đi” không lâu sau đó. Tới tháng 12/2019, mỹ nhân họ Jeon chính thức tổ chức hôn lễ với 1 nha sĩ hơn cô 2 tuổi tại Bali (Indonesia). Còn hiện tại, Lee Jun Ki vẫn đang độc thân sau khi “toang” với Jeon Hye Bin.

Lee Jun Ki là 1 trong những mỹ nam “hack tuổi” thần sầu ở Kbiz. Ảnh: Nate