Dân tình review nóng Phí Phông: Khẳng định vị thế kinh dị Việt, người được khen nhất không phải Kiều Minh Tuấn

Dù thuộc cuộc đua phim dịp lễ nhưng Phí Phông: Máu Quỷ Rừng Thiêng đã có khởi đầu sớm hơn, thu hút sự chú ý của khán giả tại những suất chiếu đầu tiên. Tác phẩm đánh dấu màn hợp tác tiếp theo của đạo diễn Đỗ Quốc Trung và nam diễn viên Kiều Minh Tuấn nhận được nhiều lời khen ngợi, thậm chí được nhận xét là "mang kinh dị Việt lên bản đồ điện ảnh thế giới".

Nhiều khán giả, người trong ngành đã lên tiếng nhận định Phí Phông: Máu Quỷ Rừng Thiêng là dự án kinh dị tầm vóc, thậm chí "hay nhất từ trước đến nay". Trong đó, đạo diễn trăm tỷ Lê Thanh Sơn cho rằng nhịp phim lôi cuốn từ đầu đến cuối, cùng cú twist cuối cùng khá "phê". Đây cũng là yếu tố được đồng tình bởi nhiều người xem khác, khi phim bóc tách nhiều điểm bất ngờ chứ không chỉ xoáy vào hình ảnh loài quỷ hút máu vùng cao đơn thuần.

Phim được khen ngợi hết lời, giúp khẳng định vị thế phim Việt

Bên cạnh đó, diễn xuất cũng là điểm sáng được nhiều netizen nhắc đến. Trong Phí Phông: Máu Quỷ Rừng Thiêng, tuy câu chuyện trung tâm xoay quanh chàng pháp sư "tập sự" Còn (Kiều Minh Tuấn đóng), nhưng spotlight lại thuộc về vai người mẹ (do NSƯT Hạnh Thúy thể hiện). Từ cách thể hiện những tục lệ thờ cúng đến tạo hình đáng sợ, Hạnh Thúy đều gây ấn tượng mạnh mẽ.

Hạnh Thúy được đánh giá cao

Bên cạnh nữ nghệ sĩ gạo cội, sao nhí Nina Nutthacha là cái tên sáng giá khác của phim khi mang đến những khoảnh khắc ám ảnh không thua gì loạt phim Quỷ Ăn Tạng trước kia. Cô bé cũng có những cảnh nói tiếng Việt, tuy khó có thể trôi chảy như người bản địa nhưng bù lại, phân đoạn nhập hồn của cô được khen ngợi hết lời, thậm chí hơn nhiều diễn viên người lớn khác.

Một điểm nữa từ Phí Phông: Máu Quỷ Rừng Thiêng được người xem khen ngợi chính là cách lồng ghép chi tiết bản địa của đạo diễn Đỗ Quốc Trung. Từ trang phục, bối cảnh vùng núi tuyệt đẹp đến cách dàn dựng tập tục đưa tang, làm lễ ma chay... đều được ekip thể hiện chân thực, không bị "dàn dựng". "Tạo hình từ xác chết tới hồn ma cực kì dị và ám ảnh, đặc biệt là hội chứng sợ lỗ nặng đô không kém siêu phẩm Incantation", một khán giả nhận xét.

Yếu tố bản địa của phim gây ấn tượng mạnh

Phí Phông: Máu Quỷ Rừng Thiêng đưa khán giả đến với vùng núi hẻo lánh, nơi mà mẹ của Còn - một pháp sư cao tay bất ngờ bị phản thuật bởi một ác linh bí ẩn. Để cứu mẹ, Còn và em gái Dương (Đoàn Minh Anh đóng) phải đến tận nơi, để rồi khám phá ra những sự thật xoay quanh loài quỷ hút máu kinh hoàng này.

Phí Phông: Máu Quỷ Rừng Thiêng có suất chiếu đặc biệt từ ngày 16/4/2026.

Thành Vũ