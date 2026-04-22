Đã có những suất chiếu đặc biệt đầu tiên vào tối 21/4, phim Anh Hùng của đạo diễn Võ Thạch Thảo nhận được nhiều đánh giá tích cực trên MXH. Cư dân mạng dành lời ấn tượng sâu sắc cho sản phẩm điện ảnh đầu tay của Võ Thạch Thảo, khi khai thác chủ đề táo bạo theo hướng nhân văn, giàu thông điệp cùng diễn xuất "trên mức wow" của nam chính Thái Hòa.

Trên mạng xã hội, nhiều netizen thú nhận đã rơi nước mắt, đứng không vững và ngồi "chết lặng" sau khi xem xong Anh Hùng. Sở hữu câu chuyện đơn giản, không có nhiều "twist", phim vẫn lấy cảm xúc người xem nhờ vào cách diễn giải tự nhiên, tinh tế và chân thực từ đạo diễn Võ Thạch Thảo. Một khán giả nhận định được "đi qua từng cung bậc từ hài hước đến hồi hộp kịch tính, và cuối cùng là tuyến lệ hoạt động hết công suất".

Netizen vỡ òa vì phim Anh Hùng

Bên cạnh đó, câu chuyện phi vụ "đào lửa" từ thiện trong phim cũng gây chú ý, được thể hiện chi tiết, bám sát những hiện trạng thực tế đã và đang xảy ra thật. Tuy vậy, phim không tận dụng chi tiết này cho "drama" mà vẫn truyền tải thông điệp nhân văn, giàu đẹp về tình cảm gia đình và tình người. Từ đó bộ phim được đánh giá phù hợp dành cho gia đình vào dịp nghỉ lễ sắp tới.

Cách kể câu chuyện lừa đảo từ thiện trong phim được đánh giá cao

Tuy nhiên, điểm sáng lớn nhất của Anh Hùng chính là diễn xuất của Thái Hòa. Thể hiện người cha đơn thân Hùng dùng chiêu trò lừa đảo từ thiện để cứu mạng con gái, Thái Hòa được khen ấn tượng đến từng ánh mắt, xứng danh "đỉnh nóc kịch trần" về diễn xuất, khiến người xem vừa thương cảm, vừa trách cứ nhân vật đầy lầm lỡ này.

Ngoài ra, một cái tên khác cũng được nhắc tên liên hồi sau những suất chiếu đầu tiên của Anh Hùng - Minh Triết. Tái ngộ Thái Hòa sau Địa Đạo, Minh Triết vào vai phóng viên Pan lật mở sự thật về "anh hùng từ thiện" trong phim. Nhân vật xuất hiện không nhiều nhưng đủ gây ức chế với khán giả, thể hiện khả năng nhập vai ấn tượng của Minh Triết trong lần trở lại này.

Thái Hòa được khen ngợi hết lời

Đạo diễn Lê Thanh Sơn dành lời khen cho Thái Hòa và Minh Triết

Bên cạnh đó, những màn "tung hứng" cảm xúc của Hồng Ánh, NSƯT Lê Thiện hay Võ Tấn Phát, Đoàn Thế Vinh, Phương Thanh... cũng bổ trợ cho cốt truyện của Anh Hùng đạt được đỉnh cao cảm xúc, mang đến thông điệp truyền cảm hứng mạnh mẽ chứ không giáo điều hay xa rời thực tế.

Nội dung phim Anh Hùng tập trung vào bi kịch của Hùng, khi con gái út My của anh bị bệnh suy gan. Trước tình thế gấp rút của cô bé, Hùng nghĩ ra nhiều kế sách kiếm tiền chữa bệnh cho con, trong đó có việc dàn dựng một phi vụ giải cứu để thu hút sự chú ý và đóng góp của dư luận. Cùng Tuấn (Võ Tấn Phát) và Vinh (Đoàn Thế Vinh), anh thực hiện phi vụ trót lọt, trở thành tâm điểm MXH nhưng cùng với đó, những bài bóc tách sự thật dần nhem nhóm. Liệu Hùng sẽ làm gì khi lớp vỏ bọc "anh hùng đời thật" của anh bị lấy đi?

Minh Triết, Võ Tấn Phát, Đoàn Thế Vinh... ghi điểm cạnh Thái Hòa

Anh Hùng chính thức khởi chiếu vào ngày 24/4/2026.