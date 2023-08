The Masked Singer Vietnam: Nội bộ Hội đồng Cố vấn lục đục trước loạt mascot độc lạ

Kết thúc Tập 2 trước sự lộ diện của bộ đôi mascot Cá Ngựa Đôi, khán giả đều vỡ òa cảm xúc với sự xuất hiện của Phạm Đình Thái Ngân - Cá Ngựa Xanh và Trương Thảo Nhi - Cá Ngựa Cam. Cả hai đã mang đến sân khấu chương trình 2 ca khúc hoàn toàn mới do mình sáng tác Em Là Lý Do (Phạm Đình Thái Ngân) và Chạy Qua Bao Con Phố (Trương Thảo Nhi). Đáng chú ý, Tập 2 còn tạo thành tích ấn tượng khi có liên tiếp 3 nội dung cùng có mặt ở vị trí Top Trending YouTube (ghi nhận lúc 15h -17/8). Điều đó đã chứng tỏ sức hút khó bàn cãi mà The Masked Singer Vietnam - Ca Sĩ Mặt Nạ Mùa 2 mang đến, hứa hẹn tiếp tục tạo bùng nổ trong những tập tiếp theo.

Đến với Tập 3, Hội đồng Cố vấn và khán giả tiếp tục có hẹn với 4 mascot giao diện đặc biệt: Madame Vịt, Sứa Thủy Tinh, Thỏ Xỏ Khuyên và Chuột Cherry. Sau clip hint về Madame Vịt trong teaser Tập 3 được chương trình nhá hàng, cố vấn Tóc Tiên liền nhanh chóng phân tích dữ liệu: “Cái clip này rõ ràng là bố mẹ coi đá banh, xong rồi thời gian sau mới sinh ra bạn này, mà em thấy trận đá banh này có khả năng là trận quốc tế chứ không phải ở Việt Nam, chỉ có World Cup,…mà World Cup là thường hè, chiếu vào những năm 1998, 1994, 1990. Tức là phải năm sau mới sinh ra, vậy người này có thể sinh năm 1999, 1995, 1991, kiếm ca sĩ tầm đó đi”. Nghe đến đây, Trấn Thành chặt đẹp: “Ê mà vui nhất là bố mẹ coi Euro nha” khiến Tóc Tiên đơ luôn.

Đáp lại dàn cố vấn, Madame Vịt khẳng định: “Hội đồng Cố vấn thật là vui tính, cũng hơi hơi đúng một chút rồi đó. Đúng về việc mình sinh ra trong mùa Euro”. Theo nghi vấn của Trấn Thành: “Madame Vịt là ca sĩ người Bắc, mà đã sống tại TP. Hồ Chí Minh rồi”, Madame Vịt tiếp tục khiến Trấn Thành phải rối ren khi tiết lộ “mình sống ở ao hồ là chính”. Đến đây thì Trấn Thành phản đối luôn, ai ngờ Madame Vịt đã làm nam cố vấn phải “xịt keo cứng ngắc” khi vô tình nhắc lại tên người yêu cũ.

Xuất hiện trong tập 3, mascot Chuột Cherry khiến mọi người thích thú cực mạnh, Rocker Nguyễn tung ra câu hỏi: “Vậy chuột có nuôi mèo không?” khiến Chuột Cherry “bất bình” đáp lại: “Nuôi mèo để nó ăn thịt chuột hả? Ai hỏi vậy? Ai hỏi mà hay quá vậy?”. Thế nhưng khi biết người hỏi là Rocker Nguyễn thì Chuột Cherry lập tức thay đổi 180 độ và nhẹ giọng đáp: “Dạ, em là em muốn ống kính và mọi người dành cho anh ạ, mời anh nói ạ”.

Loạt màn trình diễn siêu lôi cuốn của các nhân vật mascot mới toanh đã sẵn sàng khuấy động sân khấu vào thứ 6 tuần này. Tập 3 The Masked Singer Vietnam - Ca Sĩ Mặt Nạ Mùa 2 chính thức lên sóng lúc 21h tối nay Thứ 6 (18/08).