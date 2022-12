The Glory: Song Hye Kyo "trút xiêm y", bạo lực học đường quá kinh khủng

Nếu được hỏi về chi tiết để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong The Glory, tin rằng đáp án của nhiều khán giả sau khi xem phim sẽ là phân cảnh nhân vật Moon Dong Eun (Song Hye Kyo) trút xiêm y và để lộ cơ thể đầy vết sẹo. Những vết sẹo xấu xí này nhiều lần khiến cô bị ngứa râm ran. Mỗi lần Moon Dong Eun đưa tay lên gãi, đó như là một lời nhắc nhở về quá khứ hãi hùng mà cô từng trải qua.

Lát cắt hãi hùng về bạo lực học đường

Thời còn đi học, Moon Dong Eun đã phải sống những ngày tháng chẳng khác nào địa ngục khi bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần bởi một nhóm học sinh do Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon) và Jeon Jae Joon (Park Sung Hoon) cầm đầu. Đổ socola vào sách, tát hay cưỡng hôn, đó chỉ là những gì nhẹ nhàng nhất mà thôi. Bởi chúng thậm chí còn chẳng ngại lấy máy uốn tóc và bàn là đang nóng rẫy ấn vào người Moon Dong Eun.

Song Hye Kyo trong vai nữ chính Moon Dong Eun. Nguồn: Netflix

Trong nhà trường, người ta hay dạy học sinh rằng nếu có chuyện thì phải báo cho cha mẹ và thầy cô. Thế nhưng với Moon Dong Eun ngày đó, chẳng ai sẵn sàng đứng ra bảo vệ cô cả. Mẹ của Moon Dong Eun vì 1 triệu won mà sẵn sàng bỏ rơi con gái mình. Còn thầy giáo, vì mờ mắt trước những đồng tiền bẩn cũng như e ngại gia thế của kẻ thủ ác, ông ta chẳng những không đứng ra bênh vực cô mà còn "nối giáo cho giặc".

Ngay cả khi Moon Dong Eun gọi điện báo cảnh sát, mọi chuyện cũng chẳng mảy may thay đổi. Thậm chí, điều đó khiến còn khiến cô càng phải nhận sự trả thù khốc liệt hơn. Với một cô bé học sinh, tất cả những gì đã diễn ra quả thực vượt sức chịu đựng. Trong cơn tuyệt vọng, Moon Dong Eun đã có lúc nảy ra ý định tự sát.

Vì từng phải chịu quá nhiều đau đớn, thế nên khát khao trả thù trong lòng Moon Dong Eun là cực kỳ lớn. Nguồn: Netflix

Những sự tra tấn mà Moon Dong Eun phải nhận, nó không chỉ khiến cô đau đớn về thể xác mà tinh thần cũng bị hủy hoại. Chính vì vậy nên về sau, cô đã quyết tâm biến cuộc sống của những kẻ từng hại mình thành địa ngục. Cô muốn chúng vừa mất đi tất cả mọi thứ, vừa phải sống trong sự dày vò. Và để một người bình thường có thể chống lại những kẻ thuộc giới thượng lưu, một kế hoạch tinh vi đã được vạch ra.

Diễn xuất ấn tượng của Song Hye Kyo và nữ phản diện Lim Ji Yeon

Kịch bản phim được chắp bút bởi Kim Eun Sook - người vốn nổi tiếng với tác phẩm thuộc thể loại lãng mạn như Hậu duệ mặt trời, Những người thừa kế hay Chuyện tình Paris. Vì thế, The glory thực sự là một nước đi đầy mạo hiểm của "biên kịch vàng" và may mắn là nó đã thành công.

Song Hye Kyo và biên kịch Kim Eun Sook đã có màn tái hợp thành công. Nguồn: Netflix

Nhiều khán giả sau khi xem phim đã dành lời khen cho phần nội dung. Thế nhưng dĩ nhiên dù kịch bản có tốt đến mấy, The Glory cũng sẽ khó lòng trở thành một tác phẩm hay nếu thiếu đi diễn xuất ấn tượng của dàn cast.

Đối với các khán giả, một trong những điều họ chờ đợi nhất ở dự án lần này là sự lột xác của Song Hye Kyo. Và quả thực, mỹ nhân 41 tuổi đã không làm khán giả thất vọng. Song Hye Kyo đã khắc họa nên một Moon Dong Eun với cõi lòng luôn khát khao trả mối thù khắc cốt ghi tâm nhưng bên ngoài lúc nào cũng lạnh lùng, điềm tĩnh.

Moon Dong Eun qua diễn xuất của Song Hye Kyo là một người phụ nữ ẩn giấu khao khát trả thù mãnh liệt dưới vẻ bề ngoài lạnh lùng, điềm tĩnh. Nguồn: Netflix

Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả. Từ trong đôi mắt của cô, khán giả cảm nhận được một Moon Dong Eun trống rỗng, nguội lạnh và nhìn cuộc đời bằng lăng kính với gam màu u ám. Từ đó, tất cả phải rùng mình khi nghĩ đến sự tàn phá khủng khiếp về mặt tinh thần mà những nạn nhân của bạo lực học đường phải gánh chịu.

Ở chiều ngược lại, nhân vật phản diện Park Yeon Jin qua diễn xuất của Lim Ji Yeon hiện lên là một người đàn bà mất hết phẩm giá nhưng luôn xem thường và sẵn sàng hạ nhục người khác. Cô ta không thể kiểm soát cơn giận của mình và giống như ngọn lửa sẵn sàng "nuốt chửng" kẻ thù. Thế nhưng đằng sau vẻ bề ngoại mạnh mẽ đó lại là một nỗi bất an, sợ hãi thường trực.

Lim Ji Yeon thể hiện diễn xuất ấn tượng trong The glory. Nguồn: Netflix

Ngoài ra, không thể không dành những lời khen cho Lee Do Hyun, Shin Ye Eun cùng Jung Ji So. Lee Do Hyun đã thể hiện quá tốt một Joo Yeo Jung luôn là mùa xuân ấm áp với Moon Dong Eun nhưng cũng mang trong mình những đớn đau và sẵn sàng trở thành mùa đông lạnh lẽo khi cần.

Trong khi đó, thứ cảm xúc Shin Ye Eun mang lại cho khán giả là sự phẫn nộ khi cô diễn nhân vật Park Yeon Jin thời đi học một cách cực nhập vai. Từng biểu cảm gương mặt lẫn ánh mắt của cô đều thể hiện sự vui sướng khi chứng kiến Moon Dong Eun quằn quại trong đau đớn. Trái lại, Jung Ji So đã thực sự làm khán giả xót xa, thậm chí rơi nước mắt trước nghịch cảnh mà nhân vật Moon Dong Eun bị đẩy vào thời còn đi học.

Sẽ là thiếu xót nếu không dành lời khen cho Lee Do Hyun, Shin Ye Eun và Jung Ji So. Nguồn: Netflix

The Glory được dán nhãn 18+ vì những cảnh nhạy cảm 'nặng đô'

Bộ phim The glory được dán nhãn 18+ vì có những phân đoạn nhạy cảm cực kỳ 'nặng đô'. Đó là khi Moon Dong Eun cởi bỏ quần áo để lộ ra hàng loạt vết sẹo chằng chịt, Park Yeon Jin quan hệ bất chính với người bạn của mình ngay trước thềm lễ cưới hay những cảnh tra tấn kinh hoàng. Tất cả góp phần khắc họa sự u tối của phim, đồng thời có tác dụng lớn trong việc thúc đẩy cảm xúc của khán giả.

Phần 1 của phim The Glory đã ra mắt trọn bộ 8 tập trên Netflix.