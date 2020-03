"Thánh lừa đảo" Seung Joon và "chị đại" Seo Dan (Crash Landing On You) bất ngờ tái hợp trong phim của tình cũ Lưu Diệc Phi

Crash Landing On You - Hạ Cánh Nơi Anh đã kết thúc được hơn 1 tháng nay với thành tích rất cao. Tuy nhiên trong khi cặp đôi chính Jung Hyuk (Hyun Bin) - Se Ri (Son Ye Jin) được ưu ái với cái kết có hậu, thì cặp đôi phụ Seung Joon (Kim Jung Hyun) - Seo Dan (Seo Ji Hye) lại âm dương cách biệt.

Cái kết cho chuyện tình của đôi phụ khiến nhiều khán giả đau lòng, bởi nhìn lại hành trình từ oan gia đến yêu nhau của họ, có thể thấy cả hai đều xứng đáng một cái kết hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, các fan của cặp đôi không phải buồn lòng lâu vì mới đây, nhà sản xuất bộ phim Shall We Eat Dinner Together? xác nhận Kim Jung Hyun và Seo Ji Hye sẽ tái hợp thêm một lần nữa.

Bài viết trên trang SPOTV NEWS cho biết Kim Jung Hyun xác nhận xuất hiện trong Shall We Eat Dinner Together?

Hiện tại, vai diễn của Kim Jung Hyun vẫn chưa được nhà sản xuất tiết lộ, rất có thể anh chàng sẽ đảm nhận vai khách mời vì "người mới" của Seo Ji Hye trong bộ phim này chính là Song Seung Hun, tuy nhiên đối với người hâm mộ màn tái hợp của cặp đôi quả thật là tin vui rất lớn.

Shall We Eat Dinner Together? là dự án truyền hình tiếp theo của Seo Ji Hye và Song Seung Hun, được chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng cùng tên kể về một cặp đôi gặp nhau trong hoàn cảnh khá kỳ lạ. Trong đó, cô gái Woo Do Hee (Seo Ji Hye) vừa chia tay bạn trai lâu năm, còn chàng trai Kim Hae Kyung (Song Seung Hun) gặp khó khăn trong việc duy trì một mối quan hệ lâu dài. Họ vô tình đến một quán ăn và nhân viên quán tưởng rằng cả hai là một cặp đôi đang yêu nhau nên đã mang ra suất ăn tình nhân.

Tại đây, cả hai đều rất ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý dùng bữa cùng nhau, dù trước đó chưa hề quen biết. Kể từ đó họ quen nhau, luôn muốn được gặp nhau để dùng bữa tối và kể cho nhau nghe về chuyện tình bi thương của mỗi người.

Teaser hình ảnh, hé lộ tạo hình của Seo Ji Hye và Song Seung Hun trong phim Shall We Eat Dinner Together?

Shall We Eat Dinner Together? dự kiến sẽ lên sóng MBC vào tháng 5, sau 365: Repeat the Year.