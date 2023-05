The Face Vietnam 2023: Bốn “chị đại” Anh Thư, Vũ Thu Phương, Minh Triệu, Kỳ Duyên xuất hiện ấn tượng trên sân khấu mở màn

Chiều 29/5, nhà sản xuất chương trình Gương mặt người mẫu Việt Nam – The Face Vietnam 2023 đã chính thức tổ chức buổi họp báo ra mắt và công bố giải thưởng. Bà Trang Lê cho biết sau 5 năm, The Face Vietnam chính thức trở lại và sẽ có nhiều đổi mới. Thí sinh trở thành Quán quân sẽ nhận được những giải thưởng vô cùng giá trị và 1 chuyến trải nghiệm tại 4 Tuần lễ thời trang danh giá nhất thế giới thuộc "tứ đại kinh đô thời trang", bao gồm có Milan, Paris, New York, London. Tập đầu tiên của chương trình The Face Vietnam 2023 sẽ chính thức lên sóng vào ngày 4/6 trên kênh VTV9.

Bà Trang Lê cùng Quán quân The Face Vietnam 2018 - Mạc Trung Kiên.

Với màn hội ngộ đầy quyền lực chứng minh sức hút của mình, dàn Huấn luyện viên The Face Vietnam 2023 không khỏi làm khán giả thất vọng với màn xuất hiện cực kỳ công phu tại buổi họp báo. Điểm nhấn phải kể tới là những “bộ cánh” thật sự nổi bật mà các vị Huấn luyện viên đã “chiêu đãi” khán giả tại trường quay.

Trong thiết kế áo choàng đen huyền bí và cầu kỳ, Anh Thư đã ghi điểm “tuyệt đối” khi show khả năng catwalk dứt khoát, mạnh mẽ. Vũ Thu Phương đã “đốt cháy” sân khấu trong tiếng hò reo không ngớt. Cô đã thu hút mọi ánh nhìn với “bàn tay lửa” và pha catwalk ngược điêu luyện. Đã quá quen thuộc với những màn catwalk và trang phục đôi, Minh Triệu và Kỳ Duyên chơi lớn với màn trình diễn “2 trong 1” cho thấy sự đồng điệu trong mỗi bước chân khiến khán giả thích thú.

Siêu mẫu Anh Thư khoe vóc dáng

Vũ Thu Phương với kỹ năng catwalk ngược

Minh Triệu - Kỳ Duyên trình diễn catwalk tuy 2 mà 1

Ngoài sự xuất hiện của dàn Huấn luyện viên, buổi họp báo còn là cơ hội để nhà sản xuất công bố Top 20 thí sinh xuất sắc nhất đã vượt qua hàng ngàn “đối thủ nặng ký” để có màn “chào sân” đầy ấn tượng trước công chúng.

Một số thí sinh trong "The Face Vietnam 2023".

Thảm đỏ sự kiện còn có sự xuất hiện của Hoa hậu Ngọc Châu.

Á hậu Thảo Nhi Lê.

Á hậu Thủy Tiên.

Cuộc hội ngộ của Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến.

Diễn viên Nam Thư.