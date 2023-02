Bộ 3 HLV "huyền thoại" của The Face Vietnam sau 6 năm: Người trở thành nàng dâu hào môn quyền lực, người ra nước ngoài ở ẩn vẫn mang tai tiếng

Nhắc đến chương trình truyền hình thực tế đình đám The Face Vietnam, nhiều khán giả vẫn nhận định mùa đầu tiên với 3 huấn luyện viên Hà Hồ - Phạm Hương - Lan Khuê là mùa hấp dẫn nhất.

Năm 2016, bộ 3 này từng gây sốt với những màn tranh đua căng thẳng, chiến lược loại người đầy drama nhưng vẫn cực "sang". Cho đến nay, The Face Vietnam đã trải qua thêm một vài mùa nhưng vẫn chưa thể vượt qua sức hút của mùa đầu tiên.

Hơn 6 năm sau khi chương trình kết thúc, bộ ba "huyền thoại" của The Face ngày nào giờ đều đã lập gia đình, có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng con. Nhưng về sự nghiệp, giữa ba mỹ nhân đình đám này lại có sự khác biệt đáng kể.

Hà Hồ

The Face Vietnam 2016 là chương trình truyền hình thực tế hiếm hoi mà Hồ Ngọc Hà tham gia sau khi vượt qua giai đoạn bị tẩy chay vì scandal đời tư. Cho đến nay, nữ ca sĩ khá hạn chế xuất hiện trên các chương trình mà tập trung vào sự nghiệp ca hát và kinh doanh hãng mỹ phẩm riêng.

Không ra sản phẩm quá nhiều nhưng Hồ Ngọc Hà tạo được dấu ấn âm nhạc thông qua những liveshow Love Songs được đầu tư một cách chỉn chu. Nữ ca sĩ kể lại những câu chuyện tình yêu mà truyền cảm xúc lãng mạn thông qua những bài hát và lời tâm sự của chính mình trong mỗi đêm diễn.

Bên cạnh đó, sự nghiệp kinh doanh của "nữ hoàng giải trí" cũng lên như diều gặp gió khi cô liên tiếp cho ra mắt những dòng sản phẩm mới và các cửa hàng, đại lý trên cả nước. Từ một thương hiệu son môi, hiện tại Hồ Ngọc Hà đã xây dựng một công ty mỹ phẩm trang điểm chuyên nghiệp. Trong năm qua, cô cũng đã cho ra mắt thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da.

Ở tuổi 38, Hồ Ngọc Hà từng bày tỏ sự hài lòng, hạnh phúc với những gì mình đang có: Sự nghiệp thành công, gia đình êm ấm, một người chồng tuyệt vời và những đứa con đáng yêu. Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đăng ký kết hôn vào năm 2020 sau khi nữ ca sĩ hạ sinh cặp song sinh Lisa và Leon.

Hiện tại, cặp nhóc tỳ đã hơn 2 tuổi. Nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những hình ảnh, video ghi lại khoảnh khắc đời thường của gia đình lên mạng xã hội, được nhiều khán giả theo dõi và yêu thích.

Lan Khuê

Có thể nói, thời điểm làm huấn luyện viên The Face là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp người mẫu của Lan Khuê. Trước đó, nữ siêu mẫu đã là vedette, first face của hàng loạt show diễn thời trang lớn nhỏ, nhưng sau The Face, vị trí của cô lại càng được khẳng định hơn. Lan Khuê cũng được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành khu vực miền Nam của Elite Vietnam - một trong những công ty quản lý và đào tạo người mẫu, Hoa hậu hàng đầu.

Khi sự nghiệp đang thăng hoa, Lan Khuê kết hôn cùng doanh nhân John Tuấn Nguyễn. Sau đám cưới hoành tráng, nữ siêu mẫu được gọi là "nàng dâu hào môn" bởi cô là cháu dâu của một gia tộc giàu có bậc nhất Việt Nam, có một cậu con trai kháu khỉnh cùng với ông xã doanh nhân.

Cô hạn chế các hoạt động showbiz trong vài năm để tập trung chăm sóc gia đình và phát triển công ty riêng. Lan Khuê hiện đang là chủ sở hữu và điều hành chuỗi cafe - spa dành cho mẹ và bé với 17 cửa hàng.

Năm 2023, Lan Khuê đã có sự trở lại đầy ấn tượng trong giới sắc đẹp khi trở thành giám khảo cuộc thi Miss Charm - Hoa hậu Sắc đẹp quốc tế. Gần đây, cộng đồng fan beauty queen trong nước cũng liên tục đồn đoán Lan Khuê là giám đốc quốc gia mới của Miss Universe Vietnam.

Phạm Hương

Khác với Hà Hồ và Lan Khuê, Phạm Hương hiện gác lại toàn bộ sự nghiệp để sang Mỹ định cư, chăm lo cho gia đình nhỏ.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 đang sống trong một căn biệt thự lớn, sang trọng, có không gian vườn rộng rãi. Cô thường chia sẻ hình ảnh trang trí nhà cửa trong các dịp lễ, tự tay chuẩn bị những bữa ăn thịnh soạn trong gia đình và khoe góc đồ hiệu xa xỉ của mình lên mạng xã hội.

Vào ngày Valentine năm nay, nàng Hậu còn khiến nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ khi tiết lộ được ông xã đại gia tặng một căn biệt thự nghỉ dưỡng, có view sông đẹp như mơ và thiết kế nội thất hiện đại, tiện nghi.

Tuy nhiên, khi nhắc đến Phạm Hương, nhiều khán giả vẫn không quên lùm xùm khi cô mới rời khỏi Việt Nam. Thời điểm đó, Phạm Hương vướng phải những chỉ trích về thái độ rồi cô bất ngờ thông báo sang Mỹ. Nghi vấn Phạm Hương mang thai và sang Mỹ để sinh con rộ lên nhưng phía nàng Hậu nói rằng cô sang Mỹ để điều trị bệnh tuyến giáp. Vì thế mà khi Phạm Hương công khai có con đã không tránh khỏi những chỉ trích từ cộng đồng mạng.