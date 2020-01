Thấy tôi tay đỡ má, hai mắt rơm rớm nước nhưng không khóc, mẹ tôi phẫn nộ gào lên: “Sao mày đánh con bà hả?” và xông lên định dạy con rể một bài học

Nhà tôi chỉ có chị gái và tôi, chị lại đi lấy chồng xa, cả năm về thăm bố mẹ được 2-3 lần, mỗi lần cũng chỉ ở được vài ngày rồi lại gấp gáp về chăm sóc chồng con.

Chị gái tôi xinh đẹp, nết na, ngoan hiền có tiếng ở làng. Ngày trước biết bao trai làng cưa mãi mà chị không đổ, cuối cùng lấy anh rể tôi. Anh rể là dân lái xe tải, tính tình hơi nóng nảy, người dong dỏng cao gầy, khéo ăn nói. Thú thật là lúc mới đầu tôi không có cảm tình lắm với người anh rể này, thấy anh hơi gia trưởng và nóng tính quá. Nhưng chị gái tôi thích anh, đồng ý lấy anh, cả nhà chẳng ai can thiệp vào.

Sau khi cưới, dù ít khi về thăm bố mẹ nhưng thỉnh thoảng chị vẫn điện thoại nói chuyện với mọi người. Rồi chị lần lượt sinh 2 cháu. Mẹ tôi từng lên chăm chị ở cữ được 2 tuần, sau rồi thấy bố mẹ chồng chị cũng chu đáo, lại đường xa không tiện nên khi chị sinh con thứ 2, mẹ tôi không lên được, chỉ có tôi mang ít đồ ăn thức uống tới chơi 2 ngày rồi về.

Cả nhà vẫn cứ nghĩ chị sống yên ấm hạnh phúc, lần nào về chị cũng vui vẻ nên không ai nghi ngờ điều gì.

Mãi cho tới sáng nay vợ chồng chị gái tôi cho 2 cháu về chúc Tết ông bà ngoại. Khỏi phải nói bố mẹ tôi vui đến thế nào. Sau khi lì xì và trò chuyện hỏi han, cả nhà ngồi vào mâm cơm. Vì vợ chồng chị ở lại chơi 2 ngày nên bữa cơm trưa bố tôi có mang rượu ra uống với con rể. Hai người nói chuyện có vẻ hợp nên hết chén này đến chén nọ. Mẹ tôi có khuyên nhủ uống ít thôi nhưng không ai nghe. Chỉ có chị gái tôi là tuyệt đối không can ngăn một lời nào, kể cả khi mẹ tôi nhắc con gái bảo chồng uống ít thôi, chị cũng lắc đầu.

Mẹ tôi vẫn gào lên: "Mày vũ phu đánh vợ như thế, đừng có gọi tao là mẹ nữa". (Ảnh minh họa)

Anh rể uống với bố tôi hết 1 chai rượu, cả hai đều say, bố tôi xưa đến giờ say rượu là đi ngủ. Nhưng anh rể uống xong thì bắt đầu gọi cả mẹ vợ và em vợ ra để nói chuyện. Anh "chém gió" hết chuyện này tới chuyện khác với tôi và mẹ. Đến khi thấy anh lèm bèm quá, mẹ tôi bảo chị gái đỡ chồng đi ngủ thì anh quát lên: "Ngủ cái gì? Con có say đâu mà đi ngủ". Chị gái tôi bảo: "Anh không ngủ thì vào giường nằm cho mẹ và cái Hường còn đi chơi Tết".

Ngay sau đó, anh rể liền vung tay tát chị gái tôi một tiếng rất to, khiến cả mẹ và tôi đều giật mình. Anh quát: "Mày dạy ai đó? Tao là con mày à mà mày sai bảo? Lâu lâu không đánh là nhờn phải không?".

Chị gái tôi bưng má, hai mắt rơm rớm nhưng không khóc. Mẹ tôi thì phẫn nộ gào lên: "Sao mày đánh con gái bà hả thằng kia?". Rồi mẹ xông vào định đánh lại anh rể nhưng vì anh rể say quá, tôi sợ anh nóng lên lại đánh cả mẹ vợ nên vội giữ chặt bà và kéo chị gái ra chỗ khác. Không ngờ anh rể vẫn lèm bèm: "Mẹ đừng có bênh, vợ tôi tôi dạy, mẹ không có quyền gì nữa".

Mẹ tôi vẫn gào lên: "Mày vũ phu đánh vợ như thế, đừng có gọi tao là mẹ nữa".

Sợ xô xát xảy ra nên chị em tôi kéo mẹ vào phòng đóng cửa lại. Anh rể thì đập bát đĩa bên ngoài và cao giọng câu được câu mất chửi vợ.

Đến lúc này tôi mới biết những gì chị gái đã phải trải qua. Thảo nào mà càng ngày chị càng trầm tính ít nói, có mặt chồng là im thin thít anh sai gì làm nấy. Mẹ tôi xót con gái nên cứ ôm lấy chị mà khóc, bắt chị ly hôn mang hai cháu về ngoại. Chị thì vỗ vai bà bảo rằng đã quen nên chịu được. Trời ơi, có người phụ nữ nào quen với việc bị chồng đánh như chị tôi sao? Cả tôi và mẹ đòi chị ly hôn nhưng chị bảo không muốn 2 đứa con khổ. Chúng tôi phải làm gì để giúp chị đây? Cứ thế này một ngày nào đó chị bị chồng hành hạ đến phát điên mất thôi.

