Ninh Dương Lan Ngọc không cho Trâm Anh đặt tay lên bụng

Sau thời gian khá im hơi lặng tiếng và hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí, Ninh Dương Lan Ngọc mới đây đã khiến cộng đồng mạng rần rần thích thú khi xác nhận trở lại màn ảnh rộng với dự án điện ảnh Mật Mã Đông Dương, dự kiến ra rạp vào dịp 30/4 năm sau. Ngay từ khi công bố, sự tái xuất của Lan Ngọc đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả.

Tại thảm đỏ họp báo ra mắt dự án, nữ diễn viên xuất hiện nổi bật với visual được nhận xét ngày càng thăng hạng. Đặc biệt, màn đọ sắc giữa Lan Ngọc và Trâm Anh cũng trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội. Trong loạt clip lan truyền, cả hai liên tục cười nói vui vẻ, tương tác thân thiết và cùng tạo dáng trước ống kính truyền thông. Tuy nhiên, một khoảnh khắc nhỏ lại bất ngờ viral mạnh khiến netizen bàn tán.

Cụ thể, khi Trâm Anh đang tạo dáng chụp ảnh, nữ diễn viên bất ngờ đặt tay lên bụng Lan Ngọc. Ngay lập tức, Lan Ngọc có phản ứng khá nhanh khi nhẹ nhàng gạt tay bạn diễn ra. Không chỉ vậy, nhiều cư dân mạng còn soi được khẩu hình của nữ diễn viên như đang nói: “Giống có bầu quá”. Chi tiết này khiến Trâm Anh bật cười, sau đó cả hai tiếp tục nắm tay, trò chuyện vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Trâm Anh bất ngờ bị Lan Ngọc "hất tay" khi đặt lên bụng (Nguồn: @edwardsnhieuchuyen)

Dù chỉ là khoảnh khắc thoáng qua nhưng đoạn clip nhanh chóng nhận về lượng tương tác lớn. Nhiều netizen cho rằng phản ứng của Lan Ngọc là hoàn toàn dễ hiểu, thậm chí để lại bình luận hài hước như: "Chị phòng thủ tuyệt đối", "Lan Ngọc làm vậy là đúng"... Sở dĩ cư dân mạng phản ứng như vậy bởi trước đó, Ninh Dương Lan Ngọc từng nhiều lần vướng nghi vấn mang thai hay có tin đồn bí mật sinh con. Mỗi lần xuất hiện với trang phục rộng hoặc có góc chụp khác lạ, nữ diễn viên đều trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Chính vì thế, nhiều người cho rằng hành động né tránh của Lan Ngọc đơn giản chỉ là cách cô hạn chế những hiểu lầm không đáng có, đặc biệt trong bối cảnh mọi động thái của nữ diễn viên đều dễ dàng bị netizen soi kỹ. Dù vậy, khoảnh khắc giữa Lan Ngọc và Trâm Anh vẫn được đánh giá là đáng yêu, tự nhiên và cho thấy mối quan hệ thân thiết của hai mỹ nhân trong lần hợp tác mới này.

Nữ diễn viên khoe vòng eo phẳng lì, nuột nà khi lộ diện

Trâm Anh và Lan Ngọc vẫn rất vui vẻ, thoải mái sau khoảnh khắc "dở khóc dở cười" trên

Ninh Dương Lan Ngọc nhiều lần đối diện với tin đồn bầu bí