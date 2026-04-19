Mới đây, bộ phim Colony đã tung hàng loạt hình ảnh tĩnh mới về các nhân vật trong phim, thu hút nhiều sự chú ý. Đây là bom tận điện ảnh được mong chờ bậc nhất trong mùa hè 2026 khi quy tụ dàn cast toàn tinh túy showbiz như Jun Ji Hyun, Ji Chang Wook và Koo Kyo Hwan.

Colony quy tụ dàn cast cực phẩm của điện ảnh Hàn Quốc.

Bộ phim bắt đầu với việc Kwon Se Jeong, một nữ giáo sư trẻ tuổi đã tham dự hội nghị về công nghệ sinh học. Thế nhưng rồi, cô phải chứng kiến mọi thứ biến thành thảm họa khi một loại virus đột biến nhanh chóng bị phát tán. Khi dịch bệnh lan rộng và những người nhiễm bắt đầu biến đổi, chính quyền phong tỏa toàn bộ khu vực, nhốt chặt những người sống sót cùng với mối đe dọa ngày càng gia tăng.

Kwon Se Jeong hứa hẹn sẽ là một vai diễn rất đáng mong chờ của Jun Ji Hyun.

Đảm nhận vai nữ chính Kwon Se Jeong là Jun Ji Hyun. Ở tuổi 44, cô không chỉ khiến khán giả ấn tượng bởi nhan sắc vẫn vô cùng xinh đẹp như bị thời gian bỏ quên, mà còn bởi phong độ diễn xuất hiếm khi sa sát. Với vai Kwon Se Jeong, Jun Ji Hyun hứa hẹn sẽ có nhiều không gian để thể hiện tài năng của mình.

Nhân vật Seo Young Cheol do Koo Kyo Kwan đảm nhận hứa hẹn sẽ mang tới nhiều sự kịch tính.

Trong khi đó, Koo Kyo Kwan đảm nhận vai Seo Young Cheol, một nhân vật hứa hẹn mang tới nhiều sự kịch tính, khó lường . Về phần Ji Chang Wook, nam tài tử đóng vai Choi Hyun Seok, anh chàng bảo vệ dũng cảm đứng ra bảo vệ những người sống sót.

Sự hiện diện của Ji Chang Wook là bảo chứng cho những cảnh hành động.

Kim Shin Rok được giao vai Choi Hyun Hee, chị gái của Hyun Seok. Cái tên cuối cùng trong dàn cast chính là Shin Hyun Been. Cô thủ vai nhà nghiên cứu công nghệ sinh học Gong Seol Hee, người đứng từ bên ngoài quan sát tất cả và nỗ lực để tìm ra lời giải cho thảm họa đang diễn ra.

Kim Shin Rok vào vai Choi Hyun Hee, chị gái của nhân vật Choi Hyun Seok do Ji Chang Wook thể hiện.

Shin Hyun Been hóa thân thành một nhà nghiên cứu sinh học nỗ lực tìm ra lời giải đáp cho mọi chuyện.

Ngoài những cái tên kể trên, Colony còn có sự góp mặt của một mỹ nam rất đỗi quen thuộc với khán giả yêu phim Hàn, đó là Go Soo. Tuy nhiên, anh sẽ chỉ tham gia dự án với tư cách diễn viên khách mời mà thôi.

Tài tử gạo cội Go Soo cũng tham gia phim với tư cách khách mời.

Bên cạnh dàn cast nổi tiếng và thực lực, Colony còn nhận được nhiều kỳ vọng bởi được sản xuất dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Yeon Sang Ho, người đứng sau thành công của bộ phim kinh điển Train To Busan. Với những ai thích thể loại phim hành động - giật gân - khoa học viễn tưởng, đây chắc chắn là sự lựa chọn cực kỳ đáng để tham khảo. Phim sẽ chính thức ra rạp vào ngày 21/5/2026 tại Hàn Quốc.