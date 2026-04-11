Mới chiếu tập 1 mà phim Hàn này đã phá kỷ lục rating 2026: Nữ chính đẹp đỉnh khỏi bàn, showbiz có được mấy người

Theo tin từ Naver, siêu phẩm Perfect Crown vừa chính thức ra mắt vào ngày 10/4 đã ngay lập tức tạo nên một cơn địa chấn truyền thông thực sự. Sự kết hợp bùng nổ giữa "điên nữ tài phiệt" IU và "hoàng tử thất thế" Byeon Woo Seok không chỉ giúp bộ phim thống trị tuyệt đối các bảng xếp hạng rating mà còn xác lập kỷ lục mở màn cao nhất năm 2026 của nhà đài MBC.

Dự án này nhanh chóng chứng minh vị thế "out trình" khi con số rating realtime chạm mốc 10.82%, đồng thời khiến netizen quốc tế đứng ngồi không yên nhờ thiết lập nhân vật "Tài phiệt x Hoàng tử" đầy mới lạ và lôi cuốn. Sức hút khủng khiếp này phần lớn đến từ khả năng “gánh phim” thượng thừa của IU - người được xem là bảo chứng vàng sau thành công vang dội của Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt. Khi cộng hưởng cùng cơn sốt toàn cầu mang tên Byeon Woo Seok từ Cõng Anh Mà Chạy, cả hai đã tạo nên một “hiệu ứng kép” bùng nổ, chiếm lĩnh ngôi vương trong khung giờ phát sóng và thu hút tới 17.000 lượt bình luận trên diễn đàn Theqoo chỉ trong một ngày.

Về mặt thương mại, Perfect Crown đã chứng tỏ sức mạnh đáng nể khi toàn bộ quảng cáo đều được bán hết sạch trước giờ phát sóng, giúp nhà sản xuất thu hồi vốn sớm. Tập đầu tiên đạt rating trung bình toàn quốc là 7,8% theo Nielsen, chính thức đứng thứ 3 trong lịch sử phim khung giờ vàng của MBC và cao nhất 2026, với đỉnh điểm rating thời gian thực lên tới 15,59%. Hiện tại, phim đang được phát hành toàn cầu trên Disney+ tại hơn 150 khu vực, với phụ đề được cập nhật đều đặn vào lúc 20:40 tối thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần.

Phản hồi của netizen cũng góp phần lý giải vì sao IU lại “gánh” được toàn bộ sức nóng của phim. Ngay sau khi tập 1 lên sóng, hàng loạt bình luận tích cực xuất hiện dày đặc, trong đó nhiều khán giả khẳng định: “Diễn xuất của IU đỉnh thật sự, ánh mắt sắc như dao cau, khác hẳn thời đóng My Mister luôn!”, cho thấy sự lột xác rõ rệt trong cách thể hiện nhân vật. Bên cạnh đó, Byeon Woo Seok cũng gây chú ý với ngoại hình khi xuất hiện trong phân cảnh cưỡi ngựa, được netizen nhận xét: “mặc đồ cưỡi ngựa đúng là “tổng tài” phiên bản hoàng gia, visual này không xem hơi phí”. Không chỉ dừng ở diễn xuất và hình ảnh, nhịp phim nhanh và dồn dập twist ngay từ đầu cũng khiến người xem bàn luận sôi nổi, đặc biệt là chi tiết: “Mới tập 1 mà plot twist đã dồn dập, vụ hỏa hoạn trong quá khứ của Hee Joo chắc chắn có liên quan đến hoàng tử”.

Tác phẩm lấy bối cảnh giả tưởng đầy thú vị về một Hàn Quốc theo chế độ quân chủ lập hiến ở thế kỷ 21, nơi hoàng gia chỉ giữ vai trò biểu tượng còn thực quyền thuộc về các tập đoàn tài phiệt. Chính sự giao thoa độc đáo giữa lễ nghi cung đình truyền thống và những cuộc đấu đá thương trường hiện đại đã khiến khán giả ví von đây là bản nâng cấp "xịn xò" của siêu phẩm Hoàng Cung (Goong) đình đám một thời. Để hiện thực hóa bữa tiệc thị giác này, nhà sản xuất đã chi mạnh tay xây dựng phim trường rộng tới 23.000 m2, kết hợp kiến trúc Hanok với phong cách xa hoa của giới thượng lưu. Điểm nhấn thẩm mỹ còn nằm ở phần trang phục kết hợp giữa Hanbok và thời trang hiện đại, đặc biệt là bộ đồ cưỡi ngựa bằng lụa của Byeon Woo Seok đã tái định nghĩa hoàn toàn thẩm mỹ cung đình.

Tâm điểm của mọi sự chú ý chính là màn “lột xác” hoàn toàn của IU trong vai Sung Hee Joo con gái thứ của một gia tộc giàu có, sở hữu cả núi tiền và bộ óc kinh doanh nhạy bén nhưng lại bị giới quý tộc xem thường vì dòng máu bình dân. Khác hẳn hình tượng lạnh lùng trong Hotel Del Luna, IU hóa thân thành một tiểu thư tài phiệt cá tính, vừa “lầy lội” vừa đáng yêu, thậm chí thay tới 9 bộ trang phục chỉ trong tập đầu với bộ “chiến bào đỏ” đã sớm trở thành biểu tượng. Để phá vỡ rào cản giai cấp, nhân vật “kẻ dã tâm” này không ngần ngại đề nghị một bản hợp đồng hôn nhân với nhị hoàng tử Lee Ahn do Byeon Woo Seok thủ vai. Lee Ahn hiện lên là một đại quân có danh hiệu nhưng không thực quyền, mang khí chất quý tộc pha nét tổn thương và luôn thầm thương trộm nhớ Hee Joo từ thời đi học dù bên ngoài luôn tỏ vẻ lạnh lùng.

Ngay từ tập đầu, cả hai đã có những màn "đấu kiếm" bằng ánh mắt cực gắt tại yến tiệc cung đình, trong đó câu thoại của Hee Joo: "Thay vì thua một cách sạch sẽ, tôi thà thắng một cách bẩn thỉu còn hơn" đang viral rần rần trên mạng xã hội vì quá ngầu. Sức hút của phim còn được cộng hưởng bởi dàn nhạc phim (OST) cực phẩm với ca khúc chủ đề My Pace do BIBI thể hiện mang thông điệp phá vỡ rào cản thân phận. Sự góp mặt sắp tới của RIIZE và khả năng cao là chính IU tham gia hát OST càng khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Với việc nam chính Byeon Woo Seok thậm chí còn tham gia thiết kế trang phục Hanbok hiện đại cho nhân vật, bộ phim thực sự là một dự án chỉn chu, xứng đáng với sự kỳ vọng của khán giả dành cho khả năng chọn kịch bản và dẫn dắt câu chuyện của IU.

Bình luận của netizen:

Theo Naver

Ngọc Hà