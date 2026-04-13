Với những khán giả yêu thích các bộ phim Hàn thuộc thể loại hành động, lãng mạn pha lẫn yếu tố tranh đoạt quyền lực chính trị, Mật Danh K2 chắc chắn là một trong những cái tên xuất sắc được đưa danh sách “must - watch”. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của Kim Je Ha, một cựu lính đánh thuê được biết đến với biệt danh K2, trở thành kẻ bị truy nã sau khi bị buộc tội oan là đã giết bạn gái của mình tại Iraq. Anh trở về Hàn Quốc và làm vệ sĩ cho Choi Yoo Jin, vợ của ứng cử viên tổng thống Jang Se Joon. Kim Je Ha lên kế hoạch trả thù Park Kwan Soo, đối thủ của Jang Se Joon, người mà anh tin là đã ra lệnh giết bạn gái mình.

Ji Chang Wook và Song Yoon Ah đã cùng nhau tạo ra chemistry cực kỳ ấn tượng.

Những phân cảnh của họ trong phim khiến khán giả lụy không thôi.

Trong khi bảo vệ Go An Na, cô con gái sống ẩn dật của Jang Se Joon, Kim Je Ha và cô dần trở nên thân thiết. Tuy nhiên, lòng trung thành của chàng vệ sĩ bị thử thách khi anh phát hiện ra rằng Choi Yoo Jin, người sếp và cũng là đồng minh trong kế hoạch trả thù của anh lại chính là người đang đe dọa Go An Na.

Ra mắt vào năm 2016, tác phẩm này đã tạo nên một cơn sốt lớn. Những năm sau đó, những chủ đề hay phân cảnh hot trong phim không ít lần viral trở lại. Mới đây, loạt phân cảnh của chàng vệ sĩ Kim Je Ha và phu nhân Choi Yoo Jin lại một lần nữa gây sốt, khiến người xem không khỏi thốt lên rằng chemistry đôi khi là thứ gì đó cực kỳ ảo diệu.

Chênh nhau 14 tuổi nhưng Ji Chang Wook và Song Yoon Ah lại có màn kết hợp cực kỳ tuyệt vời.

Trong phim, Kim Je Ha và Go An Na được xây dựng để trở thành cặp đôi chính. Hai nhân vật này được thể hiện bởi cặp đôi “tiên đồng ngọc nữ” Ji Chang Wook và Yoona. Dẫu vậy, ít ai ngờ nổi Ji Chang Wook lại tạo chemistry tuyệt đỉnh với đàn chị Song Yoon Ah, người hơn mình tới 14 tuổi. Nhan sắc gây nghiện của Ji Chang Wook, khí chất thần sầu đúng chuẩn “old but gold” của Song Yoon Ah, nó khiến cho cặp đôi Kim Je Ha - Choi Yoo Jin được đẩy thuyền nhiều chẳng kém cạnh cặp đôi chính. Đến cuối cùng khi Choi Yoo Jin có một cái kết buồn, cũng chẳng có một mối quan hệ với Kim Je Ha, rất nhiều người đã không khỏi cảm thấy tiếc nuối.

Bình luận của netizen về cặp đôi vệ sĩ - phu nhân phim Mật Danh K2:

- Tui thích cổ đầu tiên không phải vai này mà là vai trong Sóng gió hậu trường (On Air), bộ đấy về showbiz Hàn, vibe của phim đấy với phu nhân nó khác hẳn luôn ấy. Cổ được ship trong K2 cũng là vì diễn vai phu nhân cuốn quá trời.

- Hồi đó xem tới khúc ảnh bế phu nhân ra khỏi xe là tui đã ship chiếc otp ngang trái này luôn á.

- Ngày xưa xem mê phu nhân với nam chính, dù lệch tuổi mà chemistry nó phải nói đã, phu nhân diễn đạt cực kỳ.

- Hồi đó không xem bộ này mà xem cut mấy video xong phải mò đi xem vài tập cuối vì cuốn quá, thấy phu nhân hợp với nam chính, cũng thấy hợp với chồng, ảo ma thật sự, haha.

- Đẹp đôi cỡ này mà không phải 1 đôi, vẫn cay.