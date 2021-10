"Thầy ông nội" của "Tịnh thất bồng lai" Lê Tùng Vân vừa bị chính con trai tố cáo là ai?

Con trai lên tiếng tố bố ruột trên sóng livestream của bà Nguyễn Phương Hằng

Sau nhiều tháng sự việc "Tịnh Thất Bồng Lai" lắng xuống thì bất ngờ mới đây, con trai ông Lê Tùng Vân đã xuất hiện trong buổi trò chuyện với bà chủ Đại Nam - Nguyễn Phương Hằng.

Theo đó, con trai ông Lê Tùng Vân chia sẻ rất nhiều câu chuyện về cha của mình. Trong đó con trai chủ "Tịnh Thất Bồng Lai" tiết lộ 5 đứa bé xuất hiện trong "Thách thức danh hài" thì có đến 3 đứa cùng huyết thống. Đặc biệt là mối quan hệ giữa ông Lê Tùng Vân và công ty Điền Quân.

Anh Lê Thanh Minh Tùng - con trai ruột ông Lê Tùng Vân đứng ra để "phốt" ba ruột của mình làm điều sai trái trong livestream của bà Phương Hằng

"Mỗi lần có các mạnh thường quân hay nhà báo tới, ông ấy thường soạn sẵn các câu hỏi và yêu cầu các bé học thuộc câu trả lời. Khi tham gia game show, ông ấy sẽ để các bé giới thiệu là trẻ mồ côi, mục đích là lôi kéo sự thương cảm của mọi người.

Ông ấy chủ yếu sống bằng nguồn tiền do mạnh thường quân chuyển vào chứ nơi đó không hề có hoạt động gì để kiếm tiền. Riêng ông Lê Tùng Vân luôn đưa các trẻ em ra làm 'mồi câu', nuôi dưỡng các em để nhận tiền của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước", anh Tùng cho hay.

Nói về tình hình của bố ruột hiện tại, anh Tùng tiết lộ hiện cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận cuối cùng dành cho ông Vân. Theo anh Tùng cho biết, do tính chất vụ việc quá phức tạp nên công an vẫn đang trong quá trình điều tra.

Lê Tùng Vân là ai?

Ông Lê Tùng Vân (89 tuổi, quê An Giang) là người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai (hay Thiền Am bên bờ Vũ trụ). Người đàn ông này tự xưng là Hoà thượng Thích Tâm Đức hay còn gọi là "thầy ông nội". Hiện tại, Tịnh thất Bồng Lai đặt tại ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.

Tháng 9/2020, trước những lùm xùm liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai, ngành chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc xác minh cơ sở thờ tự này. Theo đó, chủ hộ gia đình tự gắn tên gọi là "Tịnh thất Bồng Lai" là bà Cao Thị Cúc (SN 1960, ngụ xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An).

Năm 2014, bà Cúc mua lại khu đất 2.000m2 tại đây và sửa thành điểm tu tại gia. Năm 2015, ông Lê Tùng Vân chuyển về đây sinh sống cùng bà Cúc, từ đó nơi này tự gắn cái tên "Tịnh thất Bồng Lai". Dù vậy, mọi hoạt động tại nơi này đều do ông Lê Tùng Vân chủ trì, điều hành. Nhóm người nam nữ sinh sống trong "Tịnh thất Bồng Lai" thường mặc đồ tu sĩ, tự xưng là nhà sư, ni cô.

Ông Lê Tùng Vân từng tự nhận là giám đốc trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức.

Trước đây, ông Lê Tùng Vân từng tự nhận là giám đốc trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức. Sau đó, cơ sở này bị UBND huyện Bình Chánh, TP.HCM ra quyết định chấm dứt hoạt động vì không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về điều kiện hoạt động, các thủ tục pháp lý lưu trú. Sau này khi về ở với bà Cúc, ông Vân nhận nuôi nhiều trẻ em cơ nhỡ.

Qua kiểm tra, xác định hộ bà Cúc hiện có 18 người cư trú, 6 trẻ em. Đáng nói, cả 6 trẻ em đều không phải trẻ cơ nhỡ như được giới thiệu trước đó mà có mẹ ruột đang sống tại "Tịnh Thất Bồng Lai". Bên cạnh đó, nhiều thanh niên, trẻ em đang sống ở nơi này có quan hệ huyết thống với ông Lê Tùng Vân.

Cũng theo Công an tỉnh Long An, qua kết quả xác minh trên thì việc nhiều người trong "Tịnh thất Bồng Lai" sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội cá nhân khác nhau đăng các thông tin không đúng sự thật, kêu gọi sự giúp đỡ của nhiều người là không phù hợp.

Theo Tuổi Trẻ đưa tin, nơi đây cũng từng xảy ra nhiều vấn đề gây mất an ninh trật tự địa phương, có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi, không chấp hành đúng các thủ tục pháp lý về khai báo nhân khẩu, lưu trú...

Đặc biệt, trong năm 2020, những người đang lưu trú trong căn hộ này cũng từng bị cưỡng chế cách ly phòng ngừa dịch COVID-19, sau khi có một người vượt biên giới trái phép đến đây ủng hộ tiền trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Phạt trẻ vi phạm nội quy "trại" bằng cách treo lên trần nhà

Theo điều tra của báo Công an Nhân dân vào tháng 6/2007, cơ sở Thánh Đức là nơi "nuôi dưỡng" 56 đối tượng, gồm 22 người dưới 16 tuổi, 4 người từ 17 đến 18 tuổi, 21 người từ 19 đến 50 tuổi và 9 người từ 55 đến 60 tuổi vào thời điểm đó.

Để điều hành, ông Lê Tùng Vân chia những người này làm 2 nhóm là nhóm học tập và nhóm làm việc (tất cả những ai từ 15 tuổi trở lên đều nằm trong nhóm làm việc). Một phụ nữ ở trại cho biết: "Nói là nói vậy thôi chứ học hành gì đâu anh. Thầy cô không có, nhà cửa còn chưa ra hồn, lấy đâu ra trường lớp...".

Ông Lê Tùng Vân từng lập ra cơ sở Thánh Đức với hình thức hoạt động như "Tịnh thất Bồng Lai"

Ngày hoạt động của "Trại dưỡng lão, cô nhi Thánh Đức" thường bắt đầu vào lúc 6h sáng. Tất cả những ai từ 15 tuổi trở lên, đều phải ra các chợ, thu nhặt đầu cá đem về xay nhỏ để nuôi cá trê trong những ao ở "trại", còn người ở nhà thì trông trẻ, nấu ăn, giặt giũ.

Thỉnh thoảng, có em bị đánh đập, bị xích chân mà ông Vân giải thích với hàng xóm chung quanh là: "Xích vì cháu bị bệnh tâm thần, sợ đi lạc". Lại có em khi vi phạm kỷ luật của "trại", đã bị ông Vân trói, treo lên trần nhà, rồi cho một số người trong trại, mỗi người đánh vài roi.

Mỗi ngày, những người ở đây đều phải làm việc, thậm chí khu vực làm việc còn không đảm bảo vệ sinh. Theo chia sẻ của một em ở "trại" thì thời gian làm việc mỗi ngày không tính bằng tiếng mà "làm hết thì nghỉ".

Kết quả điều tra xác minh vào thời điểm đó của cơ quan chức năng cho thấy, cơ sở Thánh Đức thành lập trái phép, địa phương không hay biết, cơ sở vật chất tạm bợ, nhà cửa ẩm thấp, không đảm bảo sức khỏe, phát sinh bệnh tật, không đăng ký tạm trú, con dấu của "trại" là dấu tự khắc, trẻ em trên 15 tuổi phải đi thu lượm đầu cá về xay, nuôi cá trê...

Lợi dụng tôn giáo, lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để trục lợi

Về hình thức, "Tịnh thất Bồng Lai" thực chất hiện tại không khác gì cơ sở Thánh Đức năm xưa. Ngày 22/9/2020, Công an tỉnh Long An công bố kết quả xác minh về nơi tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai hoạt động như cơ sở thờ tự.

Theo đó, "Tịnh thất Bồng Lai" không phải là cơ sở thờ tự thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Những người sống ở đây đều tự xưng là sư thầy, ni cô,... rồi tham gia các chương trình truyền hình làm nhiều người lầm tưởng đây là cơ sở thờ tự Phật giáo và đã đến quyên tiền, ủng hộ.

Báo Tuổi trẻ dẫn lại thông tin từ công an Long An cho biết, nhiều người trong Tịnh thất Bồng Lai sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội cá nhân khác nhau đăng các thông tin không đúng sự thật, kêu gọi sự giúp đỡ của nhiều người là không phù hợp.

Bên cạnh đó, nơi đây cũng từng xảy ra nhiều vấn đề gây mất an ninh trật tự địa phương, có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi, không chấp hành đúng các thủ tục pháp lý về khai báo nhân khẩu, lưu trú...

Hiện những vụ việc liên quan đến "Tịnh thất Bồng Lai" hay "Thiền am bên bờ vũ trụ" vẫn đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ và đưa đến kết luận cuối cùng.