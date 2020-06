Tịnh Thất Bồng Lai: Từ hiện tượng trên sóng truyền hình đến "sư thầy" khoe body 6 múi ở resort hạng sang dù đang bị điều tra

Mới đây MXH đăng tải những hình ảnh về các "sư thầy" tu tập tại Tịnh Thất Bồng Lai - cơ sở thừa tự Phật giáo tự phát gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua đi nghỉ dưỡng tại 1 resort sang trọng. Đáng chú ý, những hình ảnh được chính các "sư thầy" đăng tải kèm những ngôn từ không phù hợp với những người từng tự cho mình là "tu hành". Sự việc khiến dư luận xôn xao bàn tán.

Quay trở lại với Tịnh Thất Bồng Lai - nơi "tu hành" của những người tự xưng là "sư thầy", đã không ít lần khiến dư luận dậy sóng.

Nổi tiếng từ các cuộc thi trên sóng truyền hình

Tịnh Thất Bồng Lai được biết đến lần đầu tiên khi 2 người mệnh danh là "sư thầy" tại tịnh thất này tham gia cuộc thi hát trên sóng truyền hình.

Thông tin trên Lao Động, vào năm 2017, hai người tu hành tại tịnh thất Bồng Lai là Lê Thanh Hoàn Nguyên (sinh năm 1990) và Lê Thanh Nhất Nguyên (sinh năm 1991) đã tham dự chương trình truyền hình mang tên "Tuyệt đỉnh song ca".

Ngay sau chương trình, tịnh thất nói chung và 2 cá nhân này nói riêng đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Sau khi tham dự chương trình, những "sản phẩm âm nhạc" của họ được đăng tải trên MXH, thu hút hàng triệu lượt xem.

Hai "sư thầy" tự xưng của Tịnh Thất bồng lai tham gia chương trình "Tuyệt đỉnh song ca".

Sau cuộc thi trên sóng truyền hình, độ nổi tiếng của họ càng lớn, đặc biệt họ mang danh "sư thầy" đi tham dự 1 chương trình truyền hình, buộc Giáo hội Phật giáo Long An vào cuộc. Kết quả, Hòa thượng Thích Minh Thiện - Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An khẳng định: "Hai người có tên Lê Thanh Hoàn Nguyên và Lê Thanh Nhất Nguyên được giới thiệu là đang tu tại chùa Bồng Lai (Đức Hòa, Long An) là những danh xưng tự phong".

Ngay sau đó, hai thí sinh này sau đó đã quyết định dừng cuộc thi.

Nhưng sự kiện khiến Tịnh Thất Bồng Lai trở nên nổi tiếng, được nhiều người biết đến phải kể đến sự xuất hiện của 5 chú tiểu trong chương trình "Thách thức danh hài".

Năm 2018, 5 chú tiểu đến từ Tịnh Thất Bồng Lai là Pháp Tâm, Trí Tâm, Nghi Tâm, Ngọc Tâm và Minh Tâm đã gây sốt dư luận bằng những màn trình diễn trong chương trình Thách thức danh hài mùa thứ 5.

5 chú tiểu gây sốt MXH sau khi tham dự "Thách thức danh hài" cũng là người của Tịnh thất bồng lai.

Sau khi tham dự chương trình, các chú tiểu đã mang về giải thưởng 300 triệu đồng qua các vòng thi. Duy trì sự nổi tiếng đó, các chú tiểu tiếp tục "được" Tịnh thất "đồng ý" cho tham dự mùa 6 của chương trình.

Với mùa phát sóng này, các chú tiểu lại một lần mang về giải thưởng 150 triệu đồng.

Từ đây, Tịnh thất càng được nhiều người biết đến hơn khi được giới thiệu là nơi thu nhận và nuôi dưỡng 5 chú tiểu mồ côi cha mẹ.

Từ lùm xùm bị đập phá vì nghi bắt giữ người, đến việc bị cơ quan chức năng điều tra

Ngày 25/10, mạng xã hội xôn xao về một clip ghi lại cảnh hơn 50 người lạ mặt xông vào Tịnh thất ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa đập phá, đánh đổ máu sư thầy.

Nguyên nhân của vụ việc được cho là có một cô gái ở trên Sài Gòn xuống thăm các chú tiểu trong tịnh thất, ngồi chơi được hơn 1 tiếng thì bất ngờ gia đình cô này tới kéo về nhưng sau đó cô gái mất tích một thời gia khá dài. Những người này cho rằng nhưng người trong Tịnh thất đã bắt cóc con gái họ nên xông vào lục tìm con.

Tịnh thất bị đạp phá sau nghi vấn bắt giữ người trái phép.

Vụ việc đã gây xôn xao dư luận trong thời điểm đó, cơ quan công an đã phải vào cuộc điều tra. Nhưng cũng từ đây, nhiều vấn đề pháp lý liên quan đến Tịnh thất xuất hiện những điểm bất thường.

Đến ngày 21/5 vừa qua, Đoàn Kiểm tra liên ngành UBND huyện Đức Hòa tiến hành kiểm tra hành chính tại Tịnh thất và đã phát hiện ra nhiều sai phạm của cơ sở thờ tự tự phát này.



Hoạt động không giấy phép, lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi?

Từ sau khi gây tranh cãi, Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An đã lên tiếng khẳng định, đây không phải là cơ sở thừa tự Phật giáo chính thống, được công nhận, tịnh thất này là cơ sở do người dân tự lập ra. Đặc biệt, thông tin trên Vietnamnet, mới đây Giáo hội có văn bản khẳng định rõ, hiện tượng này là lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để trục lợi.

Theo cơ quan chức năng, nơi đây thực chất là một cơ sở biến gia thành tự, có nhiều sự việc lùm xùm, thậm chí xô xát làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương.

Người đứng đầu Tịnh thất làm việc với cơ quan chức năng ngày 21/5 vừa qua.

Chưa dừng lại ở đó, trên các clip đăng tải trên MXH, các "sư thầy", "sư cô" tự xưng đều tự nhận, tuyên bố đây là chùa, tịnh thất thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Họ tổ chức sinh hoạt tôn giáo như một tự viện của giáo hội.



Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, MXH xuất hiện nhiều thông tin trái chiều về "thân thế" của các "chú tiểu" trong tịnh. Nhưng trong đợt kiểm tra hôm 21/5 vừa qua, kết luận cuối cùng về tin đồn về các "chú tiểu" trong tịnh thất có phải là con của chính những người tự xưng là "sư cô", "sư thầy" hay không vẫn chưa được làm rõ.

Cơ quan chức năng cũng đang làm rõ xem nơi đây có đủ điều kiện nuôi trẻ mồ côi hay không. Bởi những đứa trẻ này đều được giới thiệu là trẻ mồ côi và với vẻ hồn nhiên, đáng yêu đã lấy cảm tình từ nhiều người nên nguồn từ thiện từ những người trong và ngoài nước đổ về đây trong những năm qua là không ít.

Kênh Youtube của 5 chú tiểu có đăng tải cả số tài khoản ngân hàng.

Thông tin trên Vietnamnet cho biết, ngay sau khi nổi tiếng từ các chương trình truyền hình, lượt tương tác của các "chú tiểu" trên MXH tăng vọt lên đến hàng triệu lượt đăng ký. Nhưng khi đăng tải lên MXH, tất cả các clip và cả phần giới thiệu đều kêu gọi từ thiện, thông tin số tài khoản của Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, thậm chí là thông tin liên hệ quảng cáo.

Hiện tại, sau đợt điều tra của cơ quan chức năng vào ngày 21/5, dư luận vẫn chưa nhận được câu trả lời chính xác cho những vấn đề còn bỏ ngỏ về "thân thế" của các chú tiểu; vấn đề nơi đây có đủ điều kiện nuôi trẻ mồ côi hay không hay sâu xa hơn việc có hay không cơ sở thừa tự này có dấu hiệu của việc lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi?

Đặc biệt, sau những hình ảnh được chính các "sư thầy" đăng tải về "kì nghỉ" sang chảnh tại hồ bơi cùng những hình ảnh phản cảm, không phù hợp với người tu hành càng khiến dư luận quan tâm.