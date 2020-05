Thầy giáo bị bắt trong nhà nghỉ cùng số lượng ma túy "khủng"

Ngày 23/5, Công an huyện Kỳ Sơn chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy Cục Hải quan Nghệ An và Ban Công an xã Chiêu Lưu bắt giữ 1 đối tượng thu giữ lô “hàng trắng” gồm 19.400 viên ma túy tổng hợp, 2 kg ma túy đá, 2 bánh heroin… Đặc biệt, đối tượng bị bắt giữ là một thầy giáo đang công tác tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Lầu Bá Xìa cùng tang vật tại cơ quan điều tra (Ảnh BNA).

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào về huyện Kỳ Sơn rồi chuyển đi các địa bàn khác để tiêu thụ.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Lầu Bá Xìa (SN 1974, trú tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn) có nhiều biểu hiện nghi vấn phạm tội.

Khoảng 21h, ngày 22/5, tại nhà nghỉ N.T tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Ban Chuyên án phối hợp với lực lượng Đội Kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Nghệ An và Ban Công an xã Chiêu Lưu bắt giữ đối tượng Lầu Bá Xìa về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2kg ma túy đá, 2 bánh heroin, 19.400 viên ma túy tổng hợp, 1 điện thoại di động, 1 xe máy và một số tang vật liên quan khác.

Được biết, Lầu Bá Xìa hiện đang là giáo viên tại một trường học trên địa bàn xã huyện Kỳ Sơn. Hiện chuyên án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.