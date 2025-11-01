Thay đổi lớn trong thi học sinh giỏi tại TPHCM

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức thi chọn học sinh giỏi , học viên giỏi cấp thành phố. Sau hợp nhất, các kỳ thi chọn học sinh giỏi có nhiều điểm mới so với mọi năm.

Mỗi phường xã là một đơn vị dự thi

Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 được tổ chức vào ngày 18/3/2026. Khác với những năm trước, năm nay, mỗi phường, xã, đặc khu là một đơn vị dự thi, đăng ký trực tiếp trên trang quản lý của Sở GD&ĐT.

Các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Trung (các môn ngoại ngữ có phần thi nghe), Công nghệ (Định hướng công nghiệp), Công nghệ (Định hướng nông nghiệp) thi bằng hình thức tự luận. Môn Tin học thi bằng ngôn ngữ lập trình C++, Pascal và Python.

Học sinh dự thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố năm học 2024 - 2025

Đối với đơn vị dự thi có từ 1 đến 3 trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học, các môn Ngữ văn, Toán, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Công nghệ (Định hướng công nghiệp), Công nghệ (Định hướng nông nghiệp) tối đa 3 học sinh/môn thi. Môn Khoa học tự nhiên tối đa 6 học sinh, môn Lịch sử và Địa lý tối đa 4 học sinh.

Đối với đơn vị dự thi có từ 4 đến 6 trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học, các môn Ngữ văn, Toán, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Công nghệ (Định hướng công nghiệp), Công nghệ (Định hướng nông nghiệp), tối đa 5 học sinh/môn. Môn Khoa học tự nhiên tối đa 9 học sinh; Môn Lịch sử và Địa lí tối đa 6 học sinh.

Đối với đơn vị dự thi có trên 6 trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học, các môn Ngữ văn, Toán, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Công nghệ (Định hướng công nghiệp), Công nghệ (Định hướng nông nghiệp), tối đa 8 học sinh/môn. Môn Khoa học tự nhiên tối đa 12 học sinh, Môn Lịch sử và Địa lí tối đa 8 học sinh.

Riêng đối với Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, các môn Ngữ văn, Toán, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Công nghệ (Định hướng công nghiệp), Công nghệ (Định hướng nông nghiệp), tối đa 10 học sinh/môn. Môn Khoa học tự nhiên tối đa 24 học sinh, Môn Lịch sử và Địa lý tối đa 16 học sinh.

Học sinh chuyên đều phải tham gia

Kỳ thi chọn học sinh, học viên giỏi lớp 12 diễn ra vào ngày 4/3/2026.

Các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Trung (các môn ngoại ngữ có phần thi nghe), Công nghệ (Định hướng công nghiệp), Công nghệ (Định hướng nông nghiệp) thi bằng hình thức tự luận. Môn Tin học thi bằng ngôn ngữ lập trình C++, Pascal và Python.

Sở GD&ĐT lưu ý học sinh lớp 12 trong đội tuyển học sinh giỏi của thành phố dự kỳ thi cấp quốc gia không được tham gia kỳ thi.

Học sinh lớp 12 của các trường chuyên và trường có lớp chuyên đều phải tham gia

Trường Phổ thông năng khiếu, Đại học Quốc gia cử tối đa 10 học sinh/môn thi tham dự.

Đối với các trường THPT, các trường phổ thông nhiều cấp học, mỗi đơn vị cử tối đa 5 học sinh/môn thi đối với các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Tiếng Anh. Các môn tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Trung mỗi đơn vị cử tối đa 10 học sinh/môn.

Học viên giáo dục thường xuyên thi nội dung thuộc chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT, tập trung chủ yếu chương trình lớp 12. Trong đó, môn Ngữ văn, Toán có thời gian làm bài 120 phút.

Các môn lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tiếng Anh (môn tiếng Anh không có phần thi kỹ năng nghe), Giáo dục Kinh tế pháp luật, Công nghệ, Tin học làm bài trong 90 phút. Đối tượng dự thi là học viên lớp 10, 11, 12 đang học tại các trung tâm, có kết quả học tập và rèn luyện học kì 1 năm học 2025-2026 từ khá trở lên, là thành viên của đội tuyển học viên giỏi của đơn vị dự thi.

Tối đa 12 học sinh/trường dự thi

Kỳ thi chọn học sinh, học viên giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp thành phố dự kiến diễn ra vào ngày 11/1/2026 với 2 nhóm đối tượng học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên.

Học sinh phổ thông sẽ thi các môn: Toán lớp 9, toán lớp 12, vật lý lớp 12, hoá học lớp 12, sinh học lớp 12. Hình thức thi trắc nghiệm hoặc bài toán cần tóm tắt lời giải. Thời gian làm bài thi 60 phút.

Đối với các môn toán lớp 12, vật lý lớp 12, hoá học lớp 12, sinh học lớp 12, các trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT) cử tối đa 3 học sinh/môn thi.

Đối với môn toán lớp 9, mỗi phường, xã, đặc khu là một đơn vị dự thi. Đơn vị dự thi có từ 1 đến 3 trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THCS) cử tối đa 8 học sinh.

Đơn vị dự thi có từ 4 đến 6 trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THCS) cử tối đa 10 học sinh. Đơn vị dự thi có trên 6 trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THCS) cử tối đa 12 học sinh.

Riêng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa cử đội tuyển môn toán lớp 9 với số lượng tối đa 10 học sinh.

Trong khi đó, học viên giáo dục thường xuyên sẽ thi các môn toán lớp 12, vật lý lớp 12, hoá học lớp 12 và sinh học lớp 12. Nội dung thi chương trình Giáo dục thường xuyên lớp 12.