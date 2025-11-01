Nữ diễn viên Việt nhiều chồng nhất nhì Việt Nam: Dạy con 1 câu về chuyện ly hôn đúng không cãi được!

Diễn viên Hoàng Yến là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Việt Nam. Cô được khán giả biết đến qua loạt vai diễn có tính cách lẳng lơ, đanh đá, cá tính trong các phim truyền hình như Về Nhà Đi Con, Làng Trong Phố, Đi Qua Bóng Tối, Chủ Tịch Tỉnh, Giọt Nước Rơi… Với lối diễn tự nhiên, duyên dáng và nét biểu cảm đặc trưng, Hoàng Yến từng được xem là một trong những "nữ hoàng vai ghê gớm" của phim Việt.

Thế nhưng, bên cạnh sự nghiệp diễn xuất được khẳng định, đời tư nhiều sóng gió của cô cũng luôn khiến công chúng chú ý. Cô trải qua 4 đời chồng, hiện đang quen người thứ 5 nhưng giấu danh tính. Dù từng trải qua nhiều biến cố, Hoàng Yến vẫn giữ tinh thần lạc quan, tin vào tình yêu và hạnh phúc.

Diễn viên Hoàng Yến là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Việt Nam.

Trước đó, Hoàng Yến từng chia sẻ, chị lấy chồng vì muốn có một gia đình danh chính ngôn thuận, không thích "áo gấm đi đêm". Nữ diễn viên khẳng định, chị cũng như bao người phụ nữ khác, không muốn lấy chồng rồi bỏ.

Trước những ý kiến trái chiều về việc nhiều chồng, nữ diễn viên cho rằng, những ai chỉ trích cô chỉ vì họ chưa hiểu cô. Thay vì khó chịu bởi những phán xét từ xã hội, cô tập trung vào bản thân, sống yêu đời và hạnh phúc.

"Sau ly hôn, cha mẹ sống thế nào, chăm con ra sao?"

Nữ diễn viên cho biết, con gái thứ hai hơn ba tuổi thì cha mẹ ly hôn. Ngay từ khoảnh khắc đó, Hoàng Yến đã thầm hứa với con: "Dù thế nào, tình yêu của bố mẹ dành cho con không bao giờ ít đi, chỉ có thể nhiều hơn". Từ lời hứa ấy, cô và người thân đã dồn hết sức mình để yêu thương, chăm sóc và nâng niu con theo cách riêng, để bé lớn lên thành một cô gái ngoan, xinh, đáng yêu và được mọi người quý mến.

Theo Hoàng Yến, một định kiến phổ biến cần được nhìn lại: "Con được ở với cả bố lẫn mẹ mới là hạnh phúc". Với cô, điều đó chỉ đúng khi bố mẹ thực sự hòa thuận và hạnh phúc. Nếu bên ngoài nắm tay mà bên trong đầy mâu thuẫn, giả tạo để "giữ mái ấm" thì đó mới là điều tàn nhẫn. Một ngôi nhà không có sự thật sẽ làm tổn thương đứa trẻ hơn cả một cuộc chia tay chân thành.

Vì vậy, diễn viên Hoàng Yến cho rằng, vấn đề không phải chỉ là "Cha mẹ ly hôn con sẽ thế nào?" mà nên được chuyển thành: "Sau ly hôn, cha mẹ sống thế nào, chăm con ra sao?". Chìa khóa hạnh phúc của con nằm ở cách bố mẹ yêu thương và hành xử, chứ không nằm ở tờ giấy hôn nhân. Người lớn cần cho con hiểu rằng dù ly hay không ly, tình yêu thương dành cho con không bao giờ thay đổi.

Nữ diễn viên nhấn mạnh: để con được bình an, cha mẹ phải tự chữa lành chính mình trước. Họ cần đối diện và giải quyết tận gốc những tổn thương, để thân, tâm, trí được khỏe mạnh và vững vàng. Khi người lớn bình an, đứa trẻ sẽ được chở che bằng yêu thương thực sự. Và khi nhắc về quá khứ trước mặt con, hãy giữ lại những ký ức vui để tuổi thơ của con là gam màu sáng, chứ không phải mảng tối nặng nề.

Cô cho rằng, ly hôn không phải là dấu chấm hết, mà là cơ hội để viết một chương mới để con vẫn được lớn lên bằng tình yêu thật, chứ không phải bằng sự giả vờ.

Trong đời sống hàng ngày, diễn viên Hoàng Yến cho thấy sự cân bằng mà cô theo đuổi: cùng mẹ hiến máu và hát thiền ca, cùng cha đi du lịch và tâm sự chuyện đời. Tính tự tin, thông minh và sự dễ mến của các con là phần thưởng cho cách hành xử ấy.

Có thể thấy, cách nuôi dạy con của Hoàng Yến vừa hiện đại, vừa đầy tình thương nhưng không thiếu ranh giới và sự tỉnh thức.