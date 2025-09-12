Nhiều cha mẹ khi giao điện thoại cho con xem TikTok hay các nền tảng video ngắn, thường nghĩ rằng chỉ cần nội dung có trẻ em xuất hiện hoặc nhân vật nói giọng "con nít" là an toàn. Tuy nhiên, thực tế lại không đơn giản như vậy.

Mới đây, bác sĩ - huấn luyện viên sức khoẻ Phan Thái Tân (TP.HCM) đã lên tiếng cảnh báo vấn đề này.

Bác sĩ cho biết, chính anh từng thử kiểm tra một kênh đang lên xu hướng và phát hiện nhiều điều đáng lo ngại: "Sáng nay tôi thấy một clip đang lên xu hướng, hình ảnh em bé (dùng AI tạo) đọc rap khuyên bố bỏ bia để mua sữa cho con. Tôi thấy tạm ổn, nhưng khi vào xem kênh đó thì trong 10 video, có đến gần một nửa là nội dung kỳ cục".

Cuối tuần ba về sớm chở con đi ăn mì cay, uống trà sữa; Con coi điện thoại này thấy ăn cơm không ngon, ba mua iphone 16 cho con con để ăn cơm cho ngon; Trong nhà mẹ như mẫu hậu, ba như thái giám, con như hạt đậu; Ba mẹ ơi lễ tới rồi, mua cho con đồ mới thôi, con mặc đồ mới con mau lớn; Ba ơi nhớ ăn cơm nhiều nhiều, tối ngủ đừng dành bình sữa của con, để con uống cho mau lớn?

Những clip do AI tạo

Thoạt đầu, nhiều người nghĩ đây chỉ là nội dung gây cười, "coi cho vui chứ ai mà làm theo". Nhưng thực tế, trẻ nhỏ lại không có khả năng phân biệt như người lớn. Với chúng, những gì nghe thấy, thấy bạn bè cùng lứa nói ra, rất dễ trở thành "chuẩn mực mới" để bắt chước.

Câu chuyện về một bé ba tuổi xem kênh phá án trên TikTok là ví dụ rõ ràng. Sau vài ngày, trong bữa ăn, bé nói những từ ngữ như "dụ xác chết", "giết chặt"… một cách rất tự nhiên. Người lớn nghe thì sốc, nhưng với đứa trẻ, đó chỉ đơn giản là những gì nó học được từ video.

Não trẻ như "miếng bọt biển khô"

Các chuyên gia thần kinh học cho biết, não bộ trẻ em đặc biệt nhạy cảm trong những năm đầu đời. Từ 0–6 tuổi là giai đoạn vàng để trẻ học hỏi, hấp thu ngôn ngữ, hình thành tư duy. Bác sĩ Phan Thái Tân cũng nhận định: "Não trẻ học khiếp lắm, nhất là trước 3 tuổi, kiểu chụp hình và nhớ luôn. Người lớn chúng ta đã có đầy 'cái tôi', khó tiếp thu cái mới. Còn trẻ nhỏ, như miếng bọt biển khô, có nhiêu sẽ hút bấy nhiêu".

Chính vì vậy, khi trẻ tiếp xúc thường xuyên với video ngắn giải trí, não bộ sẽ ghi nhớ các hình ảnh, ngôn từ và hành vi dù tốt hay xấu. Nếu đó là những thông điệp lệch lạc, tiêu cực, hậu quả sẽ không chỉ dừng lại ở thói quen ăn nói mà còn có thể ảnh hưởng đến nhân cách lâu dài.

Cần một "lá chắn" từ gia đình

Một số phụ huynh chia sẻ những cách quản lý việc sử dụng thiết bị nghe nhìn của con:

Không cho dùng điện thoại khi dưới 6 tuổi.

Không chỉ con cách bật TV. Trẻ muốn xem phải xin phép bố mẹ, và thời gian bị giới hạn, thường chỉ 30 phút.

Có danh sách "kênh an toàn" - nội dung giáo dục, khám phá khoa học, hoạt hình lành mạnh. Trước khi cho con xem, bố mẹ nên tự xem trước một lượt.

Khi con bắt chước điều gì sai, hãy ngồi xuống giải thích. Việc đồng hành quan trọng hơn là cấm đoán tuyệt đối.

Khuyến khích các hoạt động thay thế như đọc sách, tô màu, vận động ngoài trời.

Tuyệt đối không để trẻ quen với video ngắn giải trí. Đây là loại nội dung dễ gây nghiện, giảm khả năng tập trung, ảnh hưởng sự phát triển neuron thần kinh.

Không thể phủ nhận, video ngắn đang là xu hướng giải trí và học tập của thế hệ trẻ. Nhưng đi kèm đó là nguy cơ trẻ bị cuốn vào "dòng chảy" nội dung độc hại. Dù nhiều nền tảng đã cố gắng lọc nội dung, nhưng thực tế, tỷ lệ video không phù hợp vẫn còn cao.

Trẻ em hôm nay lớn lên trong môi trường số, việc cấm tuyệt đối điện thoại hay Internet là bất khả thi. Điều cha mẹ có thể làm là trở thành "lá chắn", đồng hành, giải thích và hướng dẫn con phân biệt đúng sai.

Như lời bác sĩ Phan Thái Tân: "Đừng vì thấy con nít dễ thương mà cho các con coi video nào đó. Phụ huynh phải xem kỹ nội dung, cả kênh, thậm chí nhiều video liên tiếp để biết chính xác con mình đang được tiếp nhận thông điệp gì."

Đó không chỉ là lời nhắc nhở, mà còn là trách nhiệm. Bởi một khi đã để "mưa dầm thấm đất", hậu quả không chỉ là vài câu nói bậy, mà có thể là sự hình thành nhân cách méo mó ở những đứa trẻ đáng lẽ cần được nuôi dưỡng trong môi trường lành mạnh.