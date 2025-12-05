7 vị trí trên cơ thể thường chuyển sang MÀU ĐEN khi ung thư xuất hiện, tự kiểm tra ngay!

Màu sắc của da và niêm mạc là tấm gương phản chiếu sức khỏe bên trong cơ thể. Khi các tế bào ác tính bắt đầu phát triển, chúng có thể gây ra những thay đổi sắc tố, làm một số vị trí trên cơ thể đột ngột chuyển sang MÀU ĐEN bất thường.

Những thay đổi sắc tố này thường là hệ quả của rối loạn nội tiết, tích tụ độc tố, hoặc thậm chí là sự di căn trực tiếp của khối u. Việc tự kiểm tra và nhận biết 7 vị trí chuyển màu đen này có thể giúp phát hiện ung thư sớm:

1. Da ở vùng nách, bẹn và cổ

Ảnh minh họa

Nếu da ở vùng nách, bẹn hoặc cổ (đặc biệt là gáy) trở nên dày lên, thô ráp và chuyển sang màu đen như bị bẩn, đây là hiện tượng Bệnh gai đen (Acanthosis Nigricans). Tình trạng này có thể là dấu hiệu cận ung thư nguy hiểm. Nếu bệnh gai đen xuất hiện đột ngột và lan rộng không do tiểu đường hay béo phì, nó có thể là tín hiệu cảnh báo ung thư nội tạng, phổ biến nhất là ung thư dạ dày hoặc ung thư gan.

2. Sự thay đổi ở nốt ruồi cũ hoặc nốt ruồi mới

Bất kỳ nốt ruồi nào đột ngột chuyển sang màu đen sẫm, biến dạng, to nhanh, hoặc có bờ không đều đều cần được cảnh giác tối đa. Đây là dấu hiệu cổ điển của Ung thư hắc tố (Melanoma) – một dạng ung thư da ác tính. Cần kiểm tra kỹ theo quy tắc ABCDE (Bất đối xứng, bờ không đều, màu sắc thay đổi, đường kính lớn, phát triển nhanh).

3. Xuất hiện sọc đen dưới móng tay hoặc móng chân

Sự xuất hiện của một đường sọc dọc có màu đen hoặc nâu đen trên móng tay hoặc móng chân (Melanonychia Striata) mà không phải do chấn thương là một dấu hiệu không thể bỏ qua. Mặc dù đôi khi lành tính, nhưng nó có thể là dấu hiệu của ung thư hắc tố đang phát triển dưới nền móng. Đường sọc đen này thường có xu hướng lan rộng ra vùng da quanh móng (dấu hiệu Hutchinson).

Ảnh minh họa

4. Đốm đen bất thường ở vùng âm đạo hoặc âm hộ

Bất kỳ sự xuất hiện của đốm đen, mảng sắc tố sẫm màu hoặc khối u nhỏ có màu đen/nâu sẫm ở vùng âm đạo hoặc âm hộ đều cần được kiểm tra. Đây có thể là dấu hiệu của ung thư hắc tố âm hộ/âm đạo. Đốm đen này thường đi kèm với ngứa, đau hoặc chảy máu bất thường, là bằng chứng của tế bào ác tính.

5. Vùng da quanh mắt đột ngột thâm đen

Nếu vùng da quanh mắt, đặc biệt là mí mắt, đột nhiên chuyển sang màu đen sẫm hoặc có sự thay đổi sắc tố nhanh chóng mà không phải do thiếu ngủ, đây có thể là dấu hiệu của rối loạn nội tiết nghiêm trọng liên quan đến ung thư. Sự thay đổi sắc tố nhanh chóng này đôi khi là biểu hiện của một số loại ung thư hạch hoặc ung thư nội tiết khi cơ thể tích tụ độc tố.

6. Mảng màu đen trên lưỡi hoặc niêm mạc miệng

Sự xuất hiện của các mảng đen, đốm đen hoặc vết loét có màu đen trong miệng, trên lưỡi hoặc niêm mạc má mà không phải do hút thuốc hay vệ sinh kém cần được cảnh báo. Đây có thể là dấu hiệu của ung thư hắc tố niêm mạc (hiếm gặp) hoặc là dấu hiệu của các hội chứng cận ung thư có liên quan đến ung thư đường tiêu hóa.

Ảnh minh họa

7. Xuất hiện các vùng da bị hoại tử đen

Trong các trường hợp ung thư máu (bạch cầu) hoặc các khối u ác tính xâm lấn mạnh, có thể xuất hiện các vùng da bị hoại tử (Necrosis). Vùng da này sẽ chuyển sang màu đen sẫm hoặc tím đen do các mạch máu nuôi dưỡng bị tắc nghẽn hoặc do sự xâm lấn trực tiếp của tế bào ung thư gây phá hủy mô, là dấu hiệu của bệnh ở giai đoạn nặng.