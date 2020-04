Ở nhà tránh dịch: Nữ MC xinh đẹp đổi nghề bán bánh mì online, khởi nghiệp 2 tuần đã có thu nhập kha khá

Là gương mặt quen thuộc với chị em nội trợ vì thường xuyên dẫn các chương trình TV shopping, Nguyễn Lan Hương (33 tuổi) được rất nhiều khán giả yêu mến bởi nhan sắc xinh đẹp, ngoại hình trẻ trung bất chấp thời gian và cuộc sống thú vị nhiều màu sắc. Lan Hương luôn truyền cảm hứng tích cực cho mọi người bằng đam mê du lịch, ăn uống, cùng lối sống lạc quan yêu đời.

Ngoài công việc làm MC, cô gái gốc Lào Cai còn là cô chủ nhỏ của một homestay xinh xinh tại Sài Gòn, kinh doanh thêm một shop mỹ phẩm online trên trang cá nhân. Lan Hương từng nổi đình đám với album review du lịch Đà Lạt cách đây hơn 3 năm, từ đó đến nay cô nàng cũng thường xuyên được mọi người theo dõi bởi những chuyến đi thú vị khắp trong và ngoài nước, những bộ ảnh du lịch đẹp long lanh.

Từ đầu tháng 2 đến nay, công việc chính của Lan Hương bị ảnh hưởng 100% do dịch. Nữ MC 8X chia sẻ: "Hiện tại mình đã phải tạm thời nghỉ dẫn chương trình, còn việc kinh doanh homestay thì phải đóng cửa hoàn toàn. Từ khách nội địa đến quốc tế đều báo hủy liên tục do dịch, và từ cả tháng nay homestay mình cũng đã ngưng nhận khách để đảm bảo an toàn.

Mình rất mê du lịch, nhưng vì dịch nên đành hủy hết các vé dù đã bỏ ra khoản tiền lớn để đặt cùng bạn bè. An toàn là trên hết, nên dù rất tiếc thời gian công sức và tiền bạc đã mất, mình cũng không thấy quá hụt hẫng. So với nhiều người khác thì thiệt hại của mình vẫn chưa là gì. Đáng lẽ ra ngày này, giờ này mình đang ở Hàn Quốc ngắm hoa anh đào cùng hội bạn thân đấy, nhưng cuối cùng giờ đành du lịch qua điện thoại, nằm nhà cày phim thôi".

Với một cô gái năng động luôn tràn đầy sức sống như Lan Hương thì ở nhà đúng là rất bí bách khó chịu. Số lượng hàng hóa còn lại để bán online cũng không nhiều, thu nhập chính từ việc làm MC và homestay cũng tạm mất, Lan Hương buộc phải nghĩ cách khác để kiếm tiền.

May mắn thay, trong một lần trò chuyện với bạn, cô nàng phát hiện ra bạn mình có địa chỉ bếp chuyên cung cấp các loại đồ ăn healthy vừa ngon vừa sạch, nên Lan Hương đã đặt về ăn thử, rồi sau đó quyết định "liều mình" khởi nghiệp bằng bánh mì.

"Ban đầu mình đặt bánh mì để phục vụ nhu cầu bản thân thôi, bởi mình tập yoga và thích ăn theo chế độ dinh dưỡng khỏe đẹp mà. Thấy hợp khẩu vị nên nảy ra ý định mua hộ bạn bè, do số cửa hàng bán đồ ăn này rất ít, nếu có thì cũng không được thường xuyên. Không ngờ mọi người lại ủng hộ khá nhiều, ngoài bạn bè ra còn có chị em khắp nơi trên Facebook nữa, nên mình khởi nghiệp rất suôn sẻ. Mình khá bất ngờ khi biết có nhiều bạn chung sở thích với mình, đặt hàng nhiều lắm luôn.

Bán bánh mì nói riêng và đồ ăn healthy nói chung xuất phát từ sở thích ăn uống cá nhân mà mình đã tìm hiểu từ rất lâu rồi. Bản thân mình hàng ngày vẫn đặt mua bánh mì đen, sữa hạt, đồ ăn vặt dành riêng cho chế độ eat clean, cho nên bán bánh mì là quyết định sáng suốt, vừa duy trì việc làm đẹp cho bản thân, mọi người xung quanh, lại vừa có thêm thu nhập trong thời điểm khó khăn này".

Hương bán nhiều loại được chị em ưa thích như bánh mì đen, bánh mì nguyên cám, bánh mì hạt chia mật ong, bánh mì khoai lang, bánh mì tinh than tre...

Mỗi loại bánh mì có giá riêng khác nhau, dao động trong khoảng từ 50-80k/chiếc. Sau khi mua bánh mì của Hương, các bạn khách còn trang trí vô cùng đẹp mắt, rồi chụp ảnh gửi lại cho cô nàng, phản hồi chất lượng đồ ăn khiến cô chủ dễ thương cảm thấy rất vui. Cả Hương và những vị khách dễ thương đều có thêm thú vui mới trong mùa dịch, đó là sáng tạo các món ăn từ bánh mì rồi decor đẹp như ảnh chụp tạp chí ẩm thực.

Tuy mới "khởi nghiệp" được 2 tuần nhưng lượng khách ủng hộ Hương cũng kha khá. Mỗi tuần có 2-3 mẻ bánh mới ra lò, chia ra khoảng 20 đơn với số lượng bánh khác nhau. Mỗi khách hàng còn đặt mua thêm nhiều món khác của Hương chứ không phải 1 gói bánh, nên cô chủ nhỏ rất nhiệt tình phục vụ mọi người dù lãi lời không đáng là bao. Cũng nhờ việc bán bánh mì trong đợt dịch này, Hương nhận ra cô vẫn may mắn hơn nhiều người khác.

"Đợt dịch này mình chỉ bán hàng online và không làm thêm việc gì khác vì toàn phải ở nhà, chẳng đi đâu cả. Tất cả bạn bè xung quanh mình đều bị ảnh hưởng bởi dịch, khổ nhất là phải đóng cửa hàng, mất việc, hoặc nghỉ không lương, cho nên mình cảm thấy không hề cô đơn trong cuộc chiến chống dịch, thấy được chia sẻ và bớt lo lắng rất nhiều khi tâm sự với bạn bè mỗi ngày.

Coi như mình nghỉ Tết lần 2 dài hạn hơn thôi. Giờ mình tạm xa Sài Gòn đông đúc ồn ào, về với bố mẹ ở Sa Pa, chăm nấu ăn dọn dẹp hơn, chăm sóc sắc đẹp kỹ hơn nên thời gian cũng trôi nhanh lắm. Mong ước lớn nhất của mình bây giờ có lẽ cũng giống tất cả mọi người, chỉ chờ đến ngày mọi thứ được trở lại bình thường. Còn hiện tại, cứ bình tĩnh sống qua ngày thôi!".

Đúng vậy, cứ bình tĩnh thôi. Sau cơn mưa trời lại sáng, có thể 14 ngày cách ly toàn xã hội sẽ trôi qua rất chậm chạp, mệt mỏi và lo lắng, nhưng Lan Hương cũng có niềm tin mạnh mẽ rằng cuộc sống sẽ lại tươi đẹp rộn rã như mới cách đây 3 tháng.