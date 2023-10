Thất nghiệp bỗng nhận được thư mời đi làm và thân phận thực sự của "ông chủ" phía sau

Theo White Deer Video, cô gái họ Trương đến từ Giang Tô, Trung Quốc là sinh viên của Đại học Công nghệ và Khai thác mỏ Trung Quốc. Kể từ khi ra trường, cô gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm.

Trương chia sẻ với White Deer Video: "Gần đây tôi cảm thấy khá lo lắng khi phải tìm việc. Tôi đã nộp đơn vào nhiều công ty nhưng tôi vẫn chưa nhận được lời mời phỏng vấn nào".

Nhằm giảm bớt lo lắng cho bạn gái, bạn trai của cô Trương đã nghĩ ra một cách mới để vực dậy tinh thần cho cô.

Một lời mời làm việc khéo léo từ một công ty hư cấu do anh chàng này thành lập có tên là "HWHL (Happy Wife Happy Life) Love Wife Co. Ltd" được gửi đến email của Trương.

Một lá thư điện tử bắt đầu bằng một thông điệp cảm động:

"Chúng tôi vui mừng thông báo với bạn rằng, nhờ khả năng chuyên môn vượt trội và tổng thể xuất sắc, bạn đã vượt qua vòng đánh giá phỏng vấn của công ty.

Bạn sẽ gia nhập Love Wife Co. Ltd với tư cách là Giám đốc điều hành. Tôi nồng nhiệt chào đón bạn đến với gia đình của chúng tôi", email viết.

Ngày bắt đầu được đề xuất đã được ấn định một cách "trìu mến" là ngày 29 tháng 9 năm 2023 - ngày đính hôn của cặp đôi.

Trong đó nêu rõ: "Trước khi tham dự tiệc chiêu đãi, vui lòng chú ý nhận những món đồ do tôi cung cấp sau: đồ cô dâu, đồ trang sức, nhẫn đính hôn và nhẫn kim cương".

Cuối cùng, lời đề nghị nêu rõ rằng công ty sẽ cung cấp ký túc xá chung và hướng dẫn người nhận liên hệ với người quản lý nhân sự của công ty nếu có bất kỳ thắc mắc nào.

Cô Trương bất ngờ bày tỏ: "Khi nhận được email, tôi thấy hơi buồn cười nhưng cũng vô cùng cảm động".

Cô cũng bày tỏ lòng biết ơn trên tài khoản cá nhân: "Đôi khi tôi thực sự cảm thấy thời gian luôn thúc đẩy tôi tiến về phía trước khi tôi chưa sẵn sàng. Mặc dù thất bại là chuyện bình thường nhưng tôi rất biết ơn khi có bạn trai sẵn sàng hàn gắn và vá lại mọi thứ".

Theo White Deer Video, bạn trai của cô là nghiên cứu sinh năm thứ nhất tại Đại học Chiết Giang danh tiếng và họ là bạn cùng lớp từ năm đầu trung học.

Ảnh minh họa

Ý tưởng độc đáo này đã khiến nhiều người trên mạng xã hội Đại lục ngạc nhiên.

Một người nói: "Đúng là bạn trai nhà người ta! Lãng mạn quá!".

"Người ta yêu nhau nhưng tôi lại cảm động. Hai bạn hãy ở bên nhau và hạnh phúc mãi mãi nhé", một người khác bình luận.

Trong một câu chuyện tương tự hồi tháng 8, một phụ nữ 24 tuổi họ Lưu, đến từ tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc, được chẩn đoán mắc bệnh thận nặng khi chuẩn bị thi Cao học và nhận được sự hỗ trợ tận tình từ bạn trai.

Anh liên tục túc trực, ngủ bên ngoài phòng bệnh của cô và bất chấp lời đề nghị ban đầu rằng họ sẽ chấm dứt mối quan hệ.

Đúng là chỉ cần muốn và nghĩ cho người mình yêu, chúng ta sẽ tìm ra con đường hạnh phúc nhất.