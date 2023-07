Thanh Thảo: "Tôi và Đan Trường đã muốn nghĩ đến vấn đề sâu xa, lâu dài hơn"

Ngày 16/7, chương trình “Ký ức ngọt ngào” đã lên sóng, với sự tham gia của ca sĩ Quang Hà và ca sĩ Thanh Thảo.

Thanh Thảo: "Cất giấu tình yêu riêng tư của mình vào một góc”

Tại chương trình tuần này, Thanh Thảo lần đầu hé lộ về tin đồn kết hôn với Đan Trường vào đầu những năm 2000. Cô nói:

"Nói chung là tuổi trẻ mà, chúng tôi đi diễn chung với nhau rất nhiều. Thật sự thì lúc đó chúng tôi rất yêu quý nhau. Tôi và Đan Trường đã muốn nghĩ đến vấn đề sâu xa, lâu dài hơn.

Nhưng khi ấy, chúng tôi đều đam mê nghệ thuật, lại mới bắt đầu sự nghiệp, nên ưu tiên ca hát, ưu tiên nghệ thuật và ưu tiên cống hiến khán giả hơn là lo chuyện đời tư. Vì vậy, chúng tôi cất giấu tình yêu riêng tư của mình vào một góc. Cho tới tận bây giờ, hai đứa vẫn yêu thương, trân quý, thân nhau, chia sẻ với nhau mọi việc trong cuộc sống".

Thanh Thảo

Quang Hà nghe vậy liền hé lộ thêm: "Có cả tin đồn Thanh Thảo quen Quang Dũng. Chuyện này tôi biết một chút và khẳng định rằng hai người lúc đó yêu nhau thật chứ không phải cảm nắng nhẹ như với Đan Trường".

Bị đồng nghiệp tiết lộ chuyện cũ, Thanh Thảo chỉ cười trừ đáp: "Công nhận Quang Hà nhớ kỹ hơn cả tôi vì nhiều khi tôi chỉ coi đó là những ký ức ngọt ngào mà thôi, không còn để trong đầu nữa.

Đến bây giờ, Quang Dũng vẫn là một tri kỷ, một người thân với tôi. Nhiều người hay hỏi tôi sao lại từ bỏ những mối tình đẹp như vậy để đi nước ngoài.

Tôi quyết định đi nước ngoài vì nghĩ đến tương lai con cái chứ thực ra với tôi, ở Việt Nam sẽ sướng hơn rất nhiều, điều kiện, sự phát triển của tôi được mạnh mẽ hơn. Tôi may mắn là có tên tuổi sẵn nên sang bên đó vẫn chạy show đều mỗi tuần nhưng nhiều ca sĩ phải làm lại từ đầu, chật vật lắm.

Vì có show diễn nên tôi nghĩ khán giả ở đâu cũng là khán giả, hát ở đâu mình cũng hết mình, sống ở đâu miễn thích nghi được môi trường thì mình sẽ sống được".

Về chuyện con cái, Thanh Thảo chia sẻ: "Lúc sinh con, tôi khá bất ngờ vì khi ấy đã ở cái tuổi không nên sinh nở. Thật sự, đây là duyên trời cho. Tôi đã gặp được người đàn ông khiến tôi an tâm để làm cha của con mình. Anh ấy mang lại sự bình an, an toàn cho con tôi".

Quang Hà: "Có nhiều mối quan hệ tìm hiểu nhưng chưa đủ duyên"

Tới lượt mình, Quang Hà cũng chia sẻ về lý do chưa lập gia đình. Anh nói: "Đối với tôi thì việc ca hát vẫn là hàng đầu. Cho tới ngày hôm nay, sau rất nhiều năm làm nghề thì tôi vẫn đam mê hát lắm.

Tôi có một phòng thu ở nhà. Nếu không có việc gì làm thì ăn cơm sinh hoạt với gia đình xong là tôi nhốt mình trong phòng thu. Càng ngày tôi càng thấy lôi cuốn với công việc ca hát này hơn.

Cũng có nhiều mối quan hệ tìm hiểu hoặc tiến tới hôn nhân nhưng tôi nghĩ rằng chưa đủ duyên, đủ nợ để đến với nhau thành chồng thành vợ nên vẫn chỉ là tình nhân. Tôi và đối phương cũng thoải mái với điều đó".

Về sự nghiệp, Quang Hà chia sẻ: "Gia đình là nơi tạo cho tôi cái nôi hoạt động nghệ thuật, hưởng gen di truyền từ bố.

Quang Hà

Tuy nhiên, người đồng hành sát sao nhất bên tôi lại là anh trai Quang Cường. Tất cả mọi công việc đều do anh Quang Cường quản lý, đường đi nước bước đều do anh quyết định. Điều đó cũng một phần làm tôi cảm thấy an tâm vì luôn có người bên cạnh mình, không bao giờ mình lẻ loi cả.

Đặc biệt, anh Cường có đường đi nước bước rất sáng suốt, nhìn xa trông rộng, biết gắn kết tôi với mọi người và biết giữ mối quan hệ với tất cả người đồng hành khác.

Tôi khá may mắn khi có anh Quang Cường đồng hành, không chỉ âm nhạc mà còn dạy tôi trong cách sống, cách cư xử và làm người".

Thanh Thảo nghe vậy liền lên tiếng: "Ngày đó, chỉ có Quang Hà và anh Đan Trường may mắn có một người quản lý bao quát hết mọi vấn đề về chuyên môn lẫn công việc".