"Thành phố khóc" ở Trung Quốc: Một năm mưa 210 ngày, nhưng là nơi đáng sống mệnh danh "thánh địa của mỹ nữ"

Nếu như có thành phố một năm đổ mưa hết 210 ngày, nhưng vẫn rất đáng sống, thích hợp cho người già dưỡng lão cả hạ lẫn đông, bạn có tin không? Đó chính là thành phố Nhã An.

Nhã An - "Thành phố khóc"

Nhã An là một địa danh cấp thị thuộc tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Nơi đây được mệnh danh là “thành phố mưa”, vì đổ mưa hết 2/3 số ngày trong năm. Theo thống kê khí tượng, thành phố Nhã An trung bình mỗi năm có 210 ngày mưa, mỗi ngày mưa 7 tiếng đồng hồ. Do đó Nhã An còn được gọi là thành phố “ẩm ướt” nhất Trung Quốc, hay hài hước hơn là “thành phố khóc”.

Tuy Nhã An thường xuyên có mưa, nhưng hiếm khi giông bão lớn, đa số là mưa lất phất, dai dẳng không ngớt. Người địa phương còn gọi là “nhã vũ” (tạm dịch: mưa nhẹ nhàng). Hơn nữa, Nhã An thường đổ mưa vào buổi đêm, sáng hôm sau thì dừng hẳn, nên không gây ra quá nhiều rắc rối cho cuộc sống của người dân nơi đây.

Lượng mưa phong phú ở thành phố Nhã An bị ảnh hưởng bởi địa hình. Nơi đây nằm trên vành đai giao nhau của bồn địa Tứ Xuyên và cao nguyên Thanh Tạng. Theo đó, dòng khí nóng đã bị cản trở bởi cao nguyên Thanh Tạng, hình thành nên cảnh mưa âm u không dứt.

Thành phố đáng sống cả 4 mùa

Theo thông thường, mưa nhiều sẽ dẫn đến độ ẩm trong không khí cao, không thích hợp để định cư. Nhưng Nhã An hoàn toàn ngược lại. Đây chính là một thành phố đáng sống cả 4 mùa.

Đầu tiên, thành phố hòa hợp với thiên nhiên.

Rừng phủ xanh đạt 69%, đứng đầu tỉnh Tứ Xuyên. Khu vực thành phố được núi bao quanh. Chỉ cần đứng trên lầu cao, bạn có thể chiêm ngưỡng chùm núi xanh mướt nơi xa, hùng vĩ ngút ngàn.

Dòng sông Thanh Y êm đềm chảy xuyên qua thành phố. Các khu đô thị hiện đại mọc lên hai bên bờ sông. Hơn nữa, thành phố áp dụng chính sách phủ xanh, đâu đâu cũng là thảm cỏ, cánh rừng xanh mướt.

Thứ hai, không khí trong lành.

Bị ảnh hưởng bởi hiện tượng mưa quanh năm, không khí nơi đây mát mẻ, trong lành, lúc nào cũng mang một mùi “tự nhiên” khiến người ta sảng khoái đến lạ. Mỗi ngày dậy sớm tản bộ là sự lựa chọn đúng đắn nhất khi sống ở Nhã An.

Thứ ba, khí hậu ôn hòa.

Khí hậu của thành phố Nhã An quanh năm ôn hòa, mùa đông không lạnh đến mức cắt da cắt thịt, mùa hè không quá nóng. Vì số ngày trời trong rất ít nên đa phần bầu trời lúc nào cũng có mây mù vần vũ. Theo đó, nhiệt lượng rất thấp, dẫn đến mùa hè không bị nắng cháy thiêu đốt, vẫn được xem là thoải mái và dễ chịu.

Nhã An "Tam Nhã"

Khí hậu đặc biệt đã ban tặng cho thành phố mưa này ngoại hiệu là Nhã An “Tam Nhã”: Nhã ngư, Nhã vũ, Nhã nữ.

Nhã ngư chính là cá dưới sông Thanh Y. Loài cá này chỉ Nhã An mới có nên được gọi là Nhã ngư.

Nhã vũ là làn mưa lất phất, nhẹ nhàng như điểm xuyến vào bức tranh Nhã An xanh mướt chút đượm buồn lãng mạn. Những cơn mưa nhẹ tô điểm cho thành phố càng thêm nên thơ, trữ tình.

Nhã nữ chính là những cô gái xinh đẹp. Nơi đây có bức xạ UV cực thấp nên làn da thiếu nữ đa phần trắng trẻo, mịn màng. Nhã An còn được xem là thánh địa của mỹ nữ, đi đến đâu cũng gặp những cô gái đẹp với làn da trắng trong trẻo.

(Nguồn: Sohu)

